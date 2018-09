Un 67,3% se siente orgulloso de la Transición pero un 69,6% pide la reforma constitucional

La mayoría de los españoles (67,3%) se sienten orgullosos de la Transición española, aunque más de la mitad (el 54,8%) se siente "poco" o "nada satisfecho" con la forma en que funciona la democracia en España. Esta es una radiografía de la última oleada del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que también destaca otro dato relevante: el 69,6% de los encuestados pide una reforma constitucional. De este porcentaje, más de la mitad aboga por una reforma "casi total" de la Carta Magna.

Hay un 22% de encuestados que reconoce abiertamente que "no" se siente orgulloso de la Transición y el 10% "no sabe", "no contesta". Además, hay un 38% que dice estar "bastante satisfecho" con la forma en que funciona la democracia en España. Un 4,6% dice, incluso, sentirse "muy satisfecho".

Sobre la reforma de la Constitución española que se aprobó en 1978, hay un 14,9% que piensa que "no hay que reformarla, hay que dejarla como está". Sin embargo, una mayoría abrumadora defiende cambios dentro de la Carta Magna y actualizarla justo cuando cumple 40 años. De aquel porcentaje de españoles que apuesta por una reforma constitucional, el 33,2% solo haría "una pequeña reforma" frente al 49,3% que haría "una reforma importante" y un 14% un cambio "casi total".

El 32,4% de los encuestados apuesta por una "mejor coordinación de competencias en educación y sanidad" mientras que el 28,9% dice que habría que "incrementar la transparencia y el control de la actividad política". Más de uno de cada cinco encuestados que pide esa reforma, el 22,7%, pide "mejorar la protección de los derechos sociales".

El 19,3% de los españoles abiertos a cambios de la Carta Magna pide regular las competencias de las comunidades autónomas, mientras que el 17,2% protegería "en mayor grado los derechos y libertades de los ciudadanos". Además, el 16,7% apuesta por modificar el sistema electoral y el 12,6% está abierto a que haya cambios en la sucesión de la Corona.