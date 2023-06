Llanos, el ideólogo de Vox que quiere ser conseller de Justicia para defender a la "familia natural"

Carlos Mazón todavía no es presidente y la dirección nacional del PP tuvo que salir este viernes a sofocar el primer incendio causado en Valencia por el pacto con Vox.



A la omisión de la lucha contra la violencia de género en el pacto con el partido de Santiago Abascal para gobernar en coalición en la Comunidad Valenciana, se sumaron unas polémicas declaraciones del número 2 de Vox por Valencia, José María Llanos. El político valenciano aseguró que "la violencia de género no existe, la violencia machista no existe", e insistió en el concepto de "violencia intrafamiliar".

Llanos no es un dirigente más de Vox, es el ideólogo de la extrema derecha en Valencia. Catedrático en Derecho Romano de la Universitat de València (UV), fue presidente de Vox en la provincia de Valencia y portavoz adjunto en la anterior legislatura. [La exministra Ana Pastor se opone a Vox y dice que siempre luchará "contra la violencia de género"] Dimitió de su cargo en septiembre de 2019 tras incluir a su mujer e hija en la lista autonómica en una operación coordinada con la dirección nacional de Abascal. La maniobra permitió cambiar la ejecutiva para que Llanos renovara la presidencia y dejar fuera de juego a los críticos. El partido montó una gestora y volvió a nombrar a Llanos presidente. El polémico político valenciano dijo este viernes lo que ha venido repitiendo durante toda la legislatura. No cree en la violencia de género, es seguidor de la "familia natural" y defiende la aplicación del pin parental. Representa como pocos los valores de Vox y, si no hay cambios por sus últimas declaraciones, marcará su impronta en las parcelas que le correspondan a su partido en Gobierno valenciano. Llanos, el dirigente de la derecha radical que fuentes de Vox sitúan como próximo conseller de Justicia y Gobernación, realizó estas declaraciones para el informativo de mediodía de TVE y la reacción del PP fue casi inmediata. Alberto Núñez Feijóo marcó la hoja de ruta del PP sobre este asunto y cargó contra el negacionismo de Vox tras la emisión del informativo. "La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad. Desde el Partido Popular no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste", señaló el presidente del PP a continuación en su cuenta de Twitter. La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad.



No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste.https://t.co/kbhtPgTV6y — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 16, 2023

Además, en un comunicado posterior, Mazón subrayó que "la violencia de género es la cara más dura de la desigualdad que siguen padeciendo las mujeres". "Es una cuestión de Estado -reiteró-, que exige a las administraciones ofrecer una respuesta eficaz a las víctimas".



Las declaraciones volvieron a generar un amplio malestar en el PP y Llanos se vio obligado a rectificar, pero a su manera.



"Me gustaría rectificar y condenar todo tipo de violencia contra la mujer, incluida la machista, lo que niego es la existencia de la violencia de género. Lucharemos por erradicar todo tipo de violencia y por ofrecer un marco jurídico que nos permita proteger a todas las víctimas". Vox asumirá una conselleria clave en la lucha contra la violencia de género. Las competencias en Justicia están trasferidas y la conselleria es la responsable de nutrir de medios a los juzgados de violencia sobre la mujer y atender a las víctimas valencianas. Por su perfil académico, es el mejor situado para esa cartera. Si se confirma su nombre, tendrá competencias en el funcionamiento de los juzgados y controlará la Policía autonómica. Abogado del pin Llanos fue magistrado suplente de la Audiencia de Valencia entre 1996 y 2009. Ese año dejó y hasta 2013 fue asesor jurídico de Fundar, un organismo creado por el exconseller del PP condenado por malversación, Rafael Blasco. Durante esos años también ejerció de abogado y pleiteó en los tribunales para que se reconociera el denominado pin parental. Pero fracasó en todos sus intentos. El derecho a la objeción de conciencia de padres y madres sobre contenidos educativos, o el pin parental que es como lo denomina Vox, no existe. Esta cuestión ya fue resuelta por el Tribunal Supremo (TS) y concluyó que el alumnado debe recibir todos aquellos conocimientos que les permita respetar concepciones distintas a las suyas. Llanos fue el abogado de las familias que a partir del año 2010 presentaron varias demandas ante el Tribunal Superior de Valencia (TSJ) para censurar contenidos y que sus hijos no estudiaran la asignatura de Educación para la Ciudadanía, creada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El dirigente radical recurrió la orden del Consell de Francisco Camps por la que no se reconocía el derecho de estas familias a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. La Conselleria de Educación declaró el deber de cursarla y Llanos se convirtió en el defensor en los tribunales del pin parental. Javier Ortega Smith y Llanos en Valencia. EUROPA PRESS Llanos denunció que se pretendía "enseñar una ética determinada -relativista- que vulnera el principio de neutralidad ideológica y de una corriente filosófica concreta y partidista -el constructivismo-, por lo que, en realidad, se trata de imponer una moral concreta no neutra". Además, censuró que "la concepción ética" que imponía estaba "impregnada de la denominada ideología de género". El TSJ rechazó todos los argumentos y que se pretendiera "adoctrinar a los alumnos en el relativismo, el positivismo y la ideología de género". "La Constitución no es relativista en fundamentos, valores y derechos, sino comprometida con los que identifica y reconoce. Aunque sea consciente de que su plena realización, como la de la misma idea de justicia, es un objetivo permanente ya que cada paso adelante en su efectividad descubre nuevas metas, nuevos retos", recoge una de las resoluciones, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Familia natural Entre los 50 puntos que componen la hoja de ruta que pretende aplicar el próximo Ejecutivo valenciano durante la próxima legislatura, también figura el control sobre los contenidos educativos. El punto 28 establece que "los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares". La promoción de la "familia natural" es otra de las obsesiones de este catedrático. Llanos está en contra del matrimonio homosexual y arremate contra las leyes que pretende proteger al colectivo. Llanos asiste a una celebración religiosa en la Catedral de Valencia. "Si dos personas homosexuales quieren formar un grupo familiar a efectos jurídicos no vamos a entrar, pero otra cosa es que ahora digan que a la mesa la vamos a llamar silla", aseguró en una entrevista al diario Las Provincias en 2018. Llanos también cargó contra el dirigente del PP Javier Maroto tras casarse con su marido. "Oiga, yo con las personas no me meto, cada uno puede tener sus querencias, pero es que Maroto es pro ideología de género, que es cargarse la familia natural, que no tradicional, porque juegan con el lenguaje y nos llevan a su terreno", dijo. Los datos Vox está contra el minuto de silencio por las víctimas de violencia machista y Llanos no ha asistido a ninguna. Los diputados de Vox solo se concentran si es para condenar la violencia sin género. No existe un perfil definido de mujeres víctimas de la violencia machista o de agresores. Pero el asesino de género siempre tiene a la mujer como objetivo específico y la violencia que se ejerce sirve para mantener su sumisión. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el 85,8% de las víctimas mortales a manos de su pareja o expareja entre 2016 y 2018 fueron mujeres. El documento cifra en 22 el número de hombres asesinados por sus mujeres entre 2016 y 2018. Mientras, en ese mismo periodo de tiempo, 151 mujeres fueron asesinadas por un varón con el que tenían o habían tenido una relación sentimental. ‼️ Confirmamos el asesinato de una mujer de 39 años en la provincia de Barcelona el 11 de junio por presunta #ViolenciaDeGénero.



‼️ Confirmamos el asesinato de una mujer de 39 años en la provincia de Barcelona el 11 de junio por presunta #ViolenciaDeGénero.



🔴 El nº de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 22 en 2023 y a 1.206 desde 2003. #NiUnaMenos#NosQueremosVivas — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) June 12, 2023 En el 92% de los casos, las asesinas fueron detenidas; en un 4% se entregaron y el 4% restante se suicidó tras cometer el crimen. Este último dato contrasta con el registrado en el ámbito de la violencia machista, donde el porcentaje de hombres que se suicidaron ascendió al 22,5%, mientras que otro 13,2% lo intentó. Por ello, el Poder Judicial reconoce la violencia de género y la distingue del tipo de violencia que sufren hombres de manos de sus parejas porque el origen y las causas son totalmente distintas.