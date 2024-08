El director del Festival Internacional de Teatro de San Javier: "Hemos batido un récord de abonos"

Decía García Lorca que "el teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana". En este arte, sobrado de tradición y solera, son muchas las metáforas que pueden hacerse. Aunque de todas ellas, pocas son tan pasionales como las de alguien que lo vive cada año casi entre las bambalinas: "El teatro es el fuego de un hogar que nos sirve de cobijo y nos hace sentirnos mejor". Así verbaliza su pasión teatral el director del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, David Martínez, ante el estreno este viernes de la edición 54 del certamen.

Martínez dirige el Festival Internacional de Teatro desde hace nueve años. Un cargo que desempeña con orgullo y pasión, porque según él, este arte "es el mejor espejo donde ver reflejada la sociedad". El entusiasmo que transmite su voz es fruto de que el telón se sube este viernes, para este prestigioso certamen, con una obra que se estrena por primera vez en la Región de Murcia: 'La Carroza del Real', a partir de las 22 horas, con entrada libre en los Jardines del Parque Almansa.

- El lema de la 54 edición es el siguiente: 'Mucho más que un clásico'. A la hora de preparar la programación, ¿tomaron de referencia a otros grandes festivales?

- David Martínez: Nosotros formamos parte de los grandes festivales de teatro del país: Mérida, Almagro y nosotros, que somos el segundo más antiguo. A diferencia de Mérida, que se centra en el teatro clásico o Almagro, en el Siglo de Oro, el de San Javier es un festival de artes escénicas en general. Con gran protagonismo, eso sí, del teatro.

Queremos que el espectador haga un viaje por la historia del teatro desde la Antigua Grecia, hasta las Vanguardias del siglo XXI. En ese recorrido, sabemos que tenemos que parar en los principales períodos de la historia: teatro grecolatino, para lo que nos inspiramos en Mérida; el Siglo de Oro, para lo que miramos a Almagro...

También pasamos por el teatro contemporáneo, y siempre intentamos que venga una compañía de aquel teatro independiente que surge en España a finales del franquismo. Se trata de un teatro en el que es la propia compañía la que desarrolla el texto, conforme se va creando el espectáculo.

Por supuesto, en la programación no puede faltar la danza: un terreno en el que sí que arriesgamos. Hemos traído danzas desde Cuba, China, Hungría… Además, siempre echo un vistazo para contemplar lo que se cuece en el mundo de las artes escénicas a nivel mundial. Todo ello, sin olvidar que la programación siempre hace un guiño al teatro regional, y cómo no, al teatro local. Queremos ser un escaparate para todos estos grupos.

El director del San Javier Fest, David Martínez (c) y el alcalde de San JAvier, José Miguel Luengo (i) posan junto a Carlos Sobera en una edición anterior del Festival Internacional de Teatro de San Javier. Cedida

- El programa de este año viene repleto de nombres muy conocidos: Victoria Abril, Ruth Lorenzo, el Teatro Real de Madrid… De todas estas actuaciones, ¿cuáles son las que usted no se perdería por nada del mundo?

- Yo no me perdería ninguna, por nada del mundo. Difícilmente podría elegir. Personalmente, me gusta mucho el teatro de vanguardia. Siguiendo este estilo, mis espectáculos favoritos son 'Play Dead', de People Watching, que llega desde Canadá a San Javier para actuar por primera vez en España. En esta misma línea: 'Igra', de la compañía Kor'sia, que nos ofrece una revisión de un espectáculo que en su momento revolucionó el mundo de la danza.

Hay espectáculos que tienen una altísima calidad teatral, como por ejemplo, '14.4', que llega a San Javier con entradas agotadas para el día 13, lo que nos ha obligado a poner una nueva sesión para el día 12. También está entre mis favoritos: 'Forever', que presenta un festival de máscaras que es una delicia; y la obra que interpretará Els Joglars, una compañía cuya historia es casi paralela a la que tiene el Festival Internacional de Teatro de San Javier.

Estos son mis favoritos, junto a 'La Carroza del Real', que a mí me recuerda a La Barraca de Federico García Lorca. Podría mencionar cualquiera de las que tenemos este año. Evidentemente, como yo mismo he programado esto, nunca metería algo que no me gustara.

La programación del 54 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. Ayuntamiento de San Javier

Martínez defiende que uno de los grandes atractivos de la programación de este año es que viene "llena de sorpresas". También de estrellas que pisarán por primera vez este icónico municipio del Mar Menor, como Victoria Abril: una de las chicas Almodóvar, ganadora de varios Goyas, Osos de Berlín, Premios César... El debut de la afamada actriz en la Región de Murcia se producirá por partida doble porque participará en dos representaciones teatrales distintas. Primero, el jueves 8 de agosto, en 'Las asambleístas'. Y después, el día 15, en 'Medusa'.

Por otro lado, la obra de 'Medusa' también contará con la participación de la murciana Ruth Lorenzo y con el talento de Adrián Lastra: nominado a los Goya como actor revelación en 2011. Este atractivo reparto -liderado por Victoria Abril- se ocupará de reformular el mito griego que convertía en piedra a cualquiera que mirase el rostro de este monstruo ctónico femenino.

- ¿Cuál es el valor añadido del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier y que lo distingue frente a otros certámenes del territorio nacional?

- David Martínez: A diferencia de otros festivales, el valor del de San Javier es el mar. No tenemos uno, sino dos mares, unas playas maravillosas, una gastronomía extraordinaria, un clima que en verano nos hace sentir mejor que en el interior de la Península… Y además, unas noches de verano frescas en las que podemos disfrutar de los espectáculos oliendo esa brisa marina bendecida por Poseidón.

El Auditorio Parque Almansa durante una de las últimas ediciones del Festival Internacional de Teatro de San Javier. Cedida

- ¿Cree que los artistas perciben esa atmósfera del festival cuando actúan en San Javier?

- Los artistas cuando llegan aquí y ven el Auditorio Parque Almansa al aire libre, bajo las estrellas, con la luna… Creo que se quedan maravillados. Ya no solo por el espacio físico, sino también por la proximidad que se produce entre el artista y el espectador. En plena actuación, casi parece que los espectadores están abrazando a los actores porque pueden percibir las vibraciones de sus aplausos.

- Hablemos de la cartelera, pero hagámoslo de una forma diferente. Con la programación en la mano, ¿podría decirme qué espectáculos escogería para ver con su pareja, cuáles con sus amigos, y cuáles con sus sobrinos?

- Con mi pareja iría a ver 'Forever', 'Lo más hermoso todavía', 'La travesía del perdón', 'Igra', 'Barco pirata', 'Play Dead', 'Mi vida en el arte', '14.4', 'El rey que fue'… Por otro lado, con mis amigos vería 'Los asambleístas', 'Medusa' y 'Tiresias'.

Y por último, con mis sobrinos, vería 'Somos', 'La Carroza del Real' y 'Nada', porque son un musical y dos espectáculos de circo contemporáneo y eso les encanta a los niños: acrobacias, pértiga, cuerda… Aunque siendo sincero, a todos los espectáculos a los que iría con mi pareja, también acudiría con mis amigos y viceversa (risas).

La actriz Núria Espert recibe el premio de la 50 edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. Cedida

- A solo unas horas del inicio de la 54 edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, ¿cuáles son las previsiones que tienen de público?

-Este año tenemos récord absoluto de abonos. Hemos vendido más de 220. Este es el mejor premio que podemos tener: los abonos son espectadores comprometidos que disfrutarán de toda la programación. En 2023, se vendieron 168 y cuando yo empecé a dirigir el festival, hace nueve años, no llegábamos ni a 100. Esto es una señal de que todo el equipo que organiza el festival está haciendo bien las cosas.

Por lo que a la asistencia se refiere, hemos estimado que esta edición movilizará a unos 25.000 espectadores. Esta cifra incluye a los visitantes que vendrán a los espectáculos de calle y a todas las actividades paralelas.

- En cuanto al perfil de los asistentes, ¿están desarrollando alguna estrategia para abrirse a algún nicho nuevo de público?

- Uno de nuestros objetivos principales es abrirnos al público joven. La media de edad de los espectadores de este festival oscila de los 35 a los 55 años. Este año, aspiramos a incorporar un público más joven, de una horquilla entre 25 y 35. Queremos acercarlos al certamen, programando espectáculos con compañías formadas precisamente por jóvenes.

Este año, colaboramos con la Dirección General de Juventud del Gobierno de la Región de Murcia, y a través del Festival Estrenarte, de visibilización de nuevos talentos creadores, hemos abierto el festival a una compañía de jóvenes que participa en esta iniciativa. El espectáculo se llama 'THE', y es uno de los que se desarrollará de forma gratuita, el próximo 9 de agosto.

El director del San Javier Fest (d) saluda al actor Josep Maria Pou (i) momento antes de una actuación en el Festival Internacional de Teatro de San Javier. Cedida

- El Festival Internacional de Teatro de San Javier, también conocido como San Javier Fest, suma ya 54 ediciones, pero como director, ¿le queda algún desafío por delante?

- Claro que sí. Yo tengo dos espinitas. Una se llama Compañía Nacional de Teatro Clásico, y la otra, Compañía Nacional de Danza. Dos entes dependientes del Ministerio de Cultura y que al ser compañías nacionales no suelen girar en agosto. Esto supone que festivales como el nuestro no pueden incluirlas en su programación para acercar su gran trabajo al público.

Sin embargo, estoy muy contento porque ya hemos hablado con la nueva directora de la Compañía Nacional de Danza, Muriel Romero, sobre el paso de esta compañía por nuestro festival, si no completa, al menos parte de ella, en un futuro no muy lejano.

De la misma forma, tenemos pendiente una reunión con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, que esperemos que se materialice más pronto que tarde, para reivindicar el paso de estas compañías en festivales como el de San Javier o Sagunto. Queremos unirnos varios directores de certámenes que se celebran en agosto en el Mediterráneo, para intentar que nos faciliten el poder contratarlas.