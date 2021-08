El drama del turismo en el Mar Menor: José y Víctor, sin clientes y perdiendo 10.000€ a la semana

Noticias relacionadas El Mar Menor se muere: las 4 claves tras el desastre de la laguna salada más grande de Europa

En la pintoresca Cala del Pino no hay niños correteando para entrar como 'kamikazes' al Mar Menor, ni tampoco turistas bronceándose al sol, ni siquiera hay rastro de los domingeros ávidos de clavar su sombrilla en primera línea. A las 10.22 horas del último viernes de agosto, solo hay dos personas en la arena, con un 'coro' de chicharras de banda sonora y tétricas vistas al agua marrón de la albufera. "No somos turistas, solo hemos venido a las clases de yoga del Ayuntamiento de Cartagena", aclaran Mercedes y Lola a EL ESPAÑOL.

Una buena parte de la franja litoral del Mar Menor que da a La Manga, a Los Nietos y a Los Urrutias, conforma la 'zona cero' del episodio de anoxia que ha arrasado más de cinco toneladas de ejemplares de veinte especies marinas. Se trata de un drama medioambiental que está afectando al sector turístico y hostelero. La Cala del Pino fue cerrada al baño y desde que abrió el jueves su panorama es desolador: sin afluencia de veraneantes por la bandera amarilla que alerta del estado del agua.

"Antes venían autobuses con asociaciones de vecinos, de amas de casa, de centros de mayores, pero ya no vienen excursiones", lamenta Mercedes, propietaria de un piso en la Cala del Pino. "Llevo veinte años veraneando aquí y cada vez va a peor el deterioro del agua: el turismo de La Manga se salva por el mar Mediterráneo", reflexiona esta sexuagenaria. Y no habla en vano: el chiringuito que hay a pie de arena solo tiene dos clientes -con una birra cada uno-. El hostelero no quiere hablar del mosqueo que tiene, así que el periodista se marcha caminando al Restaurante La Cala.

Mercedes y Lola completamente solas en la Cala del Pino de La Manga. Badía

"Es un desastre total", resume José Manuel, encargado del mítico local que hace 36 años inauguraron sus padres. "Unos días antes de que apareciesen los peces muertos, algunos turistas ya se quejaban de que el agua olía mal y estaba sucia". De hecho, fuentes de emergencias indican a EL ESPAÑOL que seis niños fueron atentidos en agosto por sarpullidos en la piel, causados por la fuerte presencia de algas en la Cala del Pino. "Unos padres se fueron del restaurante sin comer, para llevar a su hijo al médico porque sufrió una subida tras bañarse", corrobora el hostelero.

- José Manuel, ¿qué repercusión está teniendo el episodio de anoxia en la actividad del Restaurante La Cala?

- La semana del 9 al 15 de agosto facturé 13.272 euros; la semana del 16 al 22, cuando aparecieron peces muertos, mi recaudación bajó a 11.267 euros, y esta semana, voy por 2.606 euros. Te puedo ofrecer más datos: el martes 10 de agosto, antes de la anoxia, facturé 1.975 euros, y el martes 24, tras la muerte de peces, solo hice 251 euros. Esto es un problemón porque el momento clave de mi actividad va de junio a septiembre y perder diez días me puede suponer pasarlo mal unos meses. Yo vivo de la gente que viene a pasar el día a la Cala del Pino y para este fin de semana solo tengo una reserva, cuando lo normal es tener doce el sábado y diez el domingo.

A este hostelero jumillano, de 30 años, no solo le duele el bolsillo, también el alma por ver en la 'UCI' a la albufera más importante de Europa. "Mis padres tenían un restaurante en Jumilla y cada año estaba deseando que lo cerrasen para pasar el verano en La Manga: mi infancia la recuerdo cogiendo caballitos de mar, pescando...", rememora emocionado José Manuel, mientras se remanga la camiseta y muestra su hombro izquierdo donde tiene tatuada Isla Rondella, a la vera del Mar Menor.

