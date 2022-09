Juanma Moreno al PP: "Se pueden cambiar gobiernos socialistas por mucho anclaje que tengan"

La plana mayor del Partido Popular se congrega este fin de semana en Toledo en su XXV Interparlamentaria, una cita cuyo objetivo es engrasar la maquinaria para ganar la carrera electoral del año que viene. Y Juanma Moreno tiene un mensaje muy claro: "Sí se pueden cambiar gobiernos socialistas, por mucho anclaje que tengan".

El presidente de la Junta de Andalucía, todavía saboreando su histórica mayoría absoluta, ha concluido el turno de intervenciones de los barones populares con un entusiasta y aplaudido discurso. "Lo vamos a hacer el 28 de mayo, también aquí en Castilla-La Mancha. Vamos a propiciar que haya alternancia política".

Desde la capital castellanomanchega, Moreno, experimentado en la difícil tarea de ser oposición en un histórico fortín socialista, ha destacado la importancia de que "haya oportunidad para que las políticas del PP lleguen a municipios que llevan toda la vida gobernados por el PSOE".

Situando este ejemplo sobre la región donde se celebra esta convención, el presidente andaluz ha levantado los ánimos de su compañero de filas, Paco Núñez, aspirante a sustituir al presidente Emiliano García-Page al frente de la Junta: "Hay ilusión, hay fortaleza y vais a tener el empuje de Andalucía. Ese objetivo es alcanzable".

Ataques al Gobierno

Al igual que sus antecesores en el turno de palabra, como Isabel Díaz Ayuso, el barón popular ha lamentado los "insultos y descalificaciones" por parte del Gobierno de Sánchez al líder de la oposición.

Aunque él tampoco se ha quedado corto en la definición que ha hecho del jefe del Ejecutivo y del PSOE: "Vemos a un partido desorientado con Sánchez a la cabeza. El Gobierno está paralizado, dividido, incapaz de pensar en otra cosa que no sea la supervivencia".

"España no puede aguantar más, tenemos 350.000 millones más de deuda pública que vamos a pagar todos. No es justo que se hipoteque el futuro de esta generación. Se están deteriorando las instituciones del Estado en beneficio de una persona y de un partido", son sólo algunas de las cosas que ha dicho Moreno en referencia al Gobierno.

En cambio, el presidente de la Junta de Andalucía ha defendido que el PP nace "con la Constitución". Deshaciéndose en elogios hacia su familia política ha dicho: "Somos un partido grande, resiliente, que es capaz de interpretar lo que quieren ahora mismo los españoles".

También ha reconocido los "retos apasionantes" que tienen sus colegas hasta la meta del 28 de mayo del próximo año, día en que se celebran las municipales y autonómicas. Para el recorrido les ha recomendado atender a las peticiones de los ciudadanos, "futuro y bienestar".

Ante la atenta mirada de homólogos como Ayuso, ha pedido hacer una "política distinta a ellos" (en referencia al Gobierno). "Nosotros no somos altivos, no somos de los que utilizamos todos los beneficios del Gobierno al partido, no creemos en dividir a la sociedad para recibir rédito político", ha defendido el presidente andaluz.

"Toca ilusionar"

Juanma Moreno, que se ha granjeado fama de moderado, ha abogado por "la gestión de los grandes equipos", para que "allí donde un vecino tiene un problema haya una mano tendida de un concejal o un diputado del PP, dispuesto a escucharle y resolver el problema".

Entre los objetivos que tiene el Partido Popular a medio plazo, el barón de la mayoría absoluta ha fijado uno muy concreto a los candidatos de su formación: "Toca ilusionar, que los ciudadanos se centren en el proyecto político que representamos".

Refiriéndose a su gesta en el mes de junio, ha reiterado que asumió el resultado electoral "con enorme humildad". Incapaz de pronunciar la palabra "absoluta" con 58 diputados en el Parlamento andaluz, Moreno ha insistido en que "una mayoría suficiente no significa tomarse con soberbia el poder".

De la agenda legislativa en la región más poblada de España ha destacado su "firme determinación para hacer las reformas bajando impuestos, simplificando trámites administrativos". Todo para situar a Andalucía como "una de las grandes locomotoras económicas en España".

Moreno ha marcado el camino a su jefe en el partido, Alberto Núñez-Feijóo, destacando la ilusión y convicción con la que todos están remando en una misma dirección. Una unidad que contrasta desde luego con lo que, hasta hace poco, exhibía el primer partido de la oposición.

Elecciones autonómicas

En el tiempo que resta hasta la celebración de las elecciones generales, el presidente andaluz ha recordado a Feijóo que hay una "parada" determinante: "Las elecciones autonómicas y municipales". Para esta cita, ha presumido Moreno, "hay un equipo ganador".

"Alberto estoy convencido que el próximo 28 de mayo todos vamos a hacer un esfuerzo para que España de un paso más en ese cambio político y para que encarrilemos esta situación en la que nos ha metido el socialismo y el sanchismo", ha dicho Juanma Moreno entre los aplausos de la asamblea.

Ha concluido su arenga mostrando su confianza en que esta Interparlamentaria suponga un punto de inflexión en el que los populares se "vuelvan a encontrar con el objetivo que es cambiar España". Una labor para la que Moreno considera que el partido tiene "un líder excepcional".

Cerrando el círculo de piropos a Feijóo ha asegurado que "sabe escuchar, compartir, aprender y proponer. Eso sumado a la última de sus cualidades, que no se puede ser buen político si no eres buena persona".

