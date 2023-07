La exalcaldesa de Maracena, ante el juez: "Ayudé a encontrar y a detener al secuestrador"

La exalcaldesa de Maracena (Granada), la socialista Berta Linares, ha llegado este miércoles a declarar ante el juez acompañada de varios vecinos que portaban pancartas con mensajes de apoyo.

El juez del Juzgado de Instrucción número 5 la citó esta mañana en calidad de investigada para conocer la versión del secuestro de la edil de su antigua corporación Vanessa Romero a manos del que era entonces su pareja, Pedro Gómez. Este actualmente se encuentra en prisión y sufre bipolaridad.

Linares ha vuelto defender su inocencia y ha dejado claro que fue ella que la que ayudó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a "encontrar y a detener" al secuestrador aquel 21 de febrero cuando se produjeron los hechos.

La exalcaldesa ha explicado por qué en un principio negó haberlo visto aquel día, a pesar de que las cámaras de seguridad captaron el momento. "Los abogados y la Guardia Civil me dijeron que era lo mejor para la investigación".

Según reza en uno de los autos judiciales, Gómez retuvo con un arma blanca y una pistola falsa a Vanessa Romero y la encerró en el maletero de su coche tras atarla con bridas de pies y manos y taparle la cabeza.

Este aseguró ante el juez que lo hizo inducido por la propia entonces alcaldesa, el exnúmero 3 del PSOE andaluz Noel López y el edil de Urbanismo, Antonio García Leiva, quien también ha declarado este miércoles. Supuestamente, los tres convinieron en darle un "susto o escarmiento" a la concejal.

Desde aquel día cierna sobre Linares la sospecha de ser parte de la trama para tapar una supuesta corrupción urbanística, cuyos papeles supuestamente llevaba aquella jornada la edil secuestrada.

La exalcaldesa ha negado la mayor, incluidas esas supuestas irregularidades urbanísticas. "Le he dicho que había la tramitación normal de un ayuntamiento de cualquier expediente sobre los que se llevaba un control (...) y no había ninguna irregularidades ni había conocimiento de ninguna que pudiera ser la causa de nada", ha asegurado al salir de los juzgados.

Una versión contraria a la que la propia Vanessa Romero ha venido manteniendo desde que se produjo su secuestro. Ella declaró en el juzgado que algunos de esos expedientes afectaban negativamente a Noel López durante su etapa como primer edil. Incluso, el juzgado abrió una pieza separada por esta posible trama urbanística.

Linares ha reconocido ante los medios que hasta el momento no ha podido hablar con Vanessa Romero, que no repitió en las listas por el PSOE en las pasadas municipales. Ahora bien, ha remarcado ante el juez que no entiende "la animadversión" hacia ellos, tanto por parte de la exedil como por parte de su propia expareja.

Un cara a cara con su expareja

Considera "brutal e injusto" que hicieran esas acusaciones contra ella ante la Guardia Civil el mismo día en que se produjeran los hechos. De ahí que esté abierta incluso a mantener un careo con su expareja, que permanece en prisión provisional como presunto autor material del secuestro, si así lo solicitara el juez.

"No tengo nada que esconder y voy a estar abierta a todo lo que me pidan que sirva para esclarecer este tema cuanto antes", ha garantizado tras declarar durante más de dos horas.

También se investiga al que fuera concejal de Urbanismo en el momento de los hechos, quien ha entrado a declarar después de ella. A su salida, ha señalado a los periodistas que las declaraciones del secuestrador "carecen de credibilidad" al ser preguntado por la parte en la que afirmó que le dieron cocaína para que cometiera los hechos.

García ha recordado el informe forense aportado a la causa en el que se descarta que consumiera esta sustancia tres meses antes de lo ocurrido atendiendo a los análisis capilares practicados.

Por el momento el juez no ha tomado ninguna medida hacia Noel López. Al principio de la instrucción trasladó la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por su codición de aforado al ser diputado andaluz, sin embargo, hace unas semanas el tribunal autonómico le devolvió la causa.

Los magistrados consideraron que no se habían agotado las necesarias diligencias de investigación que permitan afirmar con claridad, al menos indiciariamente, los hechos que han sido atribuidos a López. Fue entonces cuando ordenaron al juez instructor que realizase más diligencias, como este interrogatorio en calidad de investigados a la exalcaldesa y al edil.

