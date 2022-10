La Junta admite por primera vez dificultades para recuperar el dinero de los ERE de Andalucía

Por primera vez desde que Juanma Moreno llegara al Gobierno de la Junta de Andalucía en febrero de 2019, uno de sus consejeros ha admitido que "será difícil" recuperar el dinero del caso ERE. Ha sido José Antonio Nieto, el responsable de Justicia, quien indicaba este lunes que "es difícil" que el rastro que hay "nos lleve a algo concreto".

Hace sólo unos días el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, señalaba con más optimismo que esperaban que las sentencias pendientes de ser declaradas "firmes" ayudaran a subir la cifra de 23 millones de euros recuperados hasta el momento.

Desde la Junta de Andalucía indican a EL ESPAÑOL que el hecho de "que sea difícil recuperar el dinero no significa que no se esté intentando". De hecho, Nieto ha destacado que "aunque sea mínimo, simbólico, hay que perseguir a quién ha actuado de esa forma".

[El TS dice que los fondos de los ERE se usaron "como si fueran propios" y "según intereses políticos"]

La Junta ha recordado en repetidas ocasiones en esta y en la anterior Legislatura que el Ejecutivo de Moreno "hace todo lo posible por recuperar el dinero defraudado" que asciende "a 800 millones de euros".

En 2019 el gran temor de la Junta era no conseguir ni un euro de vuelta y tener que pagar cientos de miles de a los abogados de los condenados. Todo esto porque en 2016 el Gobierno, presidido por la socialista Susana Díaz, ordenó retirar a la Junta como acusación particular. Aquello dejó con pocas posibilidades a Andalucía de recuperar algo.

Ahora el Ejecutivo de Moreno tiene dos posibles vías para reclamar ese dinero: la primera, abrir un proceso contra los condenados en concepto de responsabilidad civil subsidiaria del total de piezas que hay en torno a este caso (en torno a cien).

Por otro lado, también cuenta con la opción de hacerlo a través de la vía administrativa ante el Tribunal de Cuentas. En este sentido, desde la Junta rechazan confirmar alguna de estas dos posibilidades, ya que el asunto sigue estando judicializado. A día de hoy, indican a este medio que "no podemos dar más información de la que hay publicada".

Hasta el momento apenas se han podido recuperar 23 millones de euros gracias a las sentencias de las distintas piezas que han ido siendo favorables al ente autonómico. Otras muchas, según la Junta, "son favorables, pero no son firmes aún. Hasta que no lo sean no podremos hablar de un aumento de esa cantidad".

Las versiones del consejero de Presidencia y del de Justicia pueden resultar contradictorias a priori. Mientras Sanz hablaba de que habría sentencias positivas, Nieto habla de la dificultad.

En lo que ambos consejeros concurren es en la crítica al PSOE. Por un lado, Sanz señaló recientemente que "da la impresión de que se sienten orgullosos de lo que se hizo con los ERE". Nieto ha exigido al PSOE "que pida perdón", "que diga que esto nunca debió ocurrir".

