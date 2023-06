Abascal avisa a Feijóo: el acuerdo en la Comunidad Valenciana es el que Vox quiere "para toda España"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido a Alberto Núñez Feijóo que el acuerdo alcanzado con el PP en la Comunidad Valenciana es el ejemplo de lo que Vox quiere "para toda España".

Abascal ha instado a los populares a que si quieren llegar a acuerdos, tendrán que sentarse a negociar y asumir parte de sus postulados en función de la fuerza obtenida por su partido en las urnas.

"El que quiera acuerdo con nosotros tendrá que sentarse, respetar a los votantes y en función de la fuerza que los votantes nos han dado, asumir una parte de nuestros postulados en un gobierno de coalición o la construcción de una alternativa", ha apuntado este viernes en plenas negociaciones para la conformación de gobiernos autonómicos y municipales.

Según ha sostenido, Vox ofrece "la misma posición" y "la construcción de una alternativa" en toda España, mientras que el PP es el que tiene discursos diferentes en función del territorio. Esto, a su juicio, es lo que ha hecho posible un acuerdo rápido en la Comunidad Valenciana pero no en Murcia o Extremadura.

Abascal ha señalado que lo que Vox pide es "muy concreto" y lo mismo en todos los sitios: "Reducción del gasto político, combate de la inmigración ilegal y las mafias de tráfico de personas, combate de la ideología en las aulas, garantizar la libertad de elección de la lengua, una política de agua a través de los trasvases necesarios y defensa del campo y la industria frente a imposiciones globalistas de la Agenda 2030".

Baleares y Extremadura

En una entrevista en Informa Radio, Abascal ha sostenido además que su objetivo no es "un reparto de sillones", sino "un cambio profundo de políticas". Lo acordado en la Comunidad Valenciana, ha puesto como ejemplo, es lo que Vox quiere "para el resto de España", mirando también al más de centenar de ayuntamientos en los que el pacto PP-Vox es necesario para desbancar a otras fuerzas más votadas.

Sobre qué puede ocurrir si el PP no cede ante Vox en varias ciudades y comunidades autónomas, el líder de la formación de extrema derecha ha rechazado "hacer de Nostradamus". "Me siento incapacitado porque el Partido Popular es muy distinto en función del territorio", ha dicho asegurando que las negociaciones las dirigen los líderes regionales y que él no mantiene contacto con Feijóo.

En el caso concreto de Baleares, Abascal ha dejado claro que Vox no va a participar ni avalar ningún Gobierno que no garantice la libertad de elección de los padres para escolarizar a sus hijos con el español como lengua vehicular.

Por su parte, en Extremadura ha recordado declaraciones contrarias a Vox de la candidata del PP, María Guardiola, y ha insistido en que su partido nunca hará "de coche escoba" de los populares ni les entregará sus votos "porque sí".

