Retiran un cartel contra el abuso en Almería que sugiere que el sexo con niños es aceptable

Polémica en Almería. El diseño de un cartel contra las agresiones sexuales a niños ha provocado que la campaña, destinada a concienciar contra el maltrato a los menores, insinúe que se pueden mantener relaciones sexuales con niños si ellos consienten.

Desde la oposición municipal no tardaron en señalar que los carteles de la campaña eran "pederasta". Ante estas acusaciones, el Ayuntamiento salió al paso pidiendo disculpas. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, fue tajante: "Estoy horrorizada".

Según la primera edil, "los carteles ya se han retirado de inmediato". Además, Vázquez se ha comprometido a que esto "no vuelva a pasar".

Pero ¿qué dice el cartel? "Si dice no, no es sexo, es agresión", se puede leer. Las críticas señalan que, aunque diga sí, el sexo con un menor es delito. Los menores no pueden consentir unas relaciones sexuales. Siempre es un abuso, diga el niño que sí o no.

El cartel de esta polémica campaña refleja también que "el 72,3 por ciento de las agresiones sexuales a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima", según datos de 2023 del Ministerio del Interior.

Financiado por el Gobierno

Bajo este mensaje aparecen los logotipos del Ayuntamiento de Almería, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y del Ministerio de Igualdad.

Las críticas han llegado desde todo el espectro político. Vox, desde su dirección nacional, señaló este miércoles que "un niño debe ser intocable, diga sí o no. Si dice no, es agresión; si dice sí, también", ha indicado el responsable de comunicación de la formación de Santiago Abascal, Juan Ernesto Pfüger.

El PSOE también pidió la retirada de la campaña -algo que se produjo en cuanto se advirtió el error, señalan fuentes municipales almerienses-.

Así, la secretaria de Igualdad del PSOE de Andalucía, Mercedes Gámez, elevó el debate al ámbito regional y pidió explicaciones al presidente de la Junta y presidente del PP andaluz, Juanma Moreno. Además, Gámez pidió una "reprobación pública" de la campaña municipal.

"Un error"

Desde el Ayuntamiento de Almería explicaron a EFE que se trata de "un error" dentro de una campaña contra la violencia de género con varios modelos de carteles, y han asegurado que ya se procede a retirar aquellos que son como el criticado.

Según han incidido desde el gobierno local, este diseño es "uno de los que presentó la agencia" responsable de la campaña, que ha sido imprimido e instalado "por error" en el mobiliario urbano de la ciudad.

"Compartimos la repulsa provocada por una de las imágenes de la campaña contra las agresiones sexuales. El anuncio, ya retirado, se publicó por error sin haber pasado los controles previos. Pedimos disculpas y reiteramos nuestro compromiso con la defensa y protección del menor", ha añadido el Ayuntamiento en la red social X.

El debate también caló en el ámbito nacional. Así, el Ministerio de Igualdad exigió la retirada inmediata de esta "campaña que atenta contra la infancia y que bajo ningún concepto puede estar financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género", según han trasladado a EFE desde la Subdelegación del Gobierno en Almería.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, también pidió al equipo de Gobierno del PP la inmediata retirada de la "inaceptable campaña" y, en declaraciones remitidas a EFE, ha pedido explicaciones a la alcaldesa, María del Mar Vázquez (PP), sobre quién ha autorizado o dado el visto bueno a la difusión de ese anuncio "porque la imagen de un menor asociada al contenido es inaceptable".