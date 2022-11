Olona no se "resigna" y presenta este viernes su proyecto político para "servir a los españoles"

Macarena Olona lleva semanas calentando el terreno para el anuncio de su nuevo proyecto político y en sus redes sociales le ha puesto fecha. Será el próximo viernes 4 de noviembre en el Palacio de Linares, sede de la Casa América, en Madrid. Sin desvelar más detalles, su objetivo es anunciar allí de qué manera puede seguir "sirviendo a los españoles".

"Cada paso nos lleva al siguiente, el próximo 4 de noviembre tendrás que elegir tú, yo no me resigno", reza en el título con el que anuncia el vídeo en el que deja entrever los objetivos de su nuevo proyecto.

En el mismo se escucha de fondo una de sus intervenciones más célebres en la Cámara Baja mientras era secretaria general del grupo de Vox, cuando defendió que "la violencia no tiene género".

[Macarena Olona avisa de que su nuevo partido "generará inquietud en algunos casos"]

"El hombre no mata, mata un asesino, nosotros no criminalizamos a un sector de la sociedad por su sexo. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Como mujer, como madre, como hermana, afirmo y es un honor para mí hacerlo que la violencia no tiene género", asegura en el vídeo.

Cada paso nos lleva al siguiente. El próximo 4 de noviembre tendrás que elegir tú. Yo no me resigno 🦋 pic.twitter.com/zGWtRuzGH9 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) November 1, 2022

No obstante, el día anterior ya Olona comenzó a calentar los motores con el fin de generar expectación sobre la cita del viernes en Madrid. Lo hizo con la publicación de otras imágenes con parejas y familias como protagonistas con el mismo discurso de fondo. Además, quiso lanzar un dardo al presentador Jorge Javier Vázquez al reproducir algunos comentarios del comunicador catalán en sus programas de televisión.

"Generará inquietud"

"No se atrevan a hablar en nuestro nombre porque entendemos al hombre como complementario. Porque defiendo a los hijos y a las familias con muchísimo orgullo", insiste Olona en su vídeo de presentación

Tras protagonizar varios actos no exentos de polémica, el pasado viernes en Málaga dio el último paso para anticipar que esta semana presentaría su proyecto: "Generará tranquilidad en algunos casos; en otros inquietud".

Olona anunció en su transcurso que esta semana se presentaría su nuevo proyecto, al que no denominó en ningún momento partido político. "Pido disculpas, pero toda la presentación será la semana que viene en Madrid".

Justificó que "es la forma más cómoda" de que acuda el máximo número de medios de comunicación. "Espero que puedan asistir medios sin etiquetas y sin censura". También indicó que se trata de "un proyecto que me va a permitir estar al lado de los españoles, que me asegure que podré servirles".

[Vox contraprograma el acto en el que Olona puede anunciar su nuevo partido para anotar las ausencias]

Sobre el nombre su proyecto, Olona no quiso confirmar si su partido tendrá por nombre Fundación Libertad Iberoamericana, que es el nombre del proyecto cuya sede ha inaugurado recientemente en Panamá. Sí señaló que "la batalla que es necesaria dar debe partir de una sola voz de toda la Hispanidad".

Olona denunció al respecto que "se están produciendo filtraciones interesadas" sobre su futuro proyecto. Así, insistió en que, por su parte, "miedo, ninguno" en la realidad en la que se está embarcando con su nuevo proyecto: "De partido hablan ustedes -los medios-, yo estoy actuando con sentido de Estado".

Hace un mes Vox ya daba por seguro ya que su exdiputada fundaría un nuevo partido político con críticos y expulsados de la formación de ultraderecha y que se presentará a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023.

Sin embargo, en absoluto la ven como rival, ya que consideran que carece de apoyos suficientes para competir con ellos, por lo que no les preocupa "nada" que haya un nuevo partido en ese lado del tablero político. Una opción a la que Olona nunca había cerrado la puerta desde su salida del Parlamento andaluz.