Precisamente, la citada isla forma parte de las bonitas vistas de la terraza del Restaurante La Cala donde un viernes de agosto solo hay tres clientes. "En caja solo llevo 10 euros con 90 céntimos", confiesa preocupado tras despachar a un proveedor al que no le hace ningún pedido porque no hay clientela. "He perdido 15.000 euros desde que empezaron a aparecer peces muertos el lunes 16 de agosto".

- ¿Cómo está capeando la caída de ingresos en su negocio familiar?

- He tenido que prescindir de los cuatro camareros de refuerzo que tenía los fines de semana para ahorrarme sus sueldos. Esta semana se le acaba el contrato a una pinche de cocina y a una camarera porque no las renovaré. Empecé el verano con una plantilla de nueve personas y acabaremos tres. No creo que el estado del agua se vaya a solucionar. Tenía pensado cerrar el restaurante el 30 de septiembre, pero viendo la situación lo adelantaré al 15.

José Manuel, tras la barra del Restaurante La Cala, mostrando su tatuaje del Mar Menor y la Isla Rondella. Badía

En la Playa de Cavanna que se asoma a la Isla del Ciervo, a un kilómetro de distancia de la Cala del Pino, el panorama no pinta mejor porque la bandera verde -a las 11.29 horas- se traduce en la presencia de siete personas paseando, cero bañistas, una tumbona alquilada y solo un par de turistas alemanes en el chiringuito que forma parte de la Escuela de Vela Manga Surf -donde todas las tablas y los kayak están en el dique seco-.

"El PP y el PSOE tienen que unirse para solucionar este problema", reflexiona Víctor Lizán. Este enamorado del windsurf es la voz de la experiencia del Mar Menor. A sus 65 años ha sido disc jockey, empleado de apartahotel, empresario al frente de un supermercado, fundador de la escuela de vela y de la Asociación de Vecinos de La Manga Unificada, que en 1989 impulsó la iniciativa para segregar a La Manga de los ayuntamientos de Cartagena y San Javier, los cuales se reparten la gestión de esta joya turística del litoral de la Región de Murcia.

- Víctor, ¿cómo ha llegado la albufera a esta situación de colapso ambiental?

- La Manga nunca ha vertido al Mar Menor. Esto se veía venir desde los noventa, cuando empezaron a proliferar las medusas. El estado del agua es fruto de algunos agricultores que hacen mal las cosas y del descontrol en la construcción de urbanizaciones por parte de los ayuntamientos del entorno: San Javier, Los Alcázares, Cartagena y San Pedro del Pinatar. También de las malas redes de saneamiento. Ahora los políticos estoy seguro de que lo van a solucionar, pero solo por una razón: ¡No quedan más narices!

- ¿Cómo le está afectando esta crisis del ecosistema a su escuela de vela y al chiringuito que tiene anexo?

- Este verano solo he recibido dos solicitudes para cursos y lo habitual es llegar al centenar, así que he prescindido del monitor para ahorrarme 4.000 euros en nóminas. Los hosteleros y centros de actividades náuticas que estamos en el Mar Menor hemos perdido el 80% de la facturación porque nuestros clientes se han cruzado a la zona del mar mayor de La Manga: los negocios del Mediterráneo se están llevando parte de nuestros clientes.

Al otro lado de la terraza del chiringuito de Víctor, un matrimonio de alemanes jubilados, Ruth y Wolfgang, toma un refresco contemplando la desértica Playa de Cavanna, a cuya orilla llega una extraña espuma, color cobrizo, solo rota por el paso de los operarios de medioambiente. El personal ha pasado de sacar capazos de peces muertos a retirar una especie de chapapote, compuesto por lodo aderazado con algas.

Operarios de Medio Ambiente retirando algas de la Playa del Cavanna del Mar Menos.

"En Alemania, periódicos y televisiones informan de la contaminación del Mar Menor por los nitratos de la agricultura", según detalla la pareja, en un perfecto español, fruto de enlazar un verano tras otro disfrutando de la oferta de ocio, cultural y gastronómica de La Manga. "Llevamos veraneando aquí desde 1982, por eso hemos vuelto, pero este año nos bañamos en el Mediterráneo porque este agua da asco y nos hace sentir rabia: esto es un crimen", reflexionan indignados.

