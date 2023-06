El número 2 de Vox en Valencia y aspirante a conseller: "La violencia de género no existe"

El número dos de la lista de Vox por Valencia en las elecciones autonómicas y portavoz adjunto en Les Corts la pasada legislatura, el catedrático José María Llanos, ha asegurado que "la violencia de género no existe, la violencia machista no existe" y ha defendido el concepto de "violencia intrafamiliar".

Así se ha pronunciado Llanos en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, en las que ha considerado que la violencia "intrafamiliar" supone "que en las relaciones afectivas se puede generar violencia, y la víctima, que muchas más veces es una mujer, como es cierto, estará más protegida con penas más duras por parte de los gobiernos en los que Vox esté".

Llanos ha argumentado que su formación no cree "que las personas tengan género, tienen sexo" y que "las víctimas son víctimas y los delincuentes son delincuentes, sean hombres, mujeres, dependientes, ancianos o niños".

Y ha dicho: "Vamos a acabar con esos test, esas pruebas de género que están obligando a realizar a los funcionarios y a los trabajadores también en algunas empresas".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido de manera contundente a las declaraciones de Llanos para sofocar el incendio.

"La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad. Desde el PP no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste", ha publicado en Twitter.

También ha reiterado el compromiso contra la violencia de género el futuro presidente Mazón.

"La violencia de género y la violencia sí existen. Es una lacra contra la que no voy a dejar de luchar. El Gobierno que presida no solo no va a dar un paso atrás, sino que reforzará cualquier medida de protección sobre la mujer contra cualquier forma de violencia", ha escrito Mazón.

Llanos es uno de los líderes orgánicos de Vox en Valencia y su nombre suena como futuro conseller de Justicia en el futuro gobierno que convertirá en presidente al popular Carlos Mazón.

Vox asumirá una conselleria clave en la lucha contra la violencia de género. Las competencias en Justicia están trasferidas y la conselleria es la responsable de nutrir de medios a los juzgados de violencia sobre la mujer y atender a las víctimas valencianas.

Llanos ha sido presidente de Vox en Valencia y en 2019 incluyó en la lista a su mujer y a su hija. Catedrático de Derecho Romano de la Universitat de València (UV), defiende el pint parental y la familia "natural". Su perfil académico le sitúa como el aspirante con más opciones.

Vox también gestionará Agricultura y el próximo conseller podría ser el diputado autonómico José Luis Aguire.

Por el momento, Vox solo ha confirmado el nombre de Vicente Barrera como alto cargo del futuro Gobierno valenciano. El torero y abogado será el contrapeso de Carlos Mazón y asumirá la Vicepresidencia y la Conselleria de Cultura.

El presidente del Partido Popular, que aspiraba a ceder solo dos áreas a Vox, ha accedido finalmente a brindar una tercera a cambio de conservar los departamentos de mayor peso. Sanidad, Educación, Servicios Sociales o Hacienda, por eliminación, estarán en manos de los populares. La intención de Mazón era conformar un Ejecutivo de un máximo de diez representantes, incluida su Presidencia, de modo que al PP le restan seis consellers. El reparto se ha realizado atendiendo al número de diputados y el porcentaje de votos logrado por cada partido. El " acuerdo programático " de 50 puntos pactado entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana evita hablar de violencia de género o machista y asume el término "violencia intrafamiliar", el utilizado por la formación de extrema derecha. La polémica expresión aparece en el punto 43. "Defenderemos los derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas", reza el texto. Se trata de uno de los pasajes más explícitos donde se aprecia la mano de Vox en la redacción. Pero no del único. La formación también ha logrado incluir en el pacto programático asuntos de su argumentario como la memoria histórica o medidas contra los okupas y la inmigración ilegal.

