Entidades que reciben dinero público marcan en Valencia los comercios que solo atienden en castellano

La entidad catalanista Acció Cultural del País Valencià ha puesto en marcha una peculiar campaña de Navidad para el maltrecho comercio de Valencia, aquejado por la inflación y el encarecimiento de los costes. La asociación, que se financia con dinero público, ha recuperado su polémica práctica de marcar a los establecimientos que solo se expresan en castellano.

Lo hace boicoteando su cartelería con pegatinas en las que se pregunta Per què no en la nostra llengua (por qué no en nuestra lengua). "Queremos aprovechar la campaña comercial para difundir nuestro mensaje", justifica la organización preguntada al respecto por EL ESPAÑOL.

La ofensiva de la entidad fue revelada por el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, quien la tilda de "absolutamente lamentable". "Levantarnos y ver que los negocios de nuestra ciudad están siendo señalados por algunas entidades que se creen con el derecho a decretar cómo vivimos, cómo hablamos y cómo nos relacionamos, es en sí mismo una mala noticia", manifestó a este diario.

Esto está pasando en el centro de Valencia. Nuestros comercios son señalados y perseguidos, por entidades que reciben subvenciones de PSOE y Compromís, cuando usan el castellano.#LibertadElecciónLengua pic.twitter.com/ICoy7XvBDY — Fernando Giner 🇪🇸 (@Fginer) November 15, 2022

El dirigente subraya además que el incidente coincide con la aprobación de los presupuestos municipales para el año 2023, "en los que ya se puede ver que el gobierno de Joan Ribó (Compromís) ha reservado nada más y nada menos que 75.000 euros de subvenciones a dedo para entidades catalanistas, tales como Escola Valenciana, El Micalet o la propia Plataforma per la Llengua".

Acció Cultural, en cambio, defiende que su campaña es "en positivo". "Simplemente, hacemos la pregunta sobre por qué no en nuestra lengua, sin ofender a nadie. No calificamos, preguntamos educadamente", sostienen fuentes de la organización.

¿Es educado marcar locales privados por usar libremente un idioma? "Consideramos que sí, nosotros no realizamos ninguna valoración, simplemente invitamos a la reflexión. Nos parece muy desafortunada la comparación con los comercios judíos marcados en el nazismo, esto no tiene nada que ver. Es una pregunta amable. Se pensó mucho la frase", insisten.

Lo cierto es que la iniciativa similar impulsada por la Plataforma per la Llengua, la autodenominada "ONG del catalán", recurría a un mensaje más agresivo que Acció Cultural. En aquel caso, tal y como informó EL ESPAÑOL, la entidad editó unas pegatinas para marcar los locales en los que, según las denuncias que les llegaban, solo atendían a los clientes en castellano.

Davant d'agressions lingüístiques com la darrera a ING, sou molts els qui ens heu demanat que editarem aquests adhesius❗ Si en vols posa’t en contacte amb nosaltres a 📩: paisvalencia@plataforma-llengua.cat i te’ls farem arribar. 💪🏼 pic.twitter.com/vaq2C1sYMS — Plataforma per la Llengua País Valencià (@PlataformaPV) November 9, 2021

"Esta empresa discrimina el valenciano", rezaba su adhesivo. "Si quieres, ponte en contacto con nosotros y te los haremos llegar", invitaba la organización para repartir sus adhesivos. La entidad impulsó estas pegatinas tras la "discriminación" que, a su juicio, tuvo lugar hace un año en la principal sucursal de ING en el centro de Valencia.

Esta plataforma también recibe fondos públicos. Entre 2016 y 2021 había cobrado un total de 311.195,11 euros, todo mediante subvenciones concedidas por la Conselleria de Educación que dirigía el nacionalista Vicent Marzà (Compromís).

¿Ha imitado Acció Cultural la iniciativa de la organización también catalanista Plataforma per la Llengua en 2021? "No es así, Acció Cultural realiza estas acciones desde hace mucho tiempo, y este año se han retomado", aseguran las mismas fuentes. En efecto, la pegatina ahora utilizada es la misma que ya se usó en años como 2015, tal y como consta en la hemeroteca.

Difícil de quitar

Sobre la misma, Fernando Giner denuncia además que "es de las pegatinas fastidiosas que no se pueden quitar, que se queda todo el papel blanco cuando intentas arrancarla". Acció cultural asegura que tal circunstancia "es casual", que en absoluto han buscado un adhesivo que fuera expresamente difícil de retirar.

Acció Cultural del País Valencià también ha recibido fondos públicos del Gobierno valenciano en numerosas ocasiones. Nada más llegar al poder, el presidente Ximo Puig (PSPV-PSOE) le concedió a dedo una polémica subvención directa de 60.000 euros. El entonces conseller de Hacienda, Vicent Soler (también socialista), no pudo firmar la orden por conflicto de intereses, ya que era miembro de la organización beneficiaria.

"Le exijo a Ribó que frene ahora mismo la sangría de dinero público que todos los años el Ayuntamiento regala a este tipo de entidades, a cambio de hostigar a los valencianos. Y al PSOE le pido que deje de tragar con esto, que deje de utilizar nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra diversidad como moneda de cambio para poder mantenerse en el Gobierno unos años más", reclamó este miércoles Fernando Giner.

Sigue los temas que te interesan