El PSOE andaluz se alinea con Sánchez en la reforma de la malversación y elude valorar las críticas de Page

El PSOE de Andalucía se ha alineado con el Gobierno de Pedro Sánchez en la reforma del delito de malversación sin querer entrar a valorar las críticas que al respecto de esta iniciativa, pactada entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), realizó este martes el presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page.

No las valoran, pero su postura es totalmente opuesta. La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en la Cámara andaluza, Ángeles Férriz, ha defendido "la legitimidad" del Gobierno de España y del Congreso de los Diputados para reformar el citado delito en el Código Penal.

"La coordinación y la información" entre el PSOE andaluz con Ferraz y el Gobierno de Pedro Sánchez es "mutua y permanente", ha asegurado Férriz a preguntas de los periodistas en el Parlamento andaluz.

Esta reforma legal está abriendo un cisma en el seno del PSOE. Otros dirigentes socialistas el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, sí se ha alineado con el presidente de Castilla-La Mancha. Es una reforma que "no acabo de entender, no me gusta ni me encaja".

Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, también se muestra contrario a esta reforma y ha pedido penas más altas para los independentistas por destinar dinero público para un referéndum ilegal y declarar la independencia de Cataluña. Además, ha exigido "rearmar" al Estado contra los secesionistas ante su exigencia de un referéndum de independencia.

Sin embargo, la socialista andaluza recuerda que varios miembros del PSOE andaluz forman parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, entre ellos el propio secretario general, Juan Espadas, y defienden lo planteado por parte del Gobierno. A su juicio, se trata de "una serie de modificaciones" en el Código Penal que "no despenalizan ningún delito de corrupción".

En cambio, ha insistido en que sí se plantea un nuevo tipo penal que contempla el enriquecimiento injusto, que se rebajó en 2015 por parte del PP, entonces en el Gobierno.

En este sentido, ha asegurado que los representantes de la federación andaluza que forman parte de la Ejecutiva federal hablan de temas como este, de actualidad, "con total normalidad" a nivel interno al mantener "una relación fluida" con sus compañeros de la dirección nacional.

En esa línea, Ángeles Férriz ha expresado su deseo de no contribuir a generar "más ruido" en relación a este tema. "Hay gente empeñada en echarle muchos cubos de gasolina" encima, cuando es un asunto que "se resolverá en el Congreso de los Diputados con las mayorías" necesarias "si las hay".

La socialista ha añadido además que "quien discrepe" de la reforma del Código Penal que plantea el Gobierno "lo que debe hacer es votar en contra", porque "esto es la democracia".

