"Aún podemos cambiar el dedazo por expertos”: Cs intenta suspender a contrarreloj el pleno de RTVE

Ciudadanos quiere bloquear el pleno que bautizará al nuevo presidente de Radio Televisión Española (RTVE). Los naranjas han registrado en el Congreso un escrito que pide la suspensión de la cita de este lunes y la convocatoria de una comisión de expertos. Tras reunirse con la Ejecutiva de su partido, Albert Rivera ha pedido al presidente del Gobierno que “evite” un “nuevo dedazo” y permita votar a los diputados tras escuchar al consejo de sabios.

Ni Pedro Sánchez ni la propia Cámara, salvo sorpresa, avalarán el deseo de Ciudadanos. El reglamento, según los letrados del Congreso, da la posibilidad al Ejecutivo socialista de emplear un decreto ley “en caso de excepcionalidad”. Rivera, precisamente, considera que esa “excepcionalidad no existe”: “No es urgente, la prisa la tiene el señor Sánchez”.

El partido de centro todavía no ha decidido qué papel jugará durante la tarde de este lunes una vez comience el pleno. Rivera no ha respondido a los periodistas cuando se le ha preguntado por la posibilidad de abandonar el hemiciclo. Si todo transcurre según lo previsto, el PSOE no logrará su objetivo en la primera votación al exigirse en la primera ronda el apoyo de dos tercios de la Cámara. El presidente y el Consejo de Administración de RTVE serán elegidos el martes, cuando esa exigencia se reduce a la mayoría absoluta de la que ya dispone Sánchez gracias a Podemos y los nacionalistas.

"Colonización y parasitación"

Rivera ha descrito el nombramiento pretendido por Sánchez –su elección es Tomás Fernando Flores, actual director de Radio 3– como “colonización” y “parasitación”. En palabras del presidente de Ciudadanos, “esto es un espectáculo lamentable, una cacicada de Sánchez e Iglesias que están pagando todos los españoles”.

Cuando el PSOE estaba en la oposición, dijo “sí” a la propuesta de Ciudadanos: seleccionar al nuevo presidente de RTVE a través de un concurso público por primera vez en democracia. Logrado el Gobierno, Pedro Sánchez ha considerado “urgente y excepcional” la situación y ha elegido el decreto ley para esquivar la comisión de expertos y el concurso que todavía exigen los naranjas. “Dedazo tras dedazo… PP y PSOE son lo mismo. Lo de siempre con los de siempre. Era el momento de abrir una nueva etapa. Han asaltado RTVE”, se ha quejado Rivera.

Los peajes que paga Sánchez a Podemos y los nacionalistas por haber recibido su apoyo en la moción de censura han convertido en un culebrón el nombramiento del presidente del ente público. Los nombres que se ponían sobre la mesa, los iban apartando uno u otro socio. Andrés Gil, periodista de eldiario.es que sonó como definitivo, fue vetado por el PNV y Esquerra Republicana.

"Llega al poder por la puerta de atrás y se pone a colonizar instituciones públicas"

Ciudadanos –el PP, por ejemplo, sí que lo ha hecho– no ha presentado ningún nombre para el Consejo de Administración. “Yo no tengo que describir el perfil, para eso está la comisión de expertos”, ha insistido Rivera. El líder de Cs sí ha aclarado que “participarán” en caso de que Sánchez renuncie “al dedazo”.

“Estamos a tiempo de evitar el bochorno. Si se suspende el pleno, podríamos tener una propuesta de la comisión en las próximas semanas para luego decidir en la Cámara”, ha deslizado Rivera.

En la misma línea, aunque refiriéndose a otro organismo público, el presidente de Ciudadanos ha recriminado a Sánchez haber colocado a José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): “Eso no es regeneración, sino degeneración. Llega al poder por la puerta de atrás y se pone a colonizar las instituciones. Ese señor tiene carné del PSOE desde hace 46 años”.