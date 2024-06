Polémica de Vox en Andalucía: denuncia que en las aulas se adoctrina, "pederastia incluida"

"Está fuera de toda duda que el Gobierno andaluz suspende en las materias que son objeto de su competencia, como la sanidad o la educación pública, donde hay adoctrinamiento en las aulas, pederastia incluida". Estas palabras del portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, han vuelto a crear polémica en Andalucía.

La crítica la ha lanzado Gavira en su turno de preguntas en la sesión de control hacia el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien no quiso rebatirle quizás para no darle foco mediático que desde Vox precisan tras no obtener los resultados que esperaban en las elecciones europeas.

Fue al final de la sesión cuando el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, pidió una rectificación en nombre de todos los docentes andaluces que no se pueden defender al no estar presentes.

Sin embargo, Gavira no lo hizo. Es más, se reiteró en sus palabras y lanzó el órdago de mostrar, según asegura, unos audios que tienen de los colegios tras golpear el micrófono y hacer un gesto despectivo.

Ante su actitud, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha anunciado que la Mesa de la Cámara las va a retirar de oficio del acta, una petición a la que se sumó la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz. "Es una barbaridad", aseguró la socialista.

Este periódico ha contactado con Vox para conocer más detalles sobre los audios a los que se ha referido Gavira al final de la sesión de control.

Campaña de Almería

Sin embargo, a pesar de la claridad de sus palabras, desde el partido aseguran que se refería principalmente al cartel de la campaña del Ayuntamiento de Almería sobre violencia de género en el que aparecía un menor y que fue retirado hace un mes tras admitir el gobierno local que había sido un error.

En concreto este cartel contenía en su cabecera la imagen de un niño bajo el que rezaba el mensaje 'Si dice no, no es sexo es agresión'. Entre las críticas que recibió en las redes sociales muchas aseguraban que con el eslogan se insinuaba que se pueden mantener relaciones sexuales con niños si ellos consienten.

En cualquier caso, este discurso no es nuevo en Vox. En muchos de sus mítines e intervenciones insisten en ese "adoctrinamiento en las aulas" por los talleres de género o sobre sexualidad que se imparten.