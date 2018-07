Soraya le pide a Casado "que explique los apoyos de Aznar, Cifuentes y Aguirre"

La candidata a la presidencia del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha ofrecido a su rival en esta carrera, Pablo Casado, consensuar todos los cargos de la dirección del partido, que encabezaría ella, y decidir entre los dos quién es "la mejor persona" para cada área, pero Casado no ha aceptado.

Así lo ha asegurado Santamaría en una entrevista en Telecinco en la que ha comentado que en su reunión de este mediodía con Casado le ha ofrecido esa lista única en la que estuviesen los equipos de ambos y tuviese "muy presente" lo que ya han dicho los militantes, los "dueños" del partido, que le llevaron a ganar la primera vuelta.

Sin embargo, Casado no ha aceptado unirse a esa lista y la exvicepresidenta del Gobierno ha señalado que su rival "tiene que salir a explicar quién ha salido a apoyarle y qué ofrece. Yo creo que nuestro partido tiene que ampliar su base social, porque ampliando esa base podemos recuperar a esos tres millones de votantes que se nos fueron principalmente por la corrupción. Cada uno tiene que explicar los apoyos de Faes o de Aznar o de Cifuentes o de Esperanza Aguirre. Lo tendrá que explicar el señor Pablo Casado, como yo explico mis apoyos", ha rematado.

En este sentido Sáenz de Santamaría ha indicado que tras su ofrecimiento de unidad, Casado "no me ha dicho que sí, me ha dicho que no", pero ha insistido en que su oferta seguirá en pie hasta el final porque el suyo es un partido en el que "la unidad se valora mucho" y así la quieren tanto militantes como compromisarios.

De lograrse esa lista única, ha recalcado, el PP saldría de su congreso extraordinario el día 21, "desde el minuto cero, en perfecto estado de revista" para preparar las próximas elecciones, primero las autonómicas, locales y europeas del año que viene y después las generales.

Y si no acepta su rival, ha señalado que seguirá defendiendo su proyecto ante los compromisarios para ganar en la segunda vuelta del sábado, recordándoles la razón principal para votarla: "Porque puedo ganarle a Pedro Sánchez".

Tras insistir en que si los 'populares' no respetan el voto de los afiliados en la primera vuelta les quita "mucho discurso" porque siempre han defendido que gobierne la lista más votada, Santamaría ha lamentado que los demás aspirantes en esta carrera apoyen ahora a Casado.

"Que se junten los que no han ganado contra algo no me parece positivo, pero no voy a criticar a nadie de mi partido", ha dicho.

Sobre su condición de mujer, ha señalado que no pide el voto por serlo, sino para que "una mujer pueda llegar a donde sea incluida la Presidencia del Gobierno".

En la entrevista, Sáenz de Santamaría se ha referido a la comparecencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Congreso, en la que se han empezado a ver "las consecuencias de un Gobierno formado por un partido que perdió las elecciones y que se juntó con los que han perdido".

"Le han regalado el gobierno y ahora tiene que ir regalando él algunos trozos de lo que supone el país", ha denunciado.