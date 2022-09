El alcalde de Valencia se alojó en un 5 estrellas a 297 euros la noche en el viaje oficial a París con su mujer

El Ayuntamiento de Valencia ha precisado finalmente el coste del hotel 5 estrellas en el que se alojó el alcalde Joan Ribó el pasado abril en París. Acudió junto a su mujer para ver tocar a la Orquesta de Valencia el día 8 de ese mes, pero prolongó su estancia hasta un total de tres días.

El consistorio pagó un total de 3.568 euros por tres noches en cuatro habitaciones (para el alcalde, su jefe de gabinete y dos escoltas). Cada habitación costó 892 euros, algo más de 297 euros por noche.

Así lo precisan fuentes de Alcaldia preguntadas al respecto por EL ESPAÑOL, que reconocen la presencia de la mujer en el viaje, pero no confirman si ella hizo uso de la habitación de su marido. "En eso no vamos a entrar, pero podemos afirmar que su desplazamiento no le ha costado un solo euro al Ayuntamiento", afirman.

Este gasto se suma a los ya declarados por el primer edil en su portal de transparencia, donde ya aparecían más de mil euros entre el billete de avión, el alquiler de un coche privado y gastos diversos. En consecuencia, el total conocido hasta la fecha desembolsado por Alcaldía asciende a 4.592.

El "alquiler del vehículo" por tres días tuvo un coste de 570,14 euros, y los "billetes de avión Valencia-París-Valencia" ascendieron a 267,78 euros. Además, el desglose incluye una ambigua partida denominada "diversos actos en París" por un total de 185,15 euros.

El viaje y los gastos generados por el mismo son objeto de polémica desde el pasado mes de julio, cuando el concejal de Vox José Gosálbez interpeló al alcalde al respecto. El edil, entre muchas otras cuestiones, preguntó abiertamente si la corporación municipal había costeado el viaje de la mujer de Ribó y si se alojó en un hotel de cinco estrellas distinto al que hospedó a los músicos.

La escueta respuesta del alcalde disparó el interés sobre el asunto. "No lo recuerdo", le replicó Ribó, que no ofreció entonces más explicación que esas tres palabras. Preguntadas al respecto, fuentes de Alcaldía trasladaron a EL ESPAÑOL que la mujer del alcalde "cubrió todos sus gastos", si bien solo precisaron después que abonó "el billete de avión".

¿Disfrutó la esposa de Ribó de alojamiento gratuito al hacer uso de la habitación de su marido? Esta es una posibilidad que el Ayuntamiento de Valencia ni confirma ni desmiente. En caso de haber ocurrido, el coste para el consistorio pudo ser el mismo, ya que el grueso de los hoteles brinda habitaciones dobles tanto para uso individual como de dos personas, deslizan.

Otro de los aspectos que no aclaraba Alcaldía es si el hotel era o no de cinco estrellas. Las fuentes consultadas por este periódico se limitaron a afirmar que optaron "por el mismo hotel elegido para el resto de la comitiva", organizada previamente por el Palau de la Música, también dependiente de Compromís. Finalmente, han confirmado este viernes que sí se trataba de un hotel 5 estrellas.

El Grupo Municipal Popular se mostró este miércoles muy crítico con el viaje. Según las cifras de los 'populares', que han recopilado el coste total de la expedición, incluidos los músicos y todos los participantes en la comitiva del Palau de la Música, el montante ascendió a cerca de 90.000 euros.

El coste lo componen vuelos, habitaciones de hotel, traslados, comidas y cenas, contrataciones artísticas y el arrendamiento de la Sala Gaveau de París. Algunas de las facturas de habitación de hotel ascienden a 450 euros la noche, según la documentación analizada por el PP.

La formación también afea que Ribó acudió a París "con un amplio séquito formado por 20 personas". En el mismo, además de la mujer del alcalde, se encontrarían "la jefa de gabinete de Alcaldía, la concejala de Cultura, asesores de Compromís y técnicos del Palau de la Música".

El gasto del personal ajeno a la comitiva es el que levanta las sospechas de la oposición. Al respecto, el concejal de Vox José Gosálbez advirtió de que el Palau de la Música encargó un viaje de 81 personas, pero después enumera a menos asistentes.

"¿Por qué según los listados se enumeran 71 personas, pero la agencia de viajes factura 81 billetes?", se pregunta. La suspicacia del edil es que esas diez plazas restantes pudieron aprovecharse, por ejemplo, para invitar a la mujer de Ribó, vuelo incluido, algo que Alcaldía niega tajantemente.

Contrato 'a dedo'

Para el PP, las explicaciones de alcaldía "siguen sin aclarar si el Ayuntamiento pagó el viaje de su esposa al concierto de la Orquesta de Valencia celebrado el pasado 8 de abril en París, así como de los asesores de Compromís que viajaban en la expedición".

Según desglosa la líder municipal del PP, María José Catalá, "la contratación del servicio de la agencia de viajes se hizo a dedo por 49.323 euros". "A dicho importe hay que sumar 10.776 euros en concepto de dietas (manutención), 15.540 euros del alquiler de la Sala Gaveau para la celebración del concierto, 7.865 euros de la contratación artística de una mezzosoprano, más varias facturas de gastos de Alcaldía por valor de más de 3.000 euros", detalla.

A su vez, Catalá denuncia que "el Palau de la Música realizó dicha contratación de manera directa o, lo que es lo mismo, a dedo, al no llegar a tiempo para licitar el servicio de agencia de viajes".

La Intervención Delegada del Ayuntamiento señaló en un informe al respecto emitido el 13 de junio de 2022 que "el encargo se realizó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido [arts. 47.1.e) de la Ley 39/2015 y 35 y 116 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público]".

Asimismo, apuntó que dicho gasto "no fue debidamente autorizado y dispuesto, con omisión de la preceptiva fiscalización previa del gasto y/o intervención del reconocimiento de la obligación". Por último, detectó la existencia de "gasto ejecutado con cargo a ‘Programación Orquesta’, referido a personas ajenas al Organismo o que no forman parte de su organización laboral y recursos humanos, pudiendo haberse realizado mediante ‘Atenciones protocolarias y representativas’, debidamente motivado".

