Lastra anima a votar al PSOE "para no tener que salir el lunes" a tomar las calles como en 2018

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha animado a la militancia socialista presente en un mitin celebrado en Arcos de la Frontera (Cádiz) a votar este domingo en las elecciones andaluzas "para no tener que salir el lunes".

En