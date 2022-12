Juan Espadas a los críticos del PSOE: "Estoy haciendo mi trabajo, no generen un ruido que no es útil"

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha hecho balance de la actividad del grupo parlamentario socialista dedicando más de la mitad de la rueda de prensa a criticar la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno. "Se le ha subido la mayoría absoluta a la cabeza y tiene ya otras prioridades", asegura.

Asume que el actual momento para su formación es difícil al tener enfrente "una mayoría con todo su poder" y ha lanzado un mensaje directo a críticos dentro de sus propias siglas, que ya incluso piden su dimisión: "Desde que gané las primarias he trabajado para unir las piezas de este partido y estoy satisfecho con el trabajo". También les ha hecho una petición: "No generen un ruido que no es útil".

Insiste en que mantiene continuamente reuniones con los secretarios generales de las ocho provincias andaluzas y que ninguno de ellos le ha elevado ninguna queja al respecto. Por tanto, les pide que si tienen alguna la comuniquen, las planteen con "publicidad" y la abordará con ellos. "Estoy abierto a las críticas de cualquier militante".

El error cometido por este grupo parlamentario por el que llegó tarde a registrar las enmiendas para el debate final en el pleno de los Presupuestos ha dado alas a este sector. También la encuesta del Centra -el Cis andaluz-.

Sin embargo, Espadas minimiza ambas cuestiones. Por un lado, respecto al sondeo cree que el PP andaluz está muy interesado en no hablar de su gestión y sí de prospecciones a cuatro años vista, y sobre el error con el plazo de las enmiendas, ha defendido el trabajo de su grupo.

No obstante, asegura que le sabe mal por la polémica que ha suscitado porque, al ser las enmiendas rechazadas con anterioridad por el Gobierno, "el resultado hubiera sido el mismo". En total, el PP sólo ha aceptado una propuesta suya. "Esto es querer ver lo blanco negro", ha aseverado.

En esta línea, también ha echado en cara al Gobierno que no respetara el plazo de 48 horas para convocar el pleno de Presupuestos. "Lo hizo de forma antirreglamentaria a las 12,00 horas cuando debía ser a las 17,00 horas". Por este motivo han solicitado un informe al letrado de la Mesa.

"Buscar las cosquillas"

Lo que ocurre, a su juicio, es que "hay muchas ganas de buscarle las cosquillas al PSOE y muy pocas de buscárselas al PP y al Gobierno andaluz". "Por algo será". Sin embargo, ha presumido de tener "la absoluta tranquilidad" respecto al trabajo diario que se está llevando a cabo.

También de que su partido va a volver a gobernar a Andalucía. "Y si el PP lo hace como lo está haciendo en estos primeros meses de legislatura, la próxima será muy distinta".

Por tanto, seguirá trabajando para sacar adelante el proyecto de país en el que el PSOE ahora mismo está inmerso. De hecho, desde esta misma tribuna y a preguntas de los periodistas ha lanzado un mensaje al presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès: "Como socialista le digo que el referéndum no se va a producir".

Sobre Griñán

Por último, Juan Espadas también se ha pronunciado sobre la situación del expresidente de la Junta José Antonio Griñán condenado por el caso ERE. Cree que, tras acreditar que padece un cáncer, la justicia accederá a suspender el plazo de ingreso en prisión decretado por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Todo ello "si de verdad la justicia se impone". Espadas ha alegado que hay infinidad de precedentes y cree que el simple cumplimiento de las normas obligará a las autoridades a tomar "la decisión correcta para que Griñán pueda tratarse adecuadamente su enfermedad". En cualquier caso, ha asegurado que se conocerá "en unas horas".

