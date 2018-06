Génova busca una candidatura única: Feijóo y Cospedal no se descartan mientras Soraya guarda silencio

La cúpula del Partido Popular pretende llegar al congreso extraordinario del que saldrá el sucesor de Mariano Rajoy con un único candidato. El objetivo es evitar la lucha encarnizada entre las distintas familias que conviven bajo las siglas del Partido Popular y lanzar un mensaje de unidad al electorado. De momento, todo aquel que reúna cien avales puede presentarse a una competición que solo puede ganar uno.

De momento, María Dolores de Cospedal y Alberto Núñez-Feijóo no se descartan mientras que Soraya Sáenz de Santamaría mantiene un silencio sepulcral. La 'número dos' del PP, todavía ministra de Defensa en funciones, aseguró en distintas entrevistas radiofónicas que está meditando qué quiere hacer en el futuro. "Es una decisión que tengo que tomar y cuando la tome la comunicaré".

El presidente de la Xunta de Galicia, el mejor posicionado de cara al congreso, tampoco despejó la incógnita. En un acto institucional en Orense, aseguró que "cuando tenga algo que decir, lo diré". No ha habido ni una sola declaración pública de la número dos del Ejecutivo de Rajoy sobre sus intenciones de futuro. Ninguno de los tres moverá ficha antes de que el lunes la Junta Directiva Nacional ponga rumbo al congreso extraordinario.

Feijóo destaca que "no hay ningún congreso convocado" para suceder a Rajoy

Ese día se abrirá un plazo para presentar candidaturas. A partir de ahí "estallará la guerra", temen fuentes populares. En el PP entienden que si el único que da el paso al frente es Núñez-Feijóo ni Cospedal ni Santamaría plantarán cara. "Es el candidato de consenso", "nadie duda de que es el mejor posicionado para el relevo", "ha gestionado y ha ganado tres mayorías absolutas consecutivas", le alaban.

Cospedal y Soraya o ninguna de las dos

Pero nadie descarta que la guerra encarnizada que han protagonizado Cospedal y Santamaría en el consejo de ministros se traslade ahora a este duelo una vez que Mariano Rajoy ha decidido dar el paso atrás definitivo. "Si una de las dos se decide, la otra se presenta también", pronostican. De hecho, las fuentes consultadas creen que la 'número dos' del PP, presidenta del partido en Castilla-La Mancha, "maniobrará para que todos sus aliados apoyen a Feijóo" y dejar "sin ningún poder territorial" a la vicepresidenta en funciones.

Santamaría nunca ha ostentado cargo orgánico en el Partido Popular y una de las mayores críticas le cayó cuando estalló el caso Gürtel. Cospedal nunca le perdonó que se apartara del caso y no asumiera responsabilidades. Sin embargo, fuentes del partido creen que contaría con algunos feudos importantes: "Andalucía, País Vasco, algo de Aragón" y de aquellos que no quieren que "el traspaso de poderes sea de un gallego a otro gallego".

"Voy a cumplir con la agenda"

El escenario ideal para Génova es que los candidatos que se presenten acuerden antes del congreso una lista unitaria y que el más fuerte lo lidere. Todas las miradas están puestas en Galicia, pero Feijóo ya ha adelantado que no piensa hacer pública su decisión a corto plazo. "No insistan en este tipo de cuestión. Voy a cumplir mi agenda como presidente de la Xunta y no hay aún ningún congreso del PP convocado".