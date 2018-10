Cospedal y Villarejo acordaron que Bárcenas fuera el único culpable de Gürtel: "Si está amortizado, al camión"

María Dolores de Cospedal acordó con el comisario José Villarejo que Luis Bárcenas fuera el único culpable del Partido Popular en el caso Gürtel. Así lo acredita la grabación de la reunión que ambos mantuvieron en secreto en su despacho de Génova. Villarejo, entonces mando policial en activo, aconsejó a la mano derecha de Mariano Rajoy actuar en esa dirección: "Hay que procurar entre todos intoxicarlos con que el Bárcenas ya está totalmente contaminado y, por tanto, ya está amortizado". Y añadía: "Tenerlo ahí es, digamos, un pim-pam-pum. Y mientras le lleguen las tortas a él no le llegan a nadie más. Algo así parecido para que los tipos digan: 'Bueno, pues si está amortizado, al camión'".

Los audios de Villarejo y el marido de Cospedal: reunión en Génova (IV)

El contenido de la reunión que Cospedal mantuvo con Villarejo en Génova, revelada por Moncloa.com, detalla también la complicidad que existe entre los interlocutores. El comisario le contó a la dirigente del PP que el tesorero "alardeaba" de los "documentos que ha robado". "Él ha alardeado, ¿eh? Te lo digo. Él ha alardeado de que se ha llevado papeles y que los tiene ahí guardados. Yo no sé si al final se los habrá llevado o no, pero él ha alardeado de eso", reiteraba Villarejo.

En ese momento, Cospedal corrigió al comisario: "Se ha llevado menos de lo que ha dicho". Una afirmación a la que Villarejo contesta: "Pero ha alardeado". En otro pasaje de la conversación, la política se sincera ante el agente y revela que "el interés" del encuentro es "retrasar este dolor todo lo posible". Por dolor se refiere al caso Gürtel, un escándalo que ha acabado dando pie a la moción de censura que puso punto final a la carrera política de Rajoy el pasado 1 de junio. El PSOE utilizó la sentencia del caso, que cuestiona la "credibilidad" del testimonio del que fue presidente del Gobierno.

"Lo van a imputar"

En la polémica reunión, Cospedal se toma la confianza de revelar al comisario el futuro que le espera a Luis Bárcenas:. "Yo la información que tengo es que desde luego lo van a imputar". Una afirmación que Villarejo le confirma: "Que lo van a imputar, María Dolores". La explicación que ofrece el comisario es que alguien "que maneja los dineros de un partido no puede haberse salvado por prescripción en un tema de guita. Es un tema impresentable".

El secretario general del PP, Teodoro García, aseguraba este martes que no veía "ningún delito" en relación a los audios publicados. El sustituto de Cospedal en Génova ha rechazado, de momento, aplicar el código ético del PP a su antecesora: "Hasta ahora no hemos conocido nada de esto y no podemos proceder de ninguna de las maneras".

"No existe una red de prostitución"

El PP se defiende y recuerda al PSOE que carece de autoridad para señalar a Cospedal "teniendo sentada en el consejo de Ministros" a Dolores Delgado. "Aquí no existe conocimiento de una red de prostitución", añadió García Egea en relación a los audios que se filtraron sobre una comida entre la ministra de Justicia y el comisario Villarejo, en la que el policía le desvelaba sus planes de obtener "información vaginal". El presidente del PP, Pablo Casado, aún no se ha pronunciado sobre este espinoso asunto.