Sánchez se "rebela" contra el PP por "blanquear a Vox y utilizar el terrorismo" y presume de "principios"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado de nuevo una rueda de prensa institucional al término de la cumbre de la OTAN en Vilna para hacer campaña y arremeter contra el Partido Popular por "blanquear" a Vox y hacer un "uso descarnado" del terrorismo de ETA.

Sánchez ha presumido de ser "un político con principios" y asegura que se "rebela" contra las tácticas electorales de la formación de Núñez Feijóo. Pero no ha aclarado si cambiará de estrategia de campaña tras el fiasco de su debate cara a cara de este lunes con el líder de la oposición.

"Yo me considero un político con principios, de fuertes convicciones. Y evidentemente me rebelo cuando escucho que se dicen una sarta de mentiras como se dijeron en el debate", ha contestado cuando se le ha interrogado por esta cuestión.

[Feijóo y Aznar denuncian que "el sanchismo y Vox tienen el mismo interés" y forman una "pinza"]

"Me rebelo también cuando escucho blanquer a un partido en mi opinión machista como es Vox y los pactos que está firmado el PP con este partido del señor Abascal en muchos Ayuntamientos y en muchas Comunidades Autónomas de nuestro país", ha apuntado el presidente del Gobierno.

Unos pactos que según Sánchez "nos retrotraen a 40 años atrás en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres".

"Y me rebelo también contra un uso descarnado que se está haciendo del terrorismo, algo que derrotamos en 2011 y que al final está rompiendo lo más sagrado que hay en nuestro país, que es la unidad en torno a las víctimas", ha proseguido Sánchez en una larga parrafada sin responder a lo que se le preguntaba.

"No sé si tiene rendimiento electoral o no tiene rendimiento electoral. Creo que el servicio público que debo hacer también, no solamente como presidente del Gobierno sino como secretario general del PSOE, es denunciar este tipo de actitudes a la hora de ejercer la política", sostiene el candidato socialista.

Sánchez ha vuelto a repetir que lo que está en juego en los comicios del 23 de julio no es solamente la "alternancia", sino "si España continúa avanzando o nos metemos en un túnel del tiempo que no sabemos exactamente a dónde nos puede llevar, pero que estamos empezando a tener ya un aperitivo" con los acuerdos entre el PP y Vox.

El presidente del Gobierno acusa a Feijóo de "socavar la confianza de la gente en sus instituciones y en la democracia española" con sus declaraciones sobre el voto por correo y de basar su estrategia de oposición en la "mentira", la "manipulación" y las "maldades".

"Ante eso uno se tiene que indignar, porque España es mucho mejor que esa forma de hacer oposición y de entender la política", ha zanjado.

