Valls considera "insoportable" la foto del PSOE con Otegi en la que Sánchez no ve "polémica"

La foto de Idoia Mendía con Arnaldo Otegi brindando y compartiendo cocina junto a otros líderes políticos vascos de Podemos y el PNV sigue dando que hablar. Manuel Valls ha aprovechado la ruptura del hijo de Fernando Múgica con el PSE para cargar contra Pedro Sánchez, que este mismo viernes ha despachado el asunto argumentando que "no hay ningún elemento para la polémica".

El candidato independiente a la Alcaldía de Barcelona ha replicado al presidente del Gobierno a través de unos mensajes en su cuenta de Twitter: "No es polémica. Es una foto insoportable. Una sociedad sin memoria no tiene futuro".

El exprimer ministro francés ha querido recordar también su presencia en un homenaje al histórico militante socialista Fernando Múgica, asesinado por ETA en 1996. "Fue un gran español, un militante socialista ejemplar, un héroe", ha escrito. Valls también ha compartido una foto del acto el pasado mes de febrero, en el que también participaron Adolfo Suárez Illana y la viuda y los hijos de Múgica.

1) Nunca olvidare el 4 de febrero 2018 en el cementerio de San Sebastián y el homenaje a Fernando Múgica Herzog, asesinado por la banda terrorista ETA en 1996. En presencia de su viuda, de sus hijos y de sus amigos. Fue un gran español, un militante socialista ejemplar, un héroe. pic.twitter.com/iIbVCQ0TTd — Manuel Valls (@manuelvalls) 28 de diciembre de 2018

La foto en la portada del Diario Vasco ha levantado la polémica, especialmente entre las filas socialistas, que no han visto con buenos ojos que Mendía comparta cocinas y copa de vino con el exdirigente abertzale. "Yo no me hago una foto con Otegi en mi vida", dijo este viernes por su parte el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

En su comparecencia para hacer balance del año, Pedro Sánchez ha tratado de restar importancia a la imagen que ha puesto en la picota a la secretaria general del PSE, uno de sus apoyos internos en el aparato socialista.

Sánchez ha tratado de quitar importancia al asunto que ha colocado en el ojo del huracán a Mendia, uno de sus apoyos internos en el PSOE. "Ustedes saben perfectamente que en estas fechas, como también en el preludio de las campañas electorales se suelen hacer fotografías e imágenes de distintos líderes políticos de todas las formaciones", ha argumentado.

Sánchez justifica la cena de la líder del PSOE vasco con Otegi. Qué vergüenza. España merece un presidente que defienda la dignidad de las víctimas y no trate de limpiar la imagen de terroristas. 🎥👇🏻 pic.twitter.com/NGEyWIqkMP — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 28 de diciembre de 2018

Por su parte, Albert Rivera también ha condenado la actitud de Sánchez respecto a la foto de Otegi y la líder del PSOE en el País Vasco: "Qué vergüenza. España merece un presidente que defienda la dignidad de las víctimas y no trate de limpiar la imagen de terroristas".