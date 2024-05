Cueto pide anular los pinchazos telefónicos y los registros de la UCO en el caso Supercopa de la RFEF

Tomás González Cueto, ex comisionado externo de la Real Federación Española de Fútbol y asesor jurídico durante la etapa de Luis Rubiales, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid anular los pinchazos telefónicos y las diligencias posteriores, incluidos los registros, que llevó a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la Operación Brody.

En un escrito de 29 páginas al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Cueto argumenta que las escuchas realizadas no estaban debidamente justificadas y que debía haber prevalecido la confidencialidad del "privilegio abogado - cliente". Además, afirma que las conversaciones del comisionado externo de la RFEF "en su ámbito profesional" estaban "cubiertas por el manto del secreto profesional".

Es por ello por lo que solicita a la Audiencia Provincial de Madrid que declare nulo el auto del 24 de enero de 2024 en el que la jueza Delia Rodrigo ordenó las escuchas, así como las diligencias posteriores llevadas a cabo por la UCO y que son fruto de esos pinchazos telefónicos

Por tanto, Cueto pide la nulidad del resto de autos y también de los registros de los domicilios y oficinas profesionales de los investigados, entre los que estaba su despacho de abogados GC Legal.

Si la Audiencia Provincial de Madrid da la razón a Cueto y anula el auto del 24 de enero y todas las diligencias posteriores, las pruebas obtenidas durante los registros y las conversaciones intervenidas por la UCO serían expulsadas del procedimiento y no se podrían tener en cuenta contra los investigados.

En el recurso de apelación presentado, el exasesor jurídico de la RFEF solicita que se declare nula su detención y todas las actuaciones efectuadas posteriores al 24 de enero. Cueto sostiene que el auto de Delia Rodrigo es un "copia y pega" de los informes de la UCO, lo cual vulnera la Ley al haber hechos suyos los argumentos de los investigadores de forma "acrítica" y convirtiéndose la magistrada de esta forma en una "mera colaboradora policial".

Sentencia de Rafael Amargo

El escrito presentado por el abogado de Cueto, Carlos Gómez Jara, incluye también la sentencia que invalidó las escuchas al bailaor Rafael Amargo y por la que fue absuelto de un delito de tráfico de drogas recientemente.

Argumenta también la defensa del ex comisionado externo de la RFEF por qué no había ningún motivo para ordenar esas intervenciones telefónicas. Cueto no era socio de Gruconsa ni de Dismatec Sport, la sociedad en la que según la UCO se cobraron comisiones. De igual forma, vendió medio año ante de las escuchas sus participaciones en GRX Export Pro SL, la empresa con la que Rubiales y varios altos cargos de la Federación intentaron montar un negocio de pisos turísticos en Granada que no fructificó.

"La posibilidad de obtener algún tipo de corroboración acerca de la participación de mi representado en hechos ocurridos años atrás es ínfima en relación con la más que probable (probabilidad rayana en la certeza, podríamos asumir sin riesgo a equivocarnos) interceptación y escucha de conversaciones del Sr. González Cueto", alega la defensa del que fuera asesor jurídico de la RFEF.

En caso de que la Audiencia Provincial de Madrid dé la razón a Cueto, el 'caso Supercopa' se vendría completamente abajo al no existir más pruebas que las que se lograron tras las escuchas telefónicas y los registros de los investigados.