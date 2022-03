López Miras pide a Feijóo “mayor descentralización en las acciones” cuando llegue a Génova

El Teatro Circo de Murcia se ha rendido a los pies de Alberto Núñez Feijóo en su segunda parada en la 'peregrinación' que este viernes ha iniciado, como el Apóstol Santiago, hacia Génova. El presidente de la Xunta de Galicia ha sido arropado por cientos de militantes y cargos del PP murciano, al grito de ¡Oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa!, pero también ha recibido peticiones del presidente del Partido Popular en Murcia, Fernando López Miras, de cara al nuevo ciclo político que iniciarán los populares tras el congreso extraordinario que se celebrará en Sevilla para encumbrar a Núñez Feijóo al frente del partido.

"Los retos son por todos conocidos: el Partido Popular tiene que ampliar su base electoral", tal y como ha subrayado en su 'speech' López Miras, como una de sus primeras peticiones para la nueva etapa que iniciará Génova con el recambio de Pablo Casado por el de Alberto Núñez Feijóo.

Estas palabras del líder de los populares murcianos venían a remarcar la apuesta por reunificar a la centroderecha en torno a las siglas del PP. Tal cruzada política empezó en Murcia, con la famosa moción de censura que hace un año presentaron PSOE y Ciudadanos y que los populares tumbaron 'fichando' a diputados tránsfugas de Cs y expulsados de Vox. Prueba de ello es que en el Teatro Circo estaban presentes Francisco Álvarez, portavoz de los tránsfugas naranjas en la Asamblea, y Juan José Liarte, expulsado del partido de extrema derecha de Santiago Abascal.

"El PP debe ser el partido que atraiga de nuevo a todas esas personas que por descontento con las actuales políticas o por desafección hacia los políticos, incluidos nosotros, se fueron a otros partidos", ha insistido López Miras, en plena resaca del acuerdo que en Castilla y León ha cerrado el Partido Popular con Vox. "Debemos volver a ilusionar a los votantes de centroderecha y de derecha y tenemos que hacerlo con un proyecto alejado de populismos, donde habrá que hacer reformas, con responsabilidad, pero siempre en el marco de las políticas europeas".

López Miras, en su discurso, ha defendido lo que ocurre en Murcia con esa reagrupación de la centroderecha: Mabel Campuzano, expulsada de Vox, ocupa la Consejería de Educación, y las tránsfugas de Cs, Isabel Franco y Valle Miguélez, ostentan la vicepresidencia y la portavocía del Gobierno autonómico, respectivamente: "En este proyecto que construimos de la mano de Alberto Núñez Feijóo tenemos que contar con aquellos votantes de centro que hace algún tiempo confiaron en nosotros”, ha remarcado. "A todos ellos, les decimos que en el PP pueden volver a ese espacio de convivencia, de gestión y de preocupación por las familias".

"Amigos y amigas, se abre una nueva etapa en el Partido Popular, no se trata de refundar nuestro ideario, lo que ha funcionado debe permanecer, pero sí que se trata de dar un giro que permita una mayor descentralización en las acciones políticas del partido y que renueve su compromiso con la sociedad", tal y como ha remachado, Fernando López Miras, como segunda petición al nuevo PP de Núñez Feijóo.

A nadie se le escapa que una de las críticas que han trascendido del fuero interno del partido, tras la dimisión de Teodoro García Egea, como secretario general, ha estado relacionada con su mano dura para gestionar los territorios. De modo, que esa "descentralización" que reclama López Miras lleva apareja que Núñez Feijóo esté al frente del timón de Génova, sin que ello suponga limitar el poder de decisión de los barones autonómicos.

"El congreso [de Sevilla] servirá para demostrar que en esta casa caben todos los que quieran comprometerse con un futuro de modernización y de libertades para España en torno a un líder si fisuras, con muchos rostros, pero con una sola voz", ha resaltado López Miras.

Una hora antes de la llegada de Feijóo a Murcia ya había militantes esperándole en la puerta del Teatro Circo.

"Tenemos un gran partido y a tu lado tienes al mayor de los capitales, su gente, te conocemos bien, querido Alberto, sabemos de tu experiencia de gestión, conocemos tu capacidad para gobernar y tomar decisiones, eres un presidente serio, responsable, riguroso, centrado en lo importante, y con sentido de Estado, sabemos que en ti tenemos una oportunidad para mejorar la vida de los españoles y sabemos que estás preparado: hoy te queremos decir que en la Región de Murcia tienes tu equipo", según ha zanjado López Miras, poniendo en pie a las mil personas que abarrotaban el Teatro Circo -más de 400 se han quedado en la calle-.

Aniversario de la moción de censura

El gallego Núñez Feijóo no ha necesitado ni un minuto para ganarse las primeras arengas del respetable murciano, con guiños a los problemas que padece esta comunidad autónoma, como las infraestructuras. "Lamento llegar tarde desde Valencia, pero no es fácil traer el AVE a Murcia", ha dicho con ironía. El segundo guiño ha estado relacionado con el aniversario que esta semana se cumple de la moción de censura de PSOE y Ciudadanos contra el PP de López Miras.

"Se ha cumplido un año del peor episodio político que se ha vivido en política. En la tercera ola de una pandemia virulenta, con gente infectada, con gente en la UCI, con gente que perdía la vida, justo en ese momento, en el momento de mayor preocupación y en el que se necesitaba la política seria, vimos cómo se estaba desestabilizando al Gobierno de Murcia con varios golpes", según ha reflexionado de manera crítica. "Murcia fue el epicentro de la frivolidad de la política española".

Para el presidente de la Xunta de Galicia y futuro presidente del PP "ese episodio, describe lo que hay detrás del Gobierno de la Nación y de sus socios: vivimos con perplejidad que el Gobierno quisiese desestabilizar a los gobiernos de Murcia, de Castilla y León y de Madrid". Tales palabras han permitido a Núñez Feijóo comenzar a hablar de su proyecto político, cuyo "primer objetivo" será llevar "la seriedad" a la gestión política.

"La política debe volver al lugar de dónde no salió nunca: la política no es un circo, es una noble vocación de servicio público". El discurso del líder gallego ha movilizado hasta el Teatro Circo a militantes, empresarios de primer nivel del sector agroalimentario y a referentes populares murcianos como Ramón Luis Valcárcel, que ha recibido un guiño del gallego: "Cuando se presentaba él en las elecciones autonómicas siempre me ganaba, por diez puntos".

Críticas a Yolanda Díaz

En su intervención también ha arremetido contra Podemos. Primero contra Yolanda Díaz: "La vicepresidenta del Gobierno se quiere emancipar de su partido y hacerle una campaña paralela". Después a la coalición morada y socialista en la Moncloa: "Unos ministros que por la mañana se sientan a gobernar y luego se hacen oposición". A juicio de Núñez Feijóo la fórmula es otra: "Nuestro proyecto es el de las mayorías".

El líder gallego también ha apostado por la "defensa del orden liberal internacional", por relanzar a España como "puente entre Europa y América Latina" y "por retomar la centralidad en España, en nuestro discurso, decisiones y en nuestras actitudes". Todo ello, sin restar valor a los territorios con sus distintas sensibilidades: "Las comunidades autónomas no son una amenaza contra la unidad de España, son una oportunidad".

