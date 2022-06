Abascal responde a Lastra: "Las amenazas de salir a la calle" tras el 19-J "sirven con el PP, no con Vox"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado este miércoles al PSOE que "se le llena la boca de hablar de democracia, pero creen que si no se les vota a ellos", ésta no existe. Abascal le ha dejado claro que su discurso "podía servir con el PP, que estaba acobardado, pero no con Vox".

El líder de Vox ha aprovechado su acto público de Lucena (Córdoba) para responder a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien animó ayer desde Arcos de la Frontera a la militancia socialista a votar este domingo en las elecciones andaluzas "para no tener que salir el lunes".

Lastra se refirió a las protestas que se produjeron al día siguiente de las elecciones del 2 de diciembre de 2018 tanto por el resultado obtenido por Vox (12 parlamentarios) como por el acuerdo de gobierno que se intuía ya entre PP y Cs. El mismo acuerdo que daría fin a 37 años de gobierno socialista al frente de la Junta de Andalucía al perder la mayoría absoluta.

[Miles de personas salen a la calle para protestar contra el "fascismo" tras los resultados del 2-D]

Junto a la candidata a la Presidencia de la Junta por Vox, Macarena Olona, y la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, ha echado en cara a los socialistas que ellos "no han cumplido sus promesas".

"Prometieron ser leales y han traído corrupción; subsidio, donde prometieron trabajo, y pactaron con los separatistas, cuando dijeron que defenderían España", ha subrayado el líder de Vox.

Al respecto, también ha criticado que el Gobierno se gaste el dinero que recauda de los impuestos en "pijadas progres", mientras que los españoles "no pueden pagar la factura de la luz ni del gas, y tienen que ir a trabajar en el coche de un compañero". A su juicio, se han convertido en el "Partido Socialista, ni obrero ni español".

Además, ha preguntado a los asistentes al acto en la Plaza Archidona si quieren que el día 20 Vox forme "un Gobierno para que todo quede igual". "¿Queréis que el día 20 regalemos nuestros votos?", ha cuestionado, para remarcar que si la respuesta es no, estaban en el lugar apropiado.

En este sentido, Abascal ha criticado que "la derechita cobarde se ha tragado" las leyes de la izquierda, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno del PP de Juanma Moreno "no cumplió con el pacto de investidura al que llegó con Vox".

Precisamente, Rocío Monasterio en su intervención ha recordado cómo "los 12 escaños de 2018 fueron fundamentales para sacar al socialismo de San Telmo y acabar con 40 años de robo, mariscadas y vergüenza".

Jóvenes "condenados al destierro"

Por su parte, Macarena Olona ha centrado su discurso es miércoles en un acto público en Lucena (Córdoba) en los jóvenes. Considera que están "condenados a una auténtica pena de destierro".

Por eso, les ha pedido que no se resignen el próximo domingo y reclamen junto a su partido "patria, tierra, familia, libertad y seguridad". Lo ha hecho en un acto donde Olona ha vuelto a incidir en sus raíces andaluzas.

La diputada alicantina por Granada ha recordado que este municipio cordobés fue la casa de su padre, "donde fue muy feliz, fue su refugio y era un enamorado". En su discurso, Olona ha comparado que el Gobierno ha devuelto a este país a los años 50, al "destierro que obligó a emigrar a miles de andaluces a Cataluña y otras zonas de Europa".

Al respecto, ha recordado que el pasado mes de julio sólo Vox se opuso a la ley aprobada por todos los partidos que, a su juicio, reconoce "un derecho preferente a los Menas de acceso a viviendas públicas y ayudas preferentes", mientras los hijos y nietos de españoles "se tienen que marchar".

Estabilidad e ingresos

Por ello, ha hecho hincapié en que su formación política sabe lo que los jóvenes necesitan, que no es otra cosa que "estabilidad, no contratos basura; vínculos fuertes, no desarraigo; un hogar, no pisos compartidos; industrias donde trabajar y prosperar, no fanatismos climáticos, e ingresos y no cheques para videojuegos".

Olona ha proseguido con su discurso y ha subrayado que necesitan "certezas para construir una familia; igualdad de oportunidades y no bancos de colores". Por esos motivos, les ha pedido no se resignen, ni se conformen, a cambio "reclamar patria, tierra, familia, libertad y seguridad".

La candidata ha dejado claro que no hay "ni una sola encuesta cocinada, ni un solo medio regado con millones de euros de la Junta, mientras los andaluces pasaban hambre y sufrían", que le vayan a convencer de que los andaluces "no se van a poner en pie" el próximo 19 de junio.

En este sentido, la candidata de Vox ha aclarado que están "preparados" para asumir la Presidencia de la Junta de Andalucía. De ahí que haya pedido especialmente a los jóvenes que le acompañen "en esta lucha de David contra Goliat".

