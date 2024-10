Un alcalde cordobés recibe una pintada homófoba y se defiende: "Sí, soy maricón y del PP. No me dais miedo"

El alcalde de la localidad cordobesa de El Carpio, Carlos Peláez (PP), ha reaccionado con rotundidad a unas pintadas que ha recibido en un cartel municipal colocado en el municipio.

En las mismas se podía leer "Muérete, maricón. PP" y él ha replicado con contundencia en sus redes sociales a los responsables. "Sí, soy maricón. Sí, soy del Partido Popular. Sí, sois unos cobardes. No, no me voy a morir. No, no me dais miedo".

"Si creéis que esto me va a afectar en algo, vais apañados", afirma el regidor en una extensa publicación en su cuenta de Instagram. En ella también recuerda que, justo el día anterior al incidente, el pleno municipal aprobó por unanimidad la inclusión de El Carpio en la red de municipios orgullosos.

A su juicio, se trata de un gesto que cobra aún más relevancia al quedar en evidencia que aún existen "energúmenos" que creen que pueden acosar a las personas por su orientación sexual.

El primer edil aclara también que las cámaras de seguridad han registrado sus acciones y que las imágenes serán entregadas a las autoridades judiciales con su correspondiente denuncia.

Reacciones

Han sido varios los representantes del PP que han mostrado su apoyo este martes al alcalde. Entre ellas, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López.

Todo mi apoyo al alcalde de El Carpio, @SrPelaez_. Ninguna persona merece recibir insultos por su condición sexual. Porque, aunque parezca increíble, estas manifestaciones se siguen sucediendo en pleno siglo XXI.



Luchemos unidos por una #Andalucía más respetuosa y diversa. https://t.co/sjYT62UPXs — Loles López (@loleslopez) October 1, 2024

En su cuenta de la red social X ha expresado todo su apoyo al regidor y ha transmitido que "ninguna persona merece recibir insultos por su condición sexual. Aunque parezca increíble, estas manifestaciones se siguen sucediendo en pleno siglo XXI".

También ha reaccionado el secretario general del PP de Andalucía, el cordobés Antonio Repullo, quien ha señalado que "no hay espacio para la homofobia, ni la discriminación".