Macarena Olona avisa de que su nuevo partido "generará inquietud en algunos casos"

Macarena Olona lleva semanas calentando el terreno para el anuncio de su nuevo partido con el que concurrirá a próximas elecciones. La exdirigente de Vox ha dado en Málaga el último paso para anticipar que la semana que viene presentará su proyecto: "Generará tranquilidad en algunos casos; en otros inquietud".

Olona ha anunciado que la próxima semana se presentará su nuevo proyecto, al que no ha denominado en ningún momento partido político. "Pido disculpas, pero toda la presentación será la semana que viene en Madrid".

Aduce que "es la forma más cómoda" de que acuda el máximo número de medios de comunicación. Entonces anunciará "de qué manera puedo seguir sirviendo a los españoles. Espero que puedan asistir medios de comunicación sin etiquetas y sin censura". También ha indicado que se trata de "un proyecto que me va a permitir estar al lado de los españoles, que me asegure que podré servirles".

[Vox contraprograma el acto en el que Olona puede anunciar su nuevo partido para anotar las ausencias]

Sobre el nombre su proyecto, Olona no ha querido confirmar si su partido tendrá por nombre Fundación Libertad Iberoamericana, que es el nombre del proyecto cuya sede ha inaugurado recientemente en Panamá. Sí ha indicado que "la batalla que es necesaria dar debe partir de una sola voz de toda la Hispanidad".

Olona ha denunciado que "se están produciendo filtraciones interesadas" sobre su futuro proyecto. Así, ha insistido en que, por su parte, "miedo, ninguno" en la realidad en la que se está embarcando con su nuevo proyecto: "De partido hablan ustedes -los medios-, yo estoy actuando con sentido de Estado", porque piensa que España no necesita "una mayor segmentación del tablero político".

La exportavoz de Vox ha indicado: "Puedo trasladar a los españoles, a derecha y a izquierda, que yo no estoy para circos. El momento que estamos atravesando es para actuar con sentido de Estado y dejarnos de tonterías" a la vez que ha señalado que seguiría su camino.

[Vox fulmina a Tomás Fernández, vicesecretario de Organización y mano derecha de Ortega Smith]

"Los españoles deben valorar objetivamente las distintas opciones políticas que van a concurrir a las siguientes elecciones y tomar su mejor decisión". Asimismo, ha recordado que este viernes, el diputado catalán Antonio Gallego "ha abandonado el grupo parlamentario de Vox en Cataluña hacen que tenga un sentimiento de profunda tristeza porque pierde España y pierde Cataluña".

¿Estará Gallego junto a ella en Madrid en la presentación de su proyecto? "Antonio estará donde quiera y que esté donde esté, a mí me tiene a su lado".

Crítica a la contraprogramación

Olona también ha criticado la contraprogramación de Vox en Málaga: "Mi conferencia llevaba anunciada varias semanas" mientras que el que fue su partido convocó "hace dos días" un encuentro de diputados y parlamentarios en su sede el mismo día y casi a la misma hora. "Creo que se podía haber evitado el riesgo de una polémica que está servida". Así, ha lamentado que haya habido militantes de Vox que no hayan podido acudir por temor.

"Si no me han impedido celebrar las conferencias quienes lo han intentado con agresiones físicas, amenazas y coacciones, queda demostrado que la defensa de la libertad es genuina contra todo y contra todos: no estoy dispuesta a aceptar ningún chantaje", ha resaltado Olona.

Por otro lado, su presencia en la capital de la Costa del Sol no ha tenido el éxito que esperaba. La sala, inicialmente preparada para casi 500 personas, fue dividida con paneles para reducir el aforo a nueve filas de treinta asientos que tampoco se llenaron. En torno a 250 personas han acudido a la conferencia sobre la inconstitucionalidad de los estados de alarma.

Desde el equipo de Olona, han afirmado que el hotel en el que se ha organizado el acto no ha permitido la entrada a más público: "Pensaban que ya estaba lleno".

Sigue los temas que te interesan