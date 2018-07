Pablo Casado comenzó su intervención defendiendo el papel de los compromisarios que puso en duda su rival. "Tenéis derecho a decidir el futuro de este partido. Yo defiendo vuestra legitimidad igual que en los últimos treinta años este proceso de elección en dos urnas. Sois los representantes de vuestros afiliados". El plenario se puso en pie cuando el aspirante les pidió "que votéis con fuerza. Merecéis votar y elegir. Vosotros, no nosotros. Esta es vuestra decisión soberana, libre, democrática".

El candidato habló mucho de "recuperar la ilusión" para implantar "una renovación tranquila, un cambio de etapa, contando con todos, porque todos sois imprescindibles". Casado presumió que él no ha llamado a ni un solo compromisario para pedirle su apoyo "porque os necesito a todos, eso es renovación".

Casado pide a los compromisarios que voten “sin miedo” para renovar el PP con “los valores de siempre”

Se presentó ante un auditorio lleno a reventar como el candidato de la unidad y sintiéndose orgulloso de los presidentes que le precedieron: "Estoy muy orgulloso de Manuel Fraga, de José María Aznar y de Mariano Rajoy, que han hecho mucho por el partido y por España". También agradeció los servicios prestados a María Dolores de Cospedal, que no fue nombrada en el discurso de Soraya Sáenz de Santamaría.

Casado se presentó como el candidato de los pensionistas, "que madrugan para llevar a los nietos al colegio y quieren una pensión digna"; de los jóvenes "que madrugan para ir a clase y quieren una ley de educación"; de las mujeres, "que quieren igualdad de oportunidad sin que el género sea un plus ni un hándicap"; de los agricultores "que quieren un partido que vertebre España"; de los desempleados "que madrugan sabiendo que con el PP es más fácil recuperar el empleo".

El aspirante a presidente contó que son muchos los militantes que le han preguntado para qué se han presentado. "Para enarbolar los principios que nos han dado sentido. Reivindicar los valores, que son nuestra columna vertebral". Casado también se reivindicó como el candidato "de las libertades, de las personas, que defiende la libertad individual", el futuro presidente que defenderá "la vida y la familia. Y eso no es de derechas ni de izquierdas. Es sencillamente la base social de cualquier país".

Hubo tiempo también para defender a las víctimas del terrorismo: "No somos un partido aal que le den pena los familiares de los terroristas. Nos dan pena los familiares de las víctimas". Y puso al auditorio en pie cuando se presentó como defensor de la unidad de España. "No más amenazas, no más chantajes. Estamos con vosotros".