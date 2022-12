La crisis del PSOE andaluz se agrava y lleva ya a los críticos a pedir la dimisión de Juan Espadas

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, atraviesa uno de los peores momentos desde que cogió las riendas del partido hace un año y medio. Tanto, que ya hay voces críticas dentro de la formación que piden abiertamente su dimisión.

El último estudio del Centra -el CIS andaluz- pronostica al PSOE andaluz su peor resultado histórico, con entre 8 y 7 escaños menos de los que tiene actualmente en la Cámara autonómica.

Son unos resultados que recogen el efecto de la derogación del delito de sedición en el Código Penal, la rebaja de la malversación y el efecto perverso de la ley del sólo sí es sí, reduciendo las penas a delincuentes sexuales. Aunque son temas nacionales, Juan Espadas no se ha salido un milímetro del discurso de Pedro Sánchez, en contraste con lo que han hecho otros barones socialistas.

Por si fuera poco, otro ingrediente ha venido a sumarse a la crisis de la agrupación socialista más numerosa de España: el grupo parlamentario de Espadas llegó tarde a registrar las enmiendas para el debate final en el pleno de los Presupuestos. Eso impidió que se debatieran, lo que ha causado "perplejidad" en el propio partido por este "error de principiantes" que refleja "cierto nivel de deterioro y una falta de coordinación".

Una de las voces abiertamente críticas en el PSOE andaluz es la del socialista Luis Ángel Hierro. Este profesor universitario se presentó a las primarias en junio de 2021 para disputarle el liderazgo a Espadas y a Susana Díaz.

Tras solicitar hace unos días la dimisión del líder de los socialistas andaluces a través de Twitter, asegura que han sido muchos los militantes de base y cargos que en su momento apoyaron a Espadas los que le han escrito alarmados por "el deterioro" que sufre el partido. "Yo no me callo porque tengo trabajo propio fuera de la política, pero todo el mundo no puede expresarse con la misma libertad", asegura.

Pregunto: qué debe ocurrir para que mi SG del @psoedeandalucia asuma su responsabilidad, dimita y deje que podamos comenzar la reconstrucción? Cuánto nos tenemos que arrastrar por el fango? https://t.co/VrmzwM0eMb @PSOE @And_Socialista — Luis Angel Hierro (@LuisAngelHierro) December 20, 2022

Su tuit ha sido retuiteado por las cuentas Reconstrucción PSOE-A y Hacer PSOE, especialmente activas y críticas con Espadas desde los malos resultados cosechados el pasado 19 de junio.

A este cóctel de circunstancias se une la derrota de candidatos apoyados por el líder socialista en las primarias de cara a las municipales, que también ha hecho mella en su liderazgo y su escaso control de la formación. "Está aislado y no ha sido capaz de mantener una dinámica positiva ni de coser al partido tras ganar sus primarias", relatan dirigentes socialistas a EL ESPAÑOL.

En ese sentido, los más críticos lamentan una falta de "voz propia" ante las políticas del Gobierno y la inexistencia de un respaldo claro al propio Espadas desde Ferraz, a pesar de haber sido una apuesta personal de Pedro Sánchez para que sustituyera a Susana Díaz.

"Falta de relevo"

Por el momento, las Navidades le dan una tregua a Juan Espadas, pero hay temor en la dirección a que las voces críticas sigan creciendo.

El precandidato a las primarias del PSOE andaluz Luis Ángel Hierro. Andalucía Socialista

"Lo que yo he puesto en mi tuit lo piensa una inmensa mayoría del partido y también en Ferraz, pero no actúan ante la falta de relevo", insiste Hierro en declaraciones a EL ESPAÑOL. En cualquier caso, precisa que Espadas debería haber dimitido la misma noche electoral en la que sacó peores resultados que Susana Díaz.

Cree que cuanto más tiempo tarde Espadas en facilitar el relevo, menos tendrá la persona que lo sustituya para propiciar una remontada del PSOE. En el partido creen que el futuro de su líder dependerá del poder municipal que consigan alcanzar en mayo.

Por si no tuvieran suficientes problemas, la Audiencia de Sevilla instó la semana pasada el ingreso en la cárcel del expresidente andaluz José Antonio Griñán y de seis condenados por el caso ERE antes del 1 de enero. Esta circunstancia y el anuncio de que padece cáncer de próstata han supuesto "un mazazo moral" para los socialistas andaluces.

