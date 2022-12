El PP encarga una encuesta para medir el posible "desgaste" de la alcaldesa de Marbella

El PP andaluz sigue cerrando filas con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, pero su situación no es agradable. "No está investigada", repiten una y otra vez respecto al caso judicial por el que está procesado su marido, Lars Broberg, y su hijastro, y que el PSOE usa para erosionar tanto a la alcaldesa como al propio presidente, Juanma Moreno.

El juez instructor de la Audiencia Nacional cree que ambos forman parte de una banda sueca dedicada a exportar hachís y marihuana desde España a los países nórdicos. No obstante, aseguró en un auto reciente que no constaba el uso del Ayuntamiento para un posible blanqueo de capitales.

En cualquier caso, el asunto es delicado y los populares quieren saber las repercusiones políticas que podría tener su posible "desgaste" de cara a las próximas elecciones municipales. Para ello, el partido ha encargado una encuesta para medir cómo está afectando el caso a los ciudadanos marbellíes y si cambiaría sus intenciones de voto. Las últimas elecciones la alcaldesa las ganó por mayoría absoluta.

No es el único sondeo encargado por el PP. También las han puesto en marcha en otros puntos de la localidad, pero en Marbella adquiere relevancia. No obstante, en el partido tienen claro que será la candidata a no ser que se abra juicio oral contra ella.

Muñoz no está investigada en la causa ni "lo va a estar" y la investigación está cerrada, según subrayaron hace unas semanas a este periódico desde el Ayuntamiento de la localidad. La única posibilidad es que se abriera una pieza separada tras la declaración de un policía local procesado por cohecho que la señalaba, pero los populares lo ven nada probable.

En el PP insisten en que el 70% de las causas en las que representantes populares han estado investigados se han archivado. Por tanto, sólo la apertura del juicio oral, tal y como reza en sus estatutos, cambiaría sus planes al respecto.

Según fuentes de la dirección regional, la alcaldesa les asegura "por activa y por pasiva que no tiene nada que ver con el caso y que está tranquila". En cualquier caso, el PP tiene planeado presentar a todos los candidatos de las capitales andaluzas antes de fin de año de cara a unas elecciones en las que se presentará por primera vez en todos los municipios andaluces.