Tal sentimiento lo comparte la lorquina Elisa que se está hospedando cinco días en el Apartahotel Las Villas, junto a su esposo y sus dos hijos pequeños. "Llegamos el lunes pasado después de que apareciesen los peces muertos porque ya teníamos la reserva pagada, pero ya no nos planteamos alquilar otro año porque el atractivo de La Manga es bañarse en los dos mares, sobre todo en el menor para los que tenemos niños".

La incógnita de septiembre

En el Hotel Cavanna confirman a este diario que las reservas han caído un 5%. "Ya hemos sufrido las primeras cancelaciones, no es un porcentaje excesivo, pero para septiembre esto se complica si la situación no se revierte", analiza una fuente de uno de los hoteles más emblemáticos de la Costa Cálida, por sus cuatro estrellas, su emplazamiento en el borde del Mar Menor y su Escuela de Vela Cavanna Wind.

"Esperamos estar al 75% de ocupación en septiembre porque tenemos cerca el Mediterráneo, pero vamos a ver la evolución de la escuela de vela para estudiar si la cerrarmos el mes próximo porque el Mar Menor aunque ha recuperado la bandera verde, visualmente no es atractivo para practicar actividades acuáticas".

Soledad Díaz, presidenta de la Asociación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur), resume con una frase lapidaria las consecuencias que está teniendo para el sector el segundo episodio de anoxia que vive la albufera en dos años: "La imagen de destino turístico está dañada".

- Soledad, ¿cómo afronta el final de la temporada de verano el gremio hotelero que se levanta en el entorno del Mar Menor?

- La temporada está siendo buena. En agosto hemos tenido un 85% de ocupación, no se están produciendo cancelaciones masivas, pero tras el episodio de anoxia, de cara a septiembre se está produciendo una ralentización de las reservas. La gente está llamando para preguntar cómo está la situación y eso tendrá repercusión en las reservas de las próximas semanas. Para las escuelas náuticas el estado del agua está siendo una hecatombe. En Hostetur esperamos que después de este segundo episodio de anoxia, que se suma al de 2019, las administraciones estatal y regional se tomen en serio el problema del Mar Menor porque han estado mareando la perdiz, a pesar de que era la crónica de una muerte anunciada.

Una muestra de las especies marinas que han muerto por la anoxia del Mar Menor. Efe

En el aire el alquiler de pisos

Las imágenes de especies marinas muertas, sacadas a puñados del Mar Menor, no solo afectan a la actividad de restaurantes, chiringuitos, centros de actividades náuticas y hoteles, también perjudican a los dueños de pisos que hacen caja en verano con los alquileres turísticos. "Tenía reservada la primera quincena de septiembre por 700 euros y la segunda por 500 euros, pero esta semana me lo anularon", se lamenta Alberto, un cocinero, que invirtió en un piso en La Manga.

"Perderé 1.200 euros este verano y tengo tres hijos", insiste. "Mi piso está pegado a una playa del Mar Menor y desde hace siete años, el perfil de gente que me lo alquila es el de familias con niños, que no quieren bañarse en el Mediterráneo porque es más peligroso para los críos, y gente a la que le gusta bucear y practicar actividades acuáticas: veo el panorama negro".

Los empresarios de la restauración de La Manga cuyos negocios se asoman al lado del Mediterráneo están viendo disparados sus ingresos porque varios chiringuitos del Mar Menor optan por cerrar por las mañanas. La falta de bañistas les deja sin clientes, de forma que para frenar la sangría en la caja registradora, directamente no levantan la persiana hasta la tarde para el café y las copas, lo que provoca prescindir de turnos de trabajo. La anoxia no solo mata peces: también aniquila empleos.

El Chiringo Pirata

Basta con visitar cualquier negocio del litoral Mediterráneo para comprobar esta tendencia. El Chiringo Pirata en la playa de Marchamalo está de bote en bote y sus camareros cantan más comandas, a las 14.36 horas, de un viernes 27 de agosto, que los niños de San Ildefonso sacando números del bombo del sorteo de lotería del Gordo.

"Los viernes solemos facturar 4.000 euros y hoy llegaremos a los 6.000 euros porque tenemos reservas hasta las cinco y media de la tarde", avanza Paloma, encargada de este ambientado chiringuito playero, especializado en arroces y pulpo, donde ondea la bandera bucanera.

"Desde que comenzaron a morir peces en el Mar Menor nuestra clientela ha crecido un 40%: el 15 de septiembre teníamos previsto cerrar el negocio y hemos solicitado al Ayuntamiento de Cartagena ampliar la temporada de verano este año hasta el 30 de octubre".

Paloma subraya que no se alegra de que a sus vecinos hosteleros de la albufera les vaya mal y prueba de ello es que le saca al periodista una hoja para firmar la campaña que busca 500.000 rúbricas, con el objetivo de que el Congreso de los Diputados debata una proposición de ley que dote de personalidad jurídica a este espacio natural . "Tenemos que salvar el Mar Menor", arenga esta joven estudiante de Publicidad en la UCAM.

Paloma, encargada de El Chiringo Pirata en la Playa de Marchamalo.

Casas a 20.000 euros

Los Nietos y Los Urrutias son las otras poblaciones de la franja litoral marmenorense que conforman la 'zona cero' de este terrible episodio de anoxia, que la comunidad científica considera mucho más grave que el ocurrido en 2019.

"La degradación de Los Nietos y Los Urrutias empezó hace años, en paralelo a la aparición de fangos en el Mar Menor, allí no hay turismo, han cerrado muchos comercios, no hay hostelería ni se presentan ofertas a las licitaciones de chiringuitos y las casas se venden a 20.000 euros a pie de fango, porque proliferan los okupas", denuncia de manera gráfica Juan José López, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos de Cartagena (Hostecar).

"Lo que ha pasado en Los Nietos y Los Urrutias es la parte dramática del Mar Menor y tememos que se extienda a otras poblaciones próximas a la albufera, como Playa Honda y Mar de Cristal", alerta López. "Hace diez años, cuando el agua estaba transparente, la temporada alta para el turismo en el litoral marmenorense empezaba en Semana Santa y acababa en el Puente del Pilar y ahora nos limitamos a julio, agosto y primera quincena de septiembre".

- ¿Qué balance hace Hostecar de esta crisis ambiental?

- Estamos hablando con los empresarios y nos cuentan que han descendido hasta un 70% las ventas de los negocios que están en playas del Mar Menor donde han aparecido peces muertos. Hablamos de diez días seguidos de mortandad, lo que ha obligado a cerrar al baño varias zonas y sin bañistas no hay clientes. Mucha gente está restringiendo su actividad, abriendo por la tarde o por la noche. Los más afectados son por este orden: chiringitos, restaurantes, escuelas de vela, empresas de actividades acuáticas y hoteles. Nosotros damos por hecho que en la zona del Mar Menor afectada por la anoxia se acabó el verano el 16 de agosto porque parece una charca.

- ¿Hostecar solicitará a las administraciones alguna medida para el sector?

- Obviamente tenemos que solicitar daños y perjuicios. Estamos valorando pedir algún tipo de compensación al Gobierno de España, al Gobierno de la Región o a los ayuntamientos ribereños. Le hemos dicho a los empresarios que calculen sus ingresos para ver la repercusión económica de este episodio. Una de las medidas que sopesamos es que nos compensen con pagos fijos que debemos hacer, como una rebaja del IBI, así como la condonación del canon que pagan los chiringuitos a Costas, por el que se suele desembolsar de media, por cada local, de 3.000 a 8.000 euros.

La Plataforma ILP Mar Menor ha organizado para este sábado, a partir de las 13 horas, una cadena humana a lo largo de los 73 kilómetros que componen la albufera para guardar luto por la terrible situación de su ecosistema y seguir dando un toque de atención a los políticos para que reviertan la situación. A buen seguro que a este abrazo colectivo se sumará el sector hostelero y turístico.

