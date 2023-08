Carlos Mazón quiere ser el político más 'influencer' de España: una 'podcaster' para ganar seguidores

Dicen los expertos que influencer se hace, no se nace, y Carlos Mazón se ha propuesto ser el político con más seguidores de España y ganar en popularidad.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado esta semana cuatro nombramientos en Presidencia para reforzar el gabinete de Carlos Mazón y potenciar su imagen en redes sociales. Entre estos nombres, el presidente valenciano incorpora el de Clara Montesinos, experta en redes sociales y pionera en el mundo influencer, como asesora.

Montesinos lleva 20 años trabajando en consultoría para líderes y es experta en comunicación política. En la actualidad presenta un popular pódcast, Madrastra sin hijos, en el que narra su experiencia personal y conversa con otras mujeres que comparten su vida con parejas con hijos de relaciones anteriores.

"Madrastra sin hijos es un pódcast de entrevistas que hago yo, Clara Montesinos, madrastra y sin hijos, a madrastras con hijos, sin hijos, a hijastras... porque siempre hemos estado detrás o al lado pero nunca al frente. Y esto aquí se ha acabado", describe la autora.

Montesinos no estará sola en esta misión y le acompañarán tres personas más. Esta semana también han sido nombrados para trabajar en el equipo de redes del barón del PP Carmen María Sahuquillo Caballero, Francisco de Borja Espert Fuster, y Jairo Vicente Sans Peris, los tres con experiencia en nuevas narrativas de comunicación.

El sueldo público de cada miembro del equipo oscila entre 42.000 y 46.000 euros anuales. El grupo ya está en pleno rendimiento y entre sus misiones también está la de renovar la imagen de los contenidos de la Generalitat Valenciana, confirman fuentes del Consell a EL ESPAÑOL.

Ganar en popularidad es uno de los grandes retos que tiene por delante Carlos Mazón. El alicantino ganó con claridad al socialista Ximo Puig las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, empujado por la ola del PP que cruzó de punta a punta España.

Pero la mayoría de encuestas publicadas apuntan a que, más allá de Alicante, apenas es conocido por la población valenciana o el conjunto de España. Tras su llegada a la presidencia del PP valenciano, inició una campaña publicitaria para darse a conocer con vistas a las elecciones.

Ahora, tras su victoria, toca redefinir estrategias para ganar presencia en redes sociales, pues apenas suma 30.000 seguidores entre sus perfiles en Twitter e Instagram. Y Clara Montesinos será una de las profesionales de la comunicación que le ayuden en este cometido.

Llegar al corazón

Los expertos reconocen que tener más seguidores no siempre es sinónimo de más votos. Pero el nuevo equipo de Mazón tratará de hacer llegar a un segmento concreto de la población, el más joven, sus políticas como jefe del Consell. Lo harán aprovechando la celebración de eventos de la Comunidad Valenciana al que acuden multitud de influencers, como son el Benidorm Fest, el FIB o Arenal Sound.

Clara Montesinos vio venir la burbuja de las redes sociales hace muchos años. Es una de las fundadoras de la start-up Influencity, una plataforma que potencia relaciones con influencers más fuertes a través de una red colaborativa con acceso a millones de creadores de contenido en todo el mundo.

"Detecto y creo vínculos clave para el cliente. Desarrollo estrategias globales. Desde lo más clave y concreto como lobby y relaciones públicas, a algo para el gran público", detalla Montesinos en sus perfiles.

Esta profesional ha desempeñado funciones de responsabilidad "en áreas de comunicación, marketing, publicidad, estrategia y negocio liderando equipos polivalentes".

"Llevo muchos años, muchos, 20 más o menos, dedicándome a la comunicación y a todas sus ramas porque una que es intensa, le gusta bajar al barro, aprender y disfrutar", relata.

Por ello, puntualiza, "cuando la gente habla de mí y de mi trabajo me cuesta encajarlo porque para mí no es mi profesión, es mi vida".

"No separo entre mi yo personal y mi yo trabajadora. Mientras nado se me puede ocurrir algo muy chulo para aplicar a una campaña, y así suele ser. Con lo que todo mi mundo es muy permeable. Me encanta la estrategia y la creatividad. Es imprescindible crear ideas desde el estómago y transformarlas para llegar al corazón de la gente".

Los perfiles de Mazón empiezan a mostrar un cambio en su estrategia tras la llegada de Montesinos al Palau. El presidente sorprendió esta semana a sus seguidores colgando un vídeo con consejos para hacer frente a la ola de calor, que ha alcanzado récord de temperaturas en Valencia.

En un mensaje de 40 segundos caminando por la valenciana calle Caballeros, junto al Palau de la Generalitat, Mazón avisaba a los valencianos sobre la "gran ola de calor" que se avecinaba, "la peor del año".

"Por favor, manteneos hidratados, con las casas ventiladas. No es una broma: hay que llevar mucho cuidado con esto", trasladó el presidente valenciano para insistir estar en los consejos de la Generalitat. "Cuidaos mucho estos días", pedía Mazón.

Vídeos virales

Clara Montesinos confiesa en sus plataformas digitales que "me encanta la estrategia y la creatividad".

"Es imprescindible crear ideas desde el estómago y transformarlas para llegar al corazón de la gente. El trabajo en equipo, el creer en lo que hago, las risas y la confianza son fundamentales para llevar un proyecto al éxito", insiste.

Carlos Mazón ha protagonizado varios vídeos virales en el último año que muestran su perfil más natural. En uno de ellos, grabado en diciembre de 2022, se le ve enfrentarse a una mosca o abejorro, utilizando incluso una carpeta para defenderse.

Otro de sus vídeos con más visitas es el de la actuación del grupo musical que formó con unos amigos de Alicante para optar a representar a España en el Festival de Eurovisión de 2011.

El nombre de su grupo era Marengo y compitió con artistas como Sonia y Selena, Auryn o Lucía Pérez, la ganadora de la preselección de Televisión Española.

