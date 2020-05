El Gobierno ofrece a Madrid pasar a fase 0,5 en la desescalada: ni 0 ni 1

El Gobierno central ha ofrecido a la Comunidad de Madrid quedarse en una fase intermedia entre la 0 y la 1. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa ha hecho esta última oferta a la consejería madrileña de Sanidad en la mañana de este viernes.

El nuevo escenario que el Ejecutivo central pone encima de la mesa es que la Comunidad se quede en una situación similar a la que planteó el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para Barcelona capital: abrir determinados espacios pero con más restricciones que las áreas que están en fase 1.

La Comunidad de Madrid rechaza de plano esta oferta, "de la que no sabemos nada más", e insiste en que la región está ya preparada para ascender de fase a partir del lunes. "Nuestra situación no tiene nada que ver con la de Barcelona. No es aceptable que no nos permitan subir de fase cuando tenemos la situación asistencial y de seguimiento controladas", esgrimen fuentes del Ejecutivo madrileño.

Desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso no ve que haya "razones técnicas" en que Madrid siga en fase 0 y confía en que a lo largo del día el Gobierno cambie de criterio. El ministro Illa mantendrá una reunión bilateral con el consejero Enrique Ruiz-Escudero a primera hora de este viernes para recibir el veredicto final. Los últimos datos que el ministerio de Sanidad ha hecho público este viernes recoge que en la Comunidad de Madrid ha habido 312 nuevos positivos en las últimas 24 horas, 95 nuevos ingresos, diez de ellos en UCI y 30 fallecidos.

Presiones

Hasta el jueves, el Gobierno era partidario de que Madrid permaneciese una semana más en fase 0. Sin embargo, las enormes presiones que el Ejecutivo central está recibiendo por parte del Gobierno madrileño ha provocado que el equipo de Illa haya lanzado esta propuesta.

Madrid ya intentó sin éxito incorporarse a la nueva fase desde el 11 de mayo. Entonces, Sanidad consideró que la comunidad había realizado pocos test de detección del coronavirus y le pidió reforzar el área de Atención Primaria para poder escalar. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se volcó en reforzar estos puntos para poder subir de fase cuanto antes y empezar a abrir poco a poco la economía. "El miércoles cerramos la contratación de nuevos profesionales para reforzar la atención primaria y salud pública. Si la semana pasada estábamos preparados, esta mucho más", subrayan desde la Puerta del Sol.