Los cuatro ataques de Rivera a Sánchez en el Congreso: "Cuando alguien busque 'sin escrúpulos' saldrá su cara"

Albert Rivera ha replicado durísimamente al presidente del Gobierno este miércoles en la comparecencia de éste en el Congreso para explicar la venta de armas a Arabia Saudí. El debate, que incluía también el repaso del último Consejo Europeo, en realidad se ha convertido en una especie de repaso de política general de todos -los socios de la moción de censura- contra el PP y Ciudadanos. En ese contexto, el líder naranja le ha espetado a Pedro Sánchez que "cuando usted acabe su mandato, que espero que sea pronto por el bien de España, y haya que buscar la definición de 'sin escrúpulos' saldrá su cara".

🎥 Sánchez es capaz de aliarse con los enemigos de Europa, populistas y nacionalistas, con tal de seguir unos meses más atrincherado en la Moncloa. Hay que hacer justo lo contrario: sumar entre constitucionalistas y europeístas. #Pleno pic.twitter.com/gZIVzny516 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 24 de octubre de 2018

Ésa era una de las frases con las que poco antes le había atacado el jefe del Ejecutivo en su respuesta a la primera intervención del líder de Cs. Sánchez había reprochado al presidente del PP y a Rivera de ser "políticos sin escrúpulos" por "utilizar el sufrimiento de los venezolanos para el consumo doméstico", razón por la que, auguraba, se pasarán largo tiempo en la oposición.

Como el debate se salía de las costuras del orden del día, no sólo salió Venezuela sino también Cuba, "otro de los países donde no se respetan los derechos humanos", recordó Rivera, y al que va a viajar Pedro Sánchez en visita oficial en pocas fechas. El presidente de Cs le había preguntado al jefe del Ejecutivo si iba a defender las libertades o, "se va a negar a llamar presos políticos a los que mantiene el régimen cubano en las cárceles".

Sánchez se hizo el ofendido en su respuesta y, con sorna, le afeó a Rivera que le critique por viajar a la isla caribeña: "¡Pero si han ido tres papas! Me critica por ir a Cuba y allí ha ido hasta Barack Obama", añadía el presidente. Pero a esto también le dio respuesta el líder liberal: "Lo que le he preguntado es qué va a hacer allí, si va adefender los derechos humanos... usted me habla de los papas porque se cree un líder mesiánico".

Y respecto al expresidente de EEUU, Rivera cerró esta parte de su réplica lanzándole una andanada a Sánchez: "Obama viajó a Cuba, sí, pero en su discurso exigió respeto a los derechos humanos, y antes se había reunido con las damas de blanco... usted se negó a llamar preso político a Leopoldo López hasta siete veces".

La defensa de la Constitución

Rivera también defendió la Constitución atacando a Sánchez por haberle afeado que un partido como Vox, "una extrema derecha con la que ustedes hacen manitas ideológicas", vaya a acudir al acto convocado por los naranjas en Alsasua en defensa de la Constitución. "Me consta que aún hay constitucionalistas en el PSOE, pero también me consta que usted no es uno de ellos", le ha espetado.

"Sánchez es capaz de aliarse con los enemigos de Europa, populistas y nacionalistas, con tal de seguir unos meses más atrincherado en la Moncloa", ha explicado el líder naranja. "Hay que hacer justo lo contrario: sumar entre constitucionalistas y europeístas".

Lo argumentaba el líder de Cs en que el jefe del PSOE "gobierna con los golpistas y los batasunos" y no les detiene, "ni con el 155" ni criticando la reunión de Otegi con Zapatero, mientras que él defiende "la libertad en todas las esquinas de España". Ésa es la razón por la que Ciudadanos, deslizaba Rivera, no prohibirá que representantes ed Vox acudan a ese acto en la localidad navarra: "Nosotros defendemos la Constitución y damos la bienvenida a quien se quiera unir a nosotros".

Y en este punto derivó el líder naranja al punto más duro y personal de su diatriba contra Sánchez: "Usted no estuvo el 8 de octubre en Barcelona defendiendo la bandera española junto a los catalanes no independentistas, ni usted ni el señor Iceta".