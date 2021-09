Aragonès: "No entiendo que Moncloa utilice en la mesa los fondos europeos como moneda de cambio"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, criticó este miércoles que el Gobierno de España se plantee el reparto de los fondos europeos como una posible palanca para facilitar el difícil diálogo con Cataluña en la mesa de negociación. "No me entraría en la cabeza que se quieran utilizar los fondos europeos como moneda de cambio para no sé qué", afirmó.

El presidente catalán se pronunció en estos términos tras una reunión con su homólogo valenciano, Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat Valenciana. Preguntado al respecto por EL ESPAÑOL, subrayó que Cataluña "tiene importantes proyectos para conseguir el máximo de recursos", en referencia a los fondos Next Generation UE dispuestos por la Comisión Europea para reactivar la economía tras el impacto de la pandemia.

Como informó este miércoles EL ESPAÑOL, el equipo de Moncloa que está preparando la reunión con la delegación catalana, que debe celebrarse la semana que viene, quiere centrarse en la recuperación. Invita al Govern a "participar de la modernización de este país", y advierte de que "ha pasado una pandemia, diez años de procés son demasiados, vienen los fondos europeos y Cataluña se está quedando fuera de juego".

Desde la Generalitat, por contra recuerdan que no interesa ninguno de los puntos de "la agenda del reencuentro" planteada por Moncloa, porque entre ellos no está "la autodeterminación ni la amnistía". "La mesa es para el conflicto político", afirmó este miércoles en Valencia el presidente Aragonès.

Sobre la presencia o no de Pedro Sánchez en la mesa prevista para la semana que viene, Aragonès se mostró esquivo. "No entenderíamos que se produjera la reunión sin la representación al máximo nivel", afirmó. Pero ni confirmó que vaya a asistir el líder socialista ni que lo vaya a hacer él en caso de que Sánchez no acuda.

Sobre las últimas declaraciones de Puigdemont, que ha llamado a la "confrontación" con el Gobierno de España durante los días previos al encuentro, Aragonès se remitió a su acuerdo de gobierno con Junts per Cat, donde se contempla "la apuesta por la mediación". "No me entra en la cabeza que nadie quiera restarle importancia a la mesa de negociación", dijo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan