Las memorias exprés de Ximo Puig: PP y Vox "suenan a venganza" y Compromís no existe

Ximo Puig ya ha publicado un libro sobre su "legado" al frente de la Generalitat Valenciana. Lo ha editado tan rápido que ve la luz cuando aún ejerce de presidente en funciones de una autonomía donde, en muy pocos días, gobernarán PP y Vox en coalición. Sobre el nuevo pacto de gobierno, asevera que "suena a venganza" y "huele a conflicto". La mención explícita contrasta con sonadas ausencias. En el texto, Puig se arroga la gestión de Compromís sin mencionar ni una sola vez a sus socios.

La primera alusión clara contra el acuerdo entre PP y Vox llega en la página 22 de la obra, titulada Una idea de esperanza. "La puesta en escena del nuevo Gobierno valenciano es altamente preocupante. Suena a venganza, huele a conflicto. A una sociedad deshumanizada frente a quien necesita ayudas; que pone la inmigración y la inseguridad en el centro, no como reto, sino como problema del que sacar provecho electoral", expone.

Del documento pactado entre PP y Vox también alerta del "riesgo para la pluralidad informativa y la libertad de enseñanza". Y, por descontado, del polémico uso de la expresión "violencia intrafamiliar". "Suena a una sociedad donde la violencia machista –que es el mayor problema social– pasa a ser considerado un asunto privado, doméstico, familiar", concluye sobre "un programa atrapado en la nostalgia en blanco y negro que mira a los años 30 más que al 2030".

El libro de Ximo Puig fue enviado a imprenta el 23 de junio, la víspera de San Juan, menos de un mes después de perder las elecciones el 28 de abril. Se trata de unas memorias exprés sobre su etapa como presidente que han sido posibles tan rápido gracias al reciclaje de discursos.

Es un libro de marcado lenguaje oral, con frases muy cortas que agilizan la lectura. Muchas son, de hecho, idénticas a las ya pronunciadas en intervenciones relevantes del presidente, como el del Debate de Política General de la Comunidad Valenciana. Puig firma el ensayo en solitario, pero bien podría haberlo hecho junto al equipo de Presidencia que le preparaba sus palabras.

La obra compendia todos y cada uno de sus chascarrillos contra sus adversarios políticos. Ataca "los separatismos periféricos" y "el procés invisible de un centralismo madrileño desbocado", en alusión a Isabel Díaz Ayuso. En ningún momento la cita, pero la tiene bien presente.

"Me preocupa el grito, el insulto, las vísceras. Ese es el rostro de la polarización que está viviendo España. Personalmente, me despierta una enorme tristeza cuando cada 12 de octubre, en Madrid, oigo los gritos y los insultos dirigidos al presidente del Gobierno de España (cuando no es de derechas). Y me genera una repulsa de igual proporción cuando, a continuación, veo a una presidenta autonómica ir a saludar a las personas que minutos antes gritaban y denigraban. Una legitimación institucional del insulto", precisa.

Otro pasaje, en la misma línea, afirma que "es urgente construir un patriotismo cívico, no el patriotismo de pulsera, himno y bandera que a nadie le soluciona la vida". De nuevo, la ocurrencia es reciclada, palabra por palabra.

Cabe decir que algún lema sí es nuevo. "El Ferrari pasa. El Volkswagen se queda", contrapone Ximo Puig para comparar la era del PP con la suya. Se trata de "aquel Ferrari azul, descapotable". "Al volante y de copiloto, dos políticos valencianos con una sonrisa felizmente exagerada", agrega sin precisar los nombres de Francisco Camps y Rita Barberá, protagonistas de aquella estampa durante el auge de la Fórmula 1 en Valencia.

Frente a los grandes eventos, Ximo Puig reivindica la industrialización de la Comunidad Valenciana durante sus dos mandatos, cuyo emblema ha sido la llegada a Sagunto de la gigafactoría de baterías para coches eléctricos de la marca alemana.

