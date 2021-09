Peligrosa cuenta atrás para el Mar Menor: faltan 176.000 firmas para darle personalidad jurídica

La cuenta atrás para blindar legalmente a la albufera murciana se ha iniciado: el 15 de octubre acaba el plazo para recoger rúbricas y Ana Pineda y Rita Frutos, integrantes de la plataforma ILP Mar Menor, han alertado de que "faltan 176.000 firmas" para poder presentar a la mesa del Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular (ILP), cuyo objetivo es dotar de una personalidad jurídica a un espacio natural único en Europa y que está agonizando.

La plataforma ha celebrado este miércoles una concentración en la Asamblea Regional en Cartagena con un doble propósito. De un lado, seguir dando visibilidad a la campaña de recogida de firmas que encara una peligrosa recta final, ya que aún no se han logrado las 500.000 rúbricas necesarias para impulsar la ILP. Por otro lado, el acto perseguía seguir dando visibilidad a la última crisis ambiental de la albufera: un episodio de anoxia que ha aniquilado 15 toneladas de especies marinas y materia orgánica.

En la puerta del Parlamento autonómico se ha desplegado la pancarta de doce metros que este verano transportó una avioneta por las playas marmenorenses, con un mensaje contundente: 'Salva el Mar Menor'. La finalidad de desplegar esta enorme bandera negra frente al Hemiciclo ha sido animar a los ciudadanos a impulsar la ILP con su rúbrica.

"La Asamblea es la casa de todos los murcianos y hay que recordar que vamos por 324.000 firmas, todavía faltan otras 176.000", tal y como ha precisado Frutos. "Desgraciadamente, en España es mucho más duro impulsar una iniciativa legislativa popular que en Europa porque son necesarias 500.000 firmas". En estos momentos hay 400 puntos de recogida por toda España y Europa. "La mayor dificultad que estamos encontrando en la campaña es la falta de voluntarios".

Ana Pineda, miembro de la plataforma ILP, ha reflexionado que "quien no empatice con este problema ambiental, no empatizará con nada: el Mar Menor no aguanta más".

Concentración por la campaña de recogida de firmas para el Mar Menor en la Asamblea Regional en Cartagena.

La plataforma promueve -a través de esta ILP- que la albufera cuente con una personalidad jurídica propia: "El Mar Menor pasaría a ser un sujeto de derecho para cumplir un objetivo social, sin ánimo de lucro, donde todos los ciudadanos podrían exigir ante los tribunales la reparación de los daños ambientales que padece y que los responsabiles de este ecocidio respondan ante la Justicia".

Dos flechas clave

Este blindaje legal al Mar Menor en el Congreso de los Diputados, según los activistas, se traduciría "en una ley de nueva creación y única hasta el momento en Europa, que lo convertiría en un futuro referente en la conservación medioambiental". Para seguir dando visibilidad a la campaña de recogida de firmas, la plataforma ha anunciado que el 18 de septiembre se celebrará en Murcia un pasacalles y una batucada, a las 12 horas, desde el Hospital Reina Sofía hasta La Glorieta.

Además, el 7 de octubre tendrá lugar una gran manifestación en defensa del Mar Menor, cuyo objetivo es colapsar la capital del Segura, para dar visibilidad al alarmante problema ambiental de la albufera, como ya se hizo tras el anterior episodio de anoxia de 2019 cuando más de 50.000 personas clamaron contra la 'sopa verde' por las calles de Cartagena. De hecho, todas las asociaciones y plataformas ecologistas se han unido para que el '7-O' se convierta en una protesta histórica.

"Hoy le ha pasado al Mar Menor, pero los españoles deben pensar que el día de mañana esta crisis la puede sufrir otro espacio natural en otra comunidad autónoma y por eso deben firmar esta iniciativa", ha recordado Ana Pineda mientras que por su parte, Rita Frutos ha advetido de que esta ILP no supone el fin de la lucha por la recuperación de este espacio: "Vamos a seguir exigiendo que se arregle y que los políticos de los distintos partidos y administraciones dejen de tirarse los trastos a la cabeza, en vez de ponerse a actuar".

