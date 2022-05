Valencia limita ahora la recogida de caracoles y espárragos verdes: no más de 1 kilo al día por persona

Primero llegaron las restricciones para prohibir la escalada o el barranquismo en varios parajes emblemáticos de la Comunidad Valenciana. Y ahora el Gobierno autonómico quiere limitar la recogida de caracoles y espárragos verdes, entre otras plantas silvestres, en los montes valencianos.

El borrador del nuevo reglamento forestal en el que trabaja la Conselleria de Medio Ambiente y Transición Ecológica, dirigida por Mireia Mollà (Compromís), actualiza la norma que regula los usos y actividades que se podrán desarrollar a partir de ahora en espacios naturales.

Según prevé el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la recogida "de frutos, plantas, setas y caracoles con fines no comerciales en los montes públicos, podrá realizarse sin más requisitos que el consentimiento tácito del propietario del monte", siempre que no exceda determinadas cantidades.

Así, se establece para frutos y plantas, entre los que se encuentran los espárragos verdes, un máximo "de 1 kilogramo por persona y día", al igual que para los caracoles terrestres. Pero en función del tipo de molusco, se establece una cantidad aún inferior.

Por ejemplo, si son caracoles de la variedad "vaqueta o serrana (Iberus gualterianus), solo estará permitida la recogida de "300 gramos máximo por persona y día". No obstante, el documento precisa que "dicha recogida estará sujeta en todo caso a las limitaciones de protección de especies"

Mientras, "para setas distintas a las trufas" se fija como "máximo 6 kilogramos por persona y día". Tampoco se podrá comercializar ningún producto obtenido como consecuencia de un aprovechamiento forestal sin el correspondiente código de trazabilidad, ni productos forestales obtenidos mediante actuaciones que no tengan la consideración de aprovechamiento forestal.

El documento final todavía está en fase de elaboración y hasta el 31 de mayo está abierto el plazo para presentar alegaciones. La propuesta inicial ha generado un amplio rechazo en distintos sectores y la diputada autonómica y portavoz del PP de Medio Ambiente, Elisa Díaz, ha avanzado que su partido no apoyará la aprobación del reglamento.

"Su respuesta es prohibirlo todo. Están haciendo una norma que saben que es imposible de cumplir y desconocemos qué criterios se ha utilizado para fijar las cantidades", ha afirmado en declaraciones a este periódico. El PP solicitará este lunes una ampliación del plazo de presentación de alegaciones al considerarlo insuficiente.

Rutas a caballo

También pasarán a estar reguladas las rutas a caballo o en bicicleta. La propuesta de la conselleria recoge que se "requerirá de autorización mediante presentación de declaración responsable" las actividades sin vehículo a motor que afecten a terreno forestal en las que participen "más de 50 personas, 10 vehículos sin motor o 5 caballos".

Igualmente, "la estancia de noche en una zona de acampada requerirá la presentación de una declaración responsable". Las solicitudes de autorización se presentarán con una antelación mínima de 15 días, excepto para las fechas de Semana Santa, Pascua, Navidad, julio y agosto, "que se presentarán durante el mes de enero del mismo año en el que se pretenda desarrollar dicha actividad".

Por otra parte, la práctica del vivac, entendida como dormir o descansar durante la noche al raso o intemperie, "requerirá la presentación de una declaración responsable, sin perjuicio del régimen de intervención administrativa que pueda prever la normativa sectorial en materia de espacios naturales protegidos". En ningún caso "el número de personas pernoctando en cada lugar podrá ser superior a 9".

Críticas del PSOE

La decisión ha generado un profundo malestar entre diversos sectores deportivos y los socios de Compromís en el Gobierno autonómico y multitud de instituciones valencianas, el PSOE. La diputada provincial de Deportes de Castellón, Tania Baños (PSOE), ha pedido una "reflexión" a la consellera Mollà para que el nuevo reglamento "no se redacte finalmente en los términos que establece".

Los socialistas han denunciado que, de aprobarse, se "equipararía el uso en territorio de montaña de la bicicleta eléctrica y de los vehículos a motor". "Una bici eléctrica no tiene la misma fuerza que una motocicleta, ni su uso las mismas consecuencias sobre el territorio, ni siquiera, sobre las pistas", ha recordado Baños.

Baños ha defendido la realización de pruebas deportivas al aire libre de forma sostenible y considera que "poniendo determinadas normas, todo se puede hacer, sin tener que llegar a prohibir la práctica del deporte en nuestras montañas".

En este sentido, ha recordado que "desde que accedimos al gobierno de la Diputación en 2019, siempre hemos defendido la práctica del deporte al aire libre, y no podemos entender que el borrador de la conselleria contemple la prohibición del uso de la bicicleta eléctrica incluso en pista".

Desde Medio Ambiente han puntualizado que las referencias a los límites del uso de la bicicleta son fruto de un error. No obstante, el PP ha animado a distintas organizaciones a seguir presentando alegaciones "porque la consellera Mollà no tiene ninguna credibilidad y no sabemos hasta qué punto llegará la marcha atrás", ha advertido la diputada Díaz.

No es la primera vez que Medio Ambiente intenta poner límites al uso y disfrute de los entornos naturales. Hace ahora un año, la Generalitat impulsó la creación de zonas de especial protección para preservar la fauna y flora que excluye deportes como la escalada.

"Solo en la provincia de Alicante se establecen limitaciones en 300 puntos para practicar la escalada o barranquismo y se dificulta hasta el senderismo", ha denunciado el PP. Esta norma está a la espera de que la Conselleria resuelva las alegaciones para entrar en vigor. La prohibición puede afectara parajes tan emblemáticos como el Barranco del Infierno o el Puigcampana.

