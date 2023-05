Sánchez se blinda de la lluvia y de protestas por Bildu y cambia su mitin en Valencia a un local cerrado

El PSOE, con tres días de antelación, ha decidido cambiar el lugar de su mitin central en Valencia, que tendrá lugar este sábado en el Museo de las Ciencias. Es el espacio cerrado al que acostumbra a acudir el presidente, Pedro Sánchez, en sus visitas a la capital del Turia.

El partido pretendía realizar este acto en la Plaza de la Virgen, con el Palau de la Generalitat de Ximo Puig como telón de fondo. Pero ha descartado finalmente este emplazamiento al aire libre por "una probabilidad de lluvia del 25%".

La decisión ha despertado suspicacias, ya que el mismo fin de semana también tendrán lugar en la ciudad las principales citas de la campaña de PP y Compromís, y ninguno de los dos partidos contempla cambios para resguardarse de posibles chubascos -al menos por el momento-.

"¿Quiere Sánchez blindarse de posibles protestas por Bildu?", se preguntan los populares. En el PSOE lo niegan oficialmente, pero en círculos socialistas de la ciudad no lo descartan. El asunto de las listas con más de 40 condenados por terrorismo ha subido mucho la temperatura de la campaña.

Lo cierto es que la Plaza de la Virgen de Valencia es un enclave muy expuesto, un espacio de tránsito en pleno centro de la ciudad en el que resultaría más fácil trasladar al líder del Ejecutivo un reproche público.

[Pedro Sánchez a EH Bildu en el Congreso: "Se han equivocado con las listas. Es legal pero no decente"]

Ningún partido quiere una imagen de este tipo a solo una semana de las elecciones municipales y autonómicas, y las listas de Bildu -aliado parlamentario de los socialistas- siguen dando mucho que hablar.

En privado, integrantes del partido reconocen que el contexto podría haber influido en el cambio. Pero las fuentes oficiales del PSPV-PSOE aseguran que la decisión se circunscribe a la posibilidad de lluvia. "Al tratarse de un mitin central en una plaza pública, el acto requiere de un importante montaje el viernes para la celebración el sábado, y en ambos días existe la posibilidad de lluvia", subrayan.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) precisaba este miércoles que la probabilidad de lluvia en Valencia es del 40% hasta las 12.00 horas del viernes y del 25% hasta la medianoche. Para el sábado prevé un 0% de posibilidad de lluvia hasta mediodía (el mitin comenzará a las 11.00) y del 25% para el resto de la jornada.

Arquerías del Museo de las Ciencias, el espacio cubierto donde el PSPV-PSOE hará su mitin central. EE

Con esta misma previsión, tanto PP como Compromís montarán los escenarios de sus respectivos mítines centrales en Valencia, que se celebrarán el domingo por la mañana. El de los populares, presidido por Alberto Núñez Feijóo, aspira a llenar la Plaza de Toros de Valencia como muestra del músculo con el que acude el partido a la cita electoral, y el coso carece de techo que proteja a los asistentes de la lluvia.

La probabilidad de precipitaciones el domingo es mayor. Del 65%, según Aemet. Pero tanto el PP como Compromís confían en la máxima de que en Valencia, al contrario que en el norte de España, no llueve ni cuando lo advierte la previsión meteorológica.

Feijóo, casi premonitorio, acusó a Sánchez el pasado jueves en Valencia de evitar el contacto con la ciudadanía. "Yo he venido en AVE, no en Falcon, y he hablado con toda la gente de la calle que me he encontrado, sin casting previo", dijo.

El dirigente, muy aplaudido por los militantes valencianos del PP, continuó con la chanza: "He tomado un café y no había figurantes. Para entrar aquí no hemos pedido el DNI ni hemos hecho firmar un manual de buena conducta", manifestó.

Sigue los temas que te interesan