En el caso de Volkswagen, las citas sí son constantes. Menciona la firma un total de nueve veces en varios capítulos del libro. Insiste en que se trata de "la mayor inversión industrial en la historia de España" y que "nunca hubiera sido posible sin el autogobierno". "Desde las instituciones propias hemos fortalecido y ampliado las bases de nuestro progreso", presume.

Con Volkswagen se arroga el éxito sin ambages, y por ello sorprende tanto la omisión en todo el libro de sus socios de Gobierno. Para los conocedores de la actualidad valenciana y del reparto de competencias con Compromís desde 2015 resulta hasta incómodo leer cómo se atribuye algunos éxitos sin mencionarlos.

Por ejemplo, cita hasta en tres ocasiones la Renda Valenciana d’Inclusió. Se trata de la medida estrella desplegada por la exvicepresidenta Mónica Oltra, antes incluso que el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España. "Llega a 31.000 personas más y, -lo que es más importante- cuenta con 9 veces más recursos: su presupuesto ha pasado de 32,4 millones a 305,4 millones de euros", presume Puig, sin citar en ningún momento a la líder con la que llegó a la Generalitat.

"Hemos triplicado las ayudas a la dependencia", dice sobre esta otra prestación, gestionada también por Compromís y citada seis veces en el libro -sin aludir a los nacionalistas que la han gestionado-. Con las áreas de Unidas Podemos tampoco hay cita, aunque en su caso no presume de ninguna de sus medidas. Vivienda, la principal competencia controlada por los morados, es otra gran ausencia.

Tras más de cien páginas sin acordarse de sus compañeros de Gobierno, Puig los despacha en un genérico agradecimiento final. "Quiero dar las gracias a todos los consellers y conselleres, secretarios autonómicos, directores generales y a todo el personal de confianza que ha formado parte de la Generalitat en estos ocho años.

Todo gobierno es una obra colectiva. Sin ellos, nada hubiera sido posible", zanja.

"Fundas de difuntos"

Tan solo hace una excepción a lo largo del libro, al citar con nombre y apellido a la consellera de Sanidad durante la pandemia. "Eran días terribles, con la llamada diaria de la consellera Ana Barceló al final de la tarde, cuando ya era noche cerrada en las calles vacías del centro de València. En esa conversación diaria, Ana me informaba de las vidas perdidas a lo largo de la jornada. Lo hacía una consellera que no dejó su puesto ni en el momento de la muerte de su madre. 'Ella no me lo permitiría', me dijo", relata Puig.

El presidente revela sobre aquel periodo que "eran días en los que compramos 10.000 fundas de difuntos". "10.000, por lo que pudiese ocurrir. ¿Cómo olvidar aquello?", exclama en el libro.

En el acto de presentación, Ximo Puig subrayó este lunes que el libro "es una carta de urgencia para poner de manifiesto cómo ha contribuido este Gobierno al desarrollo de nuestra tierra". "Hemos vivido un tiempo de relación, recuperación y renacimiento de la Comunitat. En política se trata de que cada uno aporte lo mejor para la sociedad, y nosotros hemos dejado la Comunitat Valenciana mejor de la que la encontramos", afirmó.

Puig mostró su "orgullo" por "el fortalecimiento del diálogo social, gracias al cual tenemos las oportunidades que tenemos, y por la extraordinaria respuesta que ha dado la sociedad valenciana en los peores momentos". "Mientras nos encontramos un Estado del Bienestar recortado, ahora tenemos una Comunitat Valencia fuerte y a la vanguardia", dijo.

"Ser president de la Generalitat ha sido la responsabilidad más importante de mi vida y he intentado servir de la mejor manera posible a la sociedad valenciana", aseveró. "A partir de ahora voy a construir una alternativa potente y seria que vaya más allá de las fronteras partidistas", concluyó.

