Rajoy ajusta cuentas con Aznar: omite su nombre y sugiere que no ha sido "leal"

El previsible final (por ahora) de una lucha eterna. Mariano Rajoy se la tenía jurada a su padre político. Este viernes, en su reaparición y despedida definitiva, se cobró venganza. El hombre que ha liderado el PP durante los últimos 14 años no mencionó ni una sola vez a José María Aznar. Y, amén de omitir el nombre de quien le colocó en el cargo vía dedazo, prometió "lealtad" a sus sucesores, en lo que los compromisarios presentes interpretaron como un mensaje a su predecesor.

Aznar se compromete con los españoles a reconstruir el “centro derecha”

La clamorosa ausencia de Aznar, fundador del PP al que el marianismo repudia, ya apuntaba a que habría lío. Por fin se evidenciaba la mala relación, siempre camuflada y siempre en el aire, entre los dos expresidentes del Gobierno y del PP.

Durante todo su alocución, el expresidente del Ejecutivo sacó pecho por su gestión en La Moncloa y lanzó varias afirmaciones que parecían destinadas a su mentor y ahora enemigo. Así, Rajoy destacó que "no he acercado a presos de ETA" y "jamás he caído en la tentación de negociar con ETA", en lo que podría interpretarse como un mensaje a Aznar, cuyo gobierno acercó a reclusos y negoció con la banda.

Gran ovación a Rajoy...contra Aznar

En su discurso de despedida como líder del PP, Rajoy insistió en que será "leal" con sus sucesores. Y apostilló: "Todos sabéis que yo sé lo que es ser leal". Una afirmación que levantó de sus asientos a los tres mil compromisarios, desatados en aplausos y ovaciones para el presidente saliente. Con la excepción de la ovación final, fue el momento más aplaudido de la intervención. Un claro mensaje de los marianistas a los aznaristas. La sangre, finalmente, llegaba al río.

Esta afirmación llegaba en unos días en los que muchas voces del PP han criticado a Aznar por su actitud. Él irrumpió en las primarias con críticas a Rajoy y con una petición y oferta de colaboración para "refundar" el centro derecha y el PP. La respuesta fue no invitarle al l XIX Congreso del PP. En la víspera, el propio exlíder del PP y presidente de FAES ironizaba diciendo que "yo sólo he sido presidente del PP 14 años, del Gobierno ocho años y diputado 20 años, pero probablemente eso no da derecho a ninguna invitación".

El presidente de la comisión organizadora (COC) del este congreso extraordinarioa del PP, Luis de Grandes, respondía a Aznar recordando que el expresidente renunció en 2016 a ser presidente de honor de la formación y afirmando que ha tratado al PP "con desdén expreso".

Cospedal, también contra Aznar

Fiel a su líder, la ya exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también respondió a Aznar, aunque sin citarle expresamente, al afirmar que ellos representan al centro derecha y "no tienen que reiventarse" de ninguna manera. Igualmente los aplausos fueron exaltados por parte de un auditorio que parecía, al menos en su mayoría, poco aznarista.