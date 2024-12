La pedánea de El Mirador se niega a exponer su perspectiva sobre la planta de biogás de San Javier: "Me guardo mi opinión"

El descontento vecinal contra las plantas de biogás se está extendiendo por la Región de Murcia. Primero fue Las Torres de Cotillas y ahora es San Javier. El último episodio de protesta se ha dado en la pedanía sanjaviereña de El Mirador. Su alcaldesa pedánea, Isabel Madrid, ha rechazado exponer su visión sobre este proyecto ante los vecinos en un acto público, lo que ha generado un gran descontento: "Mi opinión me la guardo para mí", apostilló Isabel Madrid.

Esta respuesta ha generado controversia entre los colectivos vecinales. Juan Pedro Conesa, miembro de la Plataforma Stop Biogás Mar Menor, explica a EL ESPAÑOL que "no entendemos que un cargo público no tenga la capacidad de expresar su opinión. Hay algo que no cuadra, esto se está promoviendo desde instancias superiores".

La alcaldesa pedánea de El Mirador se pronunció así, cuando una vecina le pidió su opinión sobre la construcción de la planta de biogás, en un acto organizado por el presidente del AMPA del Colegio El Mirador, para exponer públicamente una serie de alegaciones contra este proyecto previsto en el término municipal de San Javier.

De esta manera, la respuesta de la pedánea no ha sentado bien a buena parte de los vecinos, que se muestran en contra de la planta de biogás. De hecho, Stop Biogás Mar Menor asegura que ha recogido "800 firmas" contra esta iniciativa impulsada por la empresa Enagás Renovable.

Un vídeo de la plataforma Stop Biogás Mar Menor donde la alcaldesa pedánea de El Mirador (San Javier), Isabel Madrid, rechaza exponer su opinión sobre la plataforma de biogás.

El plan original de Enagás que contaba con el apoyo del Gobierno regional contemplaba la construcción de infraestructuras para el tratamiento de biogás en tres municipios a partir de 2027: una en Las Torres de Cotillas, otra en Santomera, y otra en San Javier, la cual se ubicaría en la pedanía de El Mirador, de menos de 2.000 habitantes, ubicada a apenas 6 kilómetros del Mar Menor.

En la localidad torreña, cientos de vecinos han protagonizado actos de protesta y en el municipio sanjaviereño van por el mismo camino. El presidente autonómico, Fernando López Miras, explicó -el pasado julio- que este proyecto contaba con una inversión estimada de más de 75 millones de euros.

Las plantas tendrían una capacidad conjunta para generar más de 200 gigavatios-hora de energía renovable al año, y gestionarían entre las tres alrededor de 400.000 toneladas anuales de residuos orgánicos. Sin embargo, en los tres municipios involucrados se están dando una serie de condiciones que impiden que esta iniciativa se desarrolle como estaba previsto.

En el caso de El Mirador, en San Javier, desde la Plataforma Stop Biogás Mar Menor explican que "este proyecto requiere una cantidad de residuos muy superior a la que se genera en El Mirador, en una ubicación incompatible con la calidad de vida de las personas".

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (centro izquierda) y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo (centro derecha), posan en el acto de presentación de las plantas de biometano, el pasado julio. CARM

Esta plataforma vecinal también señala la cercanía de la planta al hospital Los Arcos, así como a otros núcleos de población "muy ligados al turismo por la cercanía al Mar Menor y que se verían afectados por más de cien de camiones de alto tonelaje y los característicos olores".

Pese a ello, Juan Pedro Conesa, de Stop Biogás Mar Menor, recalca que la plataforma "no están en contra de este proyecto": "Estamos en un municipio agrícola, si en esta planta solo se dedicaran a procesar los restos orgánicos vegetales, entendemos que puede llegar a ser positivo".

"El problema es que está al lado de viviendas del municipio, y no queremos tratamientos de residuos como los purines, que no se generan en San Javier". En esta línea, Conesa recalca que desde su plataforma exigen "un cambio de localización y que no traigan esos purines ni otro tipo de restos orgánicos".

De hecho, esta última condición la secunda el propio alcalde de San Javier, José Miguel Luengo (PP), que si bien apoya el proyecto, explica que pone como condición a Enagás que la planta de El Mirador no trate purines: residuos de origen orgánico, aguas residuales, restos de vegetales, animales muertos, pesca...

Rechazo colectivo

La Plataforma Stop Biogás Mar Menor ha convocado una manifestación para el domingo 15 de diciembre a las 12 horas frente al Ayuntamiento de San Javier con el objetivo de reclamar que se desestime este proyecto tal y como está contemplado en este momento.

Así, esta pedanía sanjaviereña se suma a una serie de manifestaciones promovidas por colectivos vecinales que comenzaron en el municipio de Las Torres de Cotillas, donde también existe una fuerte oposición a la construcción de las plantas de biogás

De hecho, por las movilizaciones impulsadas por colectivos vecinales, el alcalde, Pedro José Noguera (PP), anunció que convocará una consulta pública para que los torreños decidan el futuro de la planta de biogás. Por su parte, en Santomera, el primer edil Víctor Martínez, también del Partido Popular, rechazó directamente esta iniciativa en su municipio.