Sánchez evita responder si indultará a los presos catalanes y Rivera le dice: “¿Se hace el tonto?”

Albert Rivera se lo ha preguntado hasta en tres ocasiones: “Presidente, ¿indultará a los presos catalanes?”. El candidato de Ciudadanos ha empleado su turno en la sesión de control al Gobierno para intentar arrancar una respuesta a Pedro Sánchez acerca de los políticos separatistas encerrados en la prisión de Lledoners. “Su pacto con ellos humilla a muchos españoles. Está haciendo de abogado defensor para los que promovieron el golpe”, le ha recriminado. El presidente ha evitado contestar en sus dos réplicas.

A ojos de Rivera, “en esa cárcel no se negociaron salarios, sino indultos”. Sánchez esbozaba una sonrisa desde la bancada socialista, lo que ha exasperado al líder naranja: “No me hace ni pizca de gracia”. Entonces ha vuelto a lanzar su pregunta: “¿Se puede comprometer a que jamás hará uso del indulto?”.

"Señor Casa... digo señor Rivera"

En un juego precocinado, ha empezado Sánchez: “Señor Casa… digo señor Rivera”. El presidente, tras las carcajadas de sus diputados, se ha justificado: “Perdone, es que sus argumentarios son casi los mismos. Me está usted preguntando lo mismo que el PP hace dos semanas”. Su respuesta acerca del indulto ha sido: “La política va mejor que cuando Ciudadanos apoyaba al Gobierno anterior y la economía va bien”.

Rivera, visiblemente alterado, ha atacado: “Nos dejará una estampa de la vergüenza. No tiene escrúpulos”. Ya son varias las ocasiones en las que el presidente de la formación liberal ha puesto en entredicho la moralidad de Pedro Sánchez. Apenas un minuto ha tardado Rivera en volver a fustigar con el hipotético indulto: “Se lo he preguntado. Lo han debido de escuchar todos menos usted. ¿Se hace el sordo o el tonto?”. En un argumento que ya es cotidiano, Ciudadanos ha recordado las palabras de Miquel Iceta durante la pasada campaña: “Dijo que había que indultar”. Con estas palabras se ha despedido Rivera de Sánchez: “Le invito que convoque elecciones y proponga el indulto en su programa, a ver cuántos le votan”.

Pedro Sánchez volvía a pasar de puntillas por el indulto. Ha empleado el estudio demoscópico de un “medio catalán” para combatir a Rivera: “La mayoría está en contra de un referéndum de autodeterminación y a favor del autogobierno. Ustedes son la primera fuerza más votada. Defiendan a los no nacionalistas y ofrézcales una solución. No haga como el PP, que emplea el agravio territorial para rascar unos cuantos votos más. Pacte con nosotros los presupuestos. Recupere el centro y no pierda el norte”. Ni rastro del indulto.