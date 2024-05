Miguel Ángel Revilla sobre el próximo líder del PRC: "La sucesión será cuando yo lo diga"

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha avisado de que seguirá "ahí siempre vigilante, tutelando" y dispuesto a dar opinión en su partido, que tiene "todos los mimbres" para seguir siendo grande pero que debe estar unido y arropar a quien sea elegido líder en el próximo congreso, que será cuando él quiera. "Lo tengo todo pensado", ha aseverado.

"Yo tampoco me voy a ir, no me voy a pesar de mi edad, voy a estar ahí siempre vigilante, tutelando, dispuesto a dar mi opinión, mis consejos", ha indicado Revilla en su intervención con la que se ha abierto la Asamblea de Dirigentes del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), informa EFE.



La Asamblea que seha reunido hoy es el órgano de asesoramiento y consulta del Comité Ejecutivo y del secretario general. Está formada por el propio secretario general y todos los integrantes de la Ejecutiva, además de los cargos electos y orgánicos.

Con el lema 'Tiempos nuevos', este foro, que la última vez que se celebró fue en 2017, reúne este sábado a todos los cargos públicos y orgánicos del partido, a los cuales el secretario general y ex presidente de Cantabria ha pedido que confíen en él y que se haga un "congreso ejemplar" para elegir a su sustituto con "el respaldo de todos".

Y ello porque, aunque el PRC ha girado en torno a su persona, ahora son el partido y la organización los que tienen que fortalecerse.

"Ahora hay que hacer partido, más partido que nunca". "Pido que tengáis confianza en mí. Ya sé que todo el mundo quería el congreso. ¿Quién? Cuando yo diga, cuando yo quiera, que lo tengo todo pensado... y me merezco la confianza del partido para que se deposite en mí esa prerrogativa que yo tengo, porque lo dicen los estatutos", ha destacado.

Y ha señalado que quien salga elegido líder regionalista tendrá que dedicarse plenamente a esa tarea y "olvidarse de la familia". "Como he hecho yo 40 años", ha remarcado. En relación con la defensa del regionalismo y generales Revilla ha defendido la labor desarrollada por su partido y su honradez y ha reivindicado su historia y sus éxitos.



"Éste es un partido que puede presentar ante los ciudadanos de Cantabria una hoja de servicios que no la ha hecho nadie. En esta tierra por nosotros existe la autonomía y el nombre de Cantabria", declara Revilla.

También ha dicho que "sin estar en la órbita de esas grandes multinacionales del poder que son el PP o el PSOE", el PRC "es un caso único dentro del estado español". Ha agregado que el susodicho partido dio "un ejemplo" tras las elecciones autonómicas de 2023 porque permitió que el PP gobernara Cantabria en solitario "a cambio de nada" para evitar el pacto con Vox. "No lo ha hecho nadie en España", ha afirmado.

Revilla cree que su partido debe concurrir a las próximas elecciones generales "aunque las perspectivas no sean buenas" y piensa que tienen que estar "preparados" porque esta legislatura nacional "no va a aguantar ni un año".

"Por sentido común, ¿qué panorama hay en Madrid?, ¿quién aprueba ahora unos presupuestos?", se ha preguntado, antes de aludir a las perspectivas que a su juicio se abren tras el resultado de las elecciones en Catalunya, porque si gobierna Salvador Illa (PSOE) "Puigdemont en Madrid no va a aprobar el presupuesto".