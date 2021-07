Casado arropa a Mazón, su elegido para reconquistar Valencia: "Hay que poner en órbita esta tierra"

Carlos Mazón logró este sábado mucho más que el cargo de presidente del PP valenciano. El qué fue una formalidad. Logró el 99,6% de los votos en un XV Congreso al que solo él se presentaba. Más importante fue el cómo. Lo arropó la plana mayor del partido. Pablo Casado, Teodoro García Egea y José Luis Martínez-Almeida, entre muchos otros dirigentes estatales y autonómicos, viajaron a Valencia para levantar el brazo del líder con el que aspiran a reconquistar el feudo que perdieron en 2015. "Será el próximo presidente de la Generalitat Valenciana", auguró presidente estatal. "Ya hace falta que se ponga en órbita esta tierra", agregó.

García Egea, uno de los grandes valedores de Mazón, se deshizo igualmente en elogios al nuevo líder valenciano. También se refirió al mismo como "el futuro presidente de la Generalitat Valenciana". "Hoy es un día en el que Ximo Puig y sus socios están nerviosos. Hoy es un mal día para el Govern del Botànic", dijo. Lo describió como un "corredor de fondo", un referente en "la defensa del trasvase Tajo-Segura y la libertad educativa para la Comunidad Valenciana". Subrayó "sus 10 años de director de la Cámara de Comercio". "No hay mejor escuela para la defensa de pymes y las empresas", destacó.

Casado, además de con piropos, vino a Valencia con una nutrida lista de compromisos programáticos. Realizó un detallado discurso en el que se apreció la mano de la nueva dirección autonómica del PP. El líder nacional, en una exhibición de sintonía con Mazón, fue quien verbalizó la hoja de ruta del partido en la Comunidad Valenciana. "Vengo aquí a comprometerme con esta tierra", subrayó, y recordó su condición de "ilicitano de adopción" -su mujer es de Elche-.

Aseguró que, "cuando sea presidente", garantizará "agua para todos" -recuperó el viejo lema hídrico del PP utilizado para reclamar el trasvase del Ebro. Pero se refería, como es sabido, a los recortes en el Tajo-Segura que tanto preocupan a los agricultores alicantinos. Recordó al respecto que el PP "puso de acuerdo a todos los presidentes autonómicos en un Pacto por el Agua para que haya un equilibrio entre cuencas y para que se construyan las infraestructuras que permitan que a nadie le falte este bien escaso".

También se comprometió a "cambiar el modelo de financiación autonómica de España". Se trata de un sistema caducado desde 2014 y por el que la Comunidad Valenciana resulta cada año la peor financiada de todo el país. Casado dijo que el modelo vigente, "el de 2009 que hizo Zapatero a la carta de Artur Mas, ya no sirve". Dijo que "el modelo del PP es el de 2002", uno "que apoyaron los socialistas moderados". Pedro Sánchez da la espalda a la autonomía en esta reivindicación, pero también lo hizo Mariano Rajoy hasta 2018, periodo que obvió Pablo Casado en su relato.

Carlos Mazón, Teodoro García Egea y María José Catalá. EE

El líder del PP también anunció que "suprimirá los impuestos de patrimonio y sucesiones", y que hará "todo lo posible" para que en la Comunidad Valenciana "se baje el IRPF al 4%". ¿"Cómo es posible que una tierra mediterránea y cosmopolita tenga los impuestos más altos, solo por detrás de Cataluña?", se preguntó.

Casado realizó además un detallado discurso empresarial, adaptado a la idiosincrasia valenciana. "No podemos ver a Valencia sufriendo por la industria automovilística porque haya un gobierno sectario que lo que quiere es decirnos cómo tenemos que movernos, porque ellos tienen helicóptero y avión y, sin embargo, demonizan las tecnologías de la automoción que se fabrican en España", dijo. También lamentó que el sector cerámico "tiemble por los precios de la industria electrointensiva".

El adiós de Bonig

"Los valencianos nos echan de menos", aseguró Casado, que destacó que los populares están "preparados" con "programas y principios" para cuando se convoquen elecciones. Fue un espaldarazo al líder autonómico valenciano de los que no se producen desde tiempos de Mariano Rajoy con Francisco Camps o Alberto Fabra. Isabel Bonig, la antecesora de Mazón, nunca tuvo un respaldo de tal magnitud por parte de la dirección estatal.

La dirigente estuvo presente en el acto, pero solo acudió a las conclusiones. Se ahorró los prolegómenos iniciales y una intervención en el congreso en la que no habría estado nada cómoda. Eso sí: como mandan los cánones de la política, recibió los preceptivos elogios de quienes la apartaron para dejar paso a Mazón. "Es una gran española, una mujer valiente y de principios", afirmó Casado. Teodoro García Egea se pronunció en la misma línea antes de que llegara.

Y también hizo lo propio Carlos Mazón. "Querida Isabel, gracias por todo", dijo. Le agradeció la "fuerza" que hereda de su gestión, y afirmó que ha sido "la mejor defensora del PP durante todo este tiempo tan difícil". "Tu gestión nos ha traído hasta aquí. Nos tienes aquí para lo que quieras", le aseguró. El auditorio al completo se puso en pie para aplaudir a la dirigente saliente, visiblemente emocionada durante toda su estancia.

Sin mención a Zaplana

No fue el único "referente" al que citó Carlos Mazón. Ensalzó la figura de un expresidente popular, pero no el que esperaban quienes subrayan sus orígenes zaplanistas. Se trataba de Alberto Fabra, el jefe del Gobierno valenciano entre 2011 y 2015, "la etapa más dura" de la pasada crisis económica. Fabra fue este sábado el presidente del XV Congreso del PPCV. "Eres una referencia para mí", dijo Mazón. No hubo mención alguna para Francisco Camps ni para Eduardo Zaplana.

En cualquier caso, el presidente valenciano más nombrado por Mazón fue el actual. El nuevo líder del PPCV se pronunció como candidato in pectore a la Generalitat Valenciana, y advirtió a Ximo Puig de que "el cambio es irreversible". En un tono casi de campaña, aconsejó al socialista "que deje de reunirse con sus ministros". Mazón hurgó así en la herida de los últimos rechazos del Gobierno de España a la Comunidad Valenciana.

"Se reúne con Hacienda y le dicen que la financiación no se puede hacer", afeó. "Y llevamos dos años seguidos de recortes, mes tras mes, al agua de los agricultores", agregó. "Lo último es un decretazo que lleva el trasvase Tajo-Segura a una muerte segura", afirmó. Por todo ello insistió a Puig en que "deje de reunirse con sus compañeros socialistas". "Cada vez que lo hace, vamos a peor", aseguró. "Quédate quieto ya", le espetó.

En clara respuesta al acento social del actual Gobierno de izquierdas de la Comunidad Valenciana, Mazón subrayó que el partido protegerá a la "gente más vulnerable". Lamentó que "la brecha social se ha agrandado en los últimos años" y que "el 42% de los jóvenes están en desempleo". En esta línea, destacó que dirigirá sus políticas "prioritariamente a los 200.000 valencianos que están en riesgo de severa pobreza", ya que "ni siquiera han accedido al Ingreso Mínimo Vital ni a la Renta Valenciana de Inclusión" de Mónica Oltra.

Pablo Casado saluda a Toni Cantó a su llegada al congreso del PPCV. EE

Una de las grandes sorpresas del XV Congreso fue la presencia de Toni Cantó. Fue su primer acto con el PP en la autonomía, donde fue el líder de Ciudadanos y portavoz de los naranjas en las Cortes Valencianas. Su participación no estaba prevista. Casado lo presentó entre las personas que "se han ido sumando al PP". Lo definió como "un gran amigo" dispuesto a "trabajar por el constitucionalismo, por un centro derecha amplio".

Se ha especulado, y mucho, sobre la posibilidad de que el PP utilice a la larga el activo político de Toni Canto en su comunidad de origen. En particular, se ha barajado la posibilidad de que llegue a ser el candidato del PP a la alcaldía de valencia en detrimento de María José Catalá, actual presidenta y líder de la oposición en la ciudad.

Pero Génova respaldó sin fisuras este sábado a Catalá. "Es un honor saludar a la próxima alcaldesa de Valencia", destacó García Egea al comenzar su discurso y, posteriormente, en repetidas ocasiones. "Va a ser la nueva alcaldesa del cap i casal y va a estar a la altura de la gran Rita Barberá", sentenció Pablo Casado.

"Lo primero que haré al frente del Ayuntamiento será nombrar alcaldesa honoraria a Rita Barberá", aseguró ella tras el reciente rechazo a esta propuesta por parte de Compromís y el PSOE. Catalá participó en el congreso autonómico del PPCV tan solo una semana después de dar a luz a su primera hija. "Hemos acertado con María José, es una mujer organizada", bromeó García Egea al respecto.

Su organigrama

Mazón, tal y como recogió Europa Press, tendrá como secretaria general a María José Catalá. La vicesecretaría de Organización la ocupará Juan Francisco Pérez Llorca; la de Empleo y Emprendimiento, Salomé Pradas; la de Política Social, Elena Bastidas; la de Ecología y Desarrollo, Elena Albalat; la de Agricultura, Agua y Pesca, Ernesto Fernández; la de Territorio, Comunitat y Cultura, María José Ferrer Sansegundo; la de Derechos Civiles, Vicent Todolí; la de Innovación y Comunicación, Héctor Folgado y la de Acción Electoral, Macarena Montesinos.

Adoración Llop presidirá el Comité Electoral y Juan Giner será el secretario; Eduardo Dolón presidirá el Comité de Garantías, con Fernando de Rosa de vicepresidente y Vicente Ibor de secretario; Susana Camarero coordinará el Código Social y Nacho Villajos, el Código Verde. Los vocales del presidente serán Alejandro Font de Mora, Fernando Giner y José Manuel García Margallo. Luis Barcala presidirá el Consejo de Alcaldes. La defensora del afiliado será Adriana Hernández Massoti.