La asociación del "agita el culo marica" denuncia a Arcadi Espada por llamar "mariconazo" a Rufián

Lo primero que llama la atención de la cuenta de Twitter del Observatori Homofòbia son algunos de los mensajes que ha retuiteado la asociación durante los últimos días. En uno de ellos, la asociación Atzagaia, compuesta según sus propias palabras por "un grupo de maricas", convoca a "agitar el culo en el vermut marica" que se celebró el pasado sábado 15 de septiembre en la playa de la Mar Bella de Barcelona.

Lo siguiente que llama la atención es la denuncia que el Observatori Homofòbia ha anunciado contra el columnista de El Mundo Arcadi Espada por su artículo Aznar, sin complejos. En él, Espada afirma que José María Aznar se equivocó en su respuesta al diputado Gabriel Rufián —durante su comparecencia en la comisión de investigación de la caja B del PP— porque a éste "hay que contestarle en sede parlamentaria diciéndole: 'La polla, mariconazo, ¿cómo prefieres comérmela: de un golpe o por tiempos?".

Aunque he intentado contactar durante toda la mañana con el Observatori Homofòbia, me ha sido imposible hablar con sus responsables. Mi intención era preguntar por la anunciada denuncia y por la diferencia entre las palabras de Arcadi Espada (calificadas de "homófobas" por la asociación) y los mensajes retuiteados por el Observatori en sus redes sociales y en los que se habla en términos tan explícitos como los de Arcadi Espada sin, al parecer, problema alguno.

Aquest dissabte esteu totes convocades a remenar el cul al vermut marica de la Mar Bella. Ni paguem ni claudiquem. Si no es pot ballar, no és la nostra revolució https://t.co/lt1YVRLTll pic.twitter.com/ewZ5d8nOAm — Atzagaia (@atzagaia) 13 de septiembre de 2018

Pero más llamativa aún es la naturalidad con la que el supuesto ofendido, Gabriel Rufián, ha respondido al artículo de Espada. Primero, en su propia cuenta de Twitter, con el mensaje, "de un golpe, Arcadi".

Después, con el diálogo que ambos han mantenido esta misma mañana en El programa de Ana Rosa. Cuando la presentadora, Ana Rosa Quintana, le ha preguntado de forma retórica al diputado de ERC para qué sirven las comisiones de investigación, este ha respondido: "Primero, para que se cabree gente como Arcadi Espada, porque yo creo que eso ya vale siempre la pena. Y políticamente, poco, o bastante poco". Poco antes, Rufián había dicho que a las comisiones de investigación "ellos" (en referencia a ERC) van a "incomodar".

Arcadi Espada, presente en el plató, ha sido inmediatamente interpelado por Quintana "por alusiones". "Me ha confesado usted sus preferencias: de un golpe", ha dicho Espada, que ha añadido de inmediato: "Siendo usted un golpista, no me extraña". "Esa ha estado buena. Ha estado bien traída" ha contestado Rufián.

"Claro, ¿qué iba a responder Rufián?", ha dicho Arcadi Espada en conversación con EL ESPAÑOL sobre la polémica. "Ha sido fabuloso".

En cuanto a la retirada del artículo y la posterior petición de disculpas exigidas por el Observatori Homofòbia, no parece deducirse de la conversación que he mantenido con Espada que vaya a producirse, ni a corto ni a medio ni a largo plazo, ninguna de las dos.

El Observatori Homofòbia ha destacado durante los últimos meses por sus recurrentes y polémicas denuncias contra medios y periodistas. El 29 de julio, la asociación denunció a Empar Moliner por un artículo de opinión en el que la colaboradora de TV3 había escrito que "ser catalán en España es como ser gay en Marruecos". En defensa de Moliner se manifestó en su momento la consejera de Trabajo catalana, Dolors Bassa, que recordó que el Observatori es "una entidad subvencionada". Por su parte, Moliner atribuyó la denuncia a que el jefe de prensa del Observatori Homofòbia "es de Ciudadanos".

En agosto de este año, el Observatori pidió sancionar a El Nacional por las fotos en bañador del exconsejero Santi Vila publicadas por el medio con el titular "Las vacaciones de Santi Vila con jóvenes en bañador (y el Gobierno en prisión)". El medio pidió disculpas y lamentó el "tono desafortunado" del artículo.