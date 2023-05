Pedro Sánchez a EH Bildu en el Congreso: "Se han equivocado con las listas. Es legal pero no decente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree que EH Bildu se equivocó al incluir a 44 condenados de ETA, siete de ellos por delitos de sangre, en las listas electorales del 28 de mayo y ha señalado en la sesión de control en el Congreso de los Diputados que, aunque es legal, "no es decente".

Sánchez ha exigido a los candidatos de Bildu un "esfuerzo más rotundo" de perdón y de reconciliación, así como "de homenaje a las víctimas que sufrieron tanto dolor durante muchísimos años de actividad de la banda terrorista ETA", después de que los siete condenados por delitos de sangre que formaban parte de las listas de Bildu se comprometieran a no tomar posesión de sus cargos si son elegidos.

"Ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales del 28 de mayo. Es legal pero, desde luego, no es decente", ha dicho Pedro Sánchez a la portavoz de EH Bildu Mertxe Aizpurua este miércoles antes de responder a su pregunta en una sesión de control al Gobierno en la que no ha aclarado si se compromete o no a romper los pactos con Bildu, como le exige la derecha.

Estas palabras no han tenido respuesta por parte de Aizpurua, quien se ha limitado al contenido de su pregunta y ha pedido que las medidas que conforman el escudo social para ayudar a hacer frente a la crisis económica se conviertan en permanentes. Además, ha solicitado nuevas medidas para asegurar el acceso a productos de alimentación básicos y la reducción de hipotecas variables que están ahogando a miles de familias.

Sánchez denuncia el "cinismo" del PP

Minutos antes de esta crítica a EH Bildu, el presidente del Gobierno ha denunciado el "cinismo" del PP con ETA porque, según ha recordado, en 2015 no protestó ni dijo "nada" cuando esa misma formación concurrió a los comicios con condenados.

Por su parte, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, le ha exigido que tenga "valentía" y aclare a los ciudadanos si volverá a pactar con ese partido en Navarra y País Vasco tras las elecciones del 28 de mayo, al tiempo que le ha advertido de que "la sociedad no olvida por mucho que los blanquee y legitime".

Tras esto, Sánchez se ha dirigido a la bancada popular para preguntar si son capaces de decir que José Luis Rodríguez Zapatero "traicionó" a las víctimas y los muertos, que Alfredo Pérez Rubalcaba fue "cómplice de ETA" o que ETA estaba detrás del 11-M "como dijo" Mariano Rajoy. Algunos diputados de PP y Vox han respondido que "sí" en voz alta.

Siete candidatos renuncian

Esta crítica de Sánchez llega apenas un día después de que los siete condenados por asesinatos de ETA que iban en las listas de Bildu renunciaran a ser concejales si resultaran elegidos, una semana después de que Covite denunciara su inclusión en varias candidaturas, lo que ha motivado las críticas de la mayor parte de partidos desde el inicio de la campaña electoral.

Estos siete exmiembros de ETA remitieron un texto conjunto en el que explicaban que "retiran así sus candidaturas, en lo medida de lo posible", ya que estas se encuentran "totalmente oficializadas", y que no tomarán posesión si se diera el caso "para contribuir a la convivencia y la paz".



Se trata de aspirantes que figuran en las candidaturas a las elecciones municipales de Legutiano (Álava), Errezil e Irún (Guipúzcoa), Maruri-Jatabe, Mungia y Zierbena (Vizcaya), y Berrioplano (Navarra).



"No hay que añadir más dolor a las víctimas"

Este mismo miércoles, en los pasillos del Congreso y minutos antes del inicio de la sesión de control, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha pedido que la renuncia a estos siete concejales se interprete como un gesto que busca "no añadir más dolor ni más daño a las víctimas" y ha cargado contra el PP por utilizar este tema en campaña.

"Yo creo que lo que hay que valorar es el compromiso con la paz y la convivencia que supone esta decisión que han tomado estas siete personas", ha incidido Aizpurua, remarcando que todos los candidatos y militantes de Bildu "tienen un compromiso" con la declaración del 18 de octubre de 2021 hecha pública por la coalición con motivo del décimo aniversario de la Conferencia de Aiete y del fin de la violencia de ETA en la que asumían que el "sufrimiento" de las víctimas "nunca debió ocurrir" y que nada podría reparar "el daño causado" por la banda.

"Hay que dar pasos adelante. Y en ese futuro en paz y convivencia que tanto anhela la sociedad vasca es en lo que estamos trabajando y vamos a seguir. Nuestro compromiso y claro y nítido", ha añadido Aizpurua sin querer responder expresamente a la pregunta de si fue un error meter a condenados por ETA en sus candidaturas.

En su lugar, ha insistido en que su renuncia a las actas ha de verse como "un paso más en la construcción del futuro" y ha arremetido contra el PP por intentar "aprovechar" esta polémica para "poder hacer su campaña". "Esa campaña que no va a ningún sitio. Nosotros estamos a otras cosas", ha zanjado.

Otegi carga contra de la derecha

La decisión de estos siete condenados por delitos de sangre fue "aplaudida" este martes por el coordinador general de la coalición abertzale, Arnaldo Otegi, quien admitió que su formación debió "haber hecho todo lo posible" para evitar que la "derecha" pudiera hacer una "nueva inaceptable campaña" en su contra.

Otegi señaló que la obligación de EH Bildu es "hacer todo lo posible para evitar o mitigar los efectos" de "este tipo de operaciones" con el fin de "reafirmar" su voluntad de "avanzar hacia el futuro y no generar zozobra en otros sectores que, desde la diversidad e incluso la discrepancia, están dispuestos a recorrer el camino para la construcción de la convivencia democrática mediante el ejercicio de todos los derechos para todas las personas".

