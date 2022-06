El juez cita a dos cargos valencianos querellados por promover una 'app' de sexo con drogas

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha citado a declarar a dos cargos de la Generalitat Valenciana por un presunto delito contra la salud pública tras admitir a trámite una querella que les acusó de "promover" y "financiar" una app de chemsex.

Se trata del director del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), Jesús Damián Martí, y la directora de Salud Pública y Adicciones de la Generalitat, Ofèlia Gimeno.

El término chemsex hace referencia a los encuentros sexuales entre varias personas en los que se consume droga mientras se mantienen relaciones en sesiones que pueden durar varias horas. La querella fue interpuesta por la asociación de juristas católicos Abogados Cristianos.

En un auto, fechado este lunes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Juzgado cita a ambos cargos en condición de querellados el próximo día 13 de septiembre, a las 11 de la mañana y a las 11.30, respectivamente.

En las últimas semanas, la Generalitat valenciana ha defendido su campaña a favor de practicar sesiones "seguras" de chemsex. El impulsor de la misma fue el Instituto Valenciano de la Juventud, una entidad que depende de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra (Compromís).

La iniciativa, difundida a través de redes sociales, razona que "la práctica de chemsex siempre tiene ciertos riesgos asociados". Ahora bien, prosigue: "Como sabemos, las prohibiciones no evitan que haya gente que lo practique. Por eso os explicamos algunas recomendaciones para reducir riesgos en esta práctica".

En teoría, el chemsex promete ir un paso más allá en las relaciones sexuales, pues los efectos de las drogas mejorarían la experiencia sexual.

"Reducción de riesgos"

La Consellería de Igualdad ha defendido este jueves la iniciativa del IVAJ y ha asegurado a este periódico que se trata de una "campaña de reducción de riesgos" que también han puesto en marcha otras instituciones, como el Ayuntamiento de Madrid.

Oltra ha comparecido recientemente en las Cortes para abordar este asunto. La vicepresidenta valenciana defendió el proyecto. "Yo no hago chemsex, de igual forma que no me tiro en parapente, pero eso no significa que no haya gente que lo haga y tendrán que seguir unos consejos para hacerlo de forma segura", argumentó la también consellera.

Entre los consejos que ofrece la Generalitat, destacan: que "los botes de popper [una droga que se inhala] hay que manejarlos con cuidado, cerrándolos después de cada uso", que "el turulo para esnifar debe estar limpio" o conocer la identidad del suministrador de las drogas.

5.496 euros para una 'app'

Según reza la querella de Abogados Cristianos, la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Generalitat Valenciana, encabezada por Ofèlia Gimeno, aprobó en septiembre de 2021 unas ayudas económicas destinadas a promover proyectos de salud sexual.

En virtud de esa convocatoria, este departamento entregó una subvención al Comité Ciudadano Antisida de la Comunidad Valenciana, por valor de 5.496,43 euros, indicó la asociación de juristas. Con esta ayuda se habría financiado una "aplicación de contactos para HSH [hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres] y usuarios de chemsex".

La querella señala incluso que vivimos "un momento histórico marcado por las pandemias" y recuerda que, recientemente, han surgido en España varios brotes de viruela del mono.

"Dos de los mayores focos en nuestro país se han registrado en Madrid y Canarias, en estrecha relación con prácticas de chemsex", subraya la querella, que apunta a estos dos cargos de la Generalitat valenciana como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

