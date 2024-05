Victoria Abril y Ruth Lorenzo pondrán la guinda al Festival Internacional de Teatro de San Javier

Decía el legendario Federico García Lorca que "un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo". Pues en la localidad sanjaviereña que se levanta orillas del Mar Menor están tan vivos como su prestigioso Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier que se celebrará del 2 al 22 de agosto.

Con el fondo del Molino Maestre, un emblema para los vecinos, se ha presentado la programación de este certamen tan icónico para la Región de Murcia. El Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier celebrará su 54 edición de una forma muy especial, con artistas de renombre y espectáculos gratuitos.

La programación de este año viene repleta de sorpresas. Una de las más destacadas es la presencia de Victoria Abril en la Región de Murcia. El debut de la actriz será por partida doble porque participará en dos representaciones diferentes. Primero, el día 8, en 'Las asambleístas', una obra que ha llevado al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y El Terrat. Y después, el día 15, en 'Medusa'.

El concejal de Cultura, David Martínez (c), presenta el 54 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. J. I. M.

La obra de 'Medusa' también contará con la participación de la murciana Ruth Lorenzo y con el talento de Adrián Lastra: nominado a los Goya como actor revelación en 2011. Este atractivo reparto -liderado por Victoria Abril- se ocupará de reformular el mito griego que convertía en piedra a cualquiera que mirase su rostro.

Otro de los espectáculos más prometedores del cartel del certamen será 'Forever': una obra que demuestra que no hace falta poner voz a las emociones porque estas hablan por sí solas. Ese es su principal atractivo, ya que se trata de una función sin texto, que de una forma muy cinematográfica relata la historia de una familia que se va alejando de lo que soñó que sería. Todo ello, de la mano de la compañía Kulumka con experiencia en teatros de numerosos países

El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier tiene la peculiaridad de que continuamente entrelaza las características del teatro clásico con un giro moderno y vanguardista. "Por esta razón el lema de este año es 'mucho más que un clásico'", según resalta el director del certamen y concejal de Cultura, David Martínez.

La programación del 54 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. Ayuntamiento de San Javier

Las entradas del Festival estarán disponibles a partir del 1 de junio. Además, de las 14 actuaciones que se llevarán a cabo este año, tres serán gratuitas y se realizarán en espacios públicos. Una de esas tres actuaciones estará protagonizada por el Teatro Real de Madrid, que también se estrena en la Región de Murcia el 2 de agosto. Esta obra es 'La carroza del real', que adopta la estética de un espectáculo itinerante que se inspira en el teatro 'La Barraca', del poeta, dramaturgo y prosista Federico García Lorca.

El director del certamen y concejal de Cultura, David Martínez, ha avanzado que otra actuación destacada de la amplia programación será la que protagonizará la compañía canadiense 'People Watching', actuando por primera vez en España.

El acto de presentación del certamen ha contado con la asistencia de la consejera de Cultura, Carmen Conesa, y de dos invitados muy especiales: Sancho Panza y Don Quijote -representados por dos actores que han acudido para embellecer el evento-. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha recalcado la importancia de "este Festival que los sanjaviereños llevamos ya en el ADN".

El cartel de este año lleva la firma del humorista gráfico José Manuel Puebla, quien ha destacado que, a sus 53 años, ha visto crecer el Festival "viendo cómo se consolidaba como un binomio cultura-San Javier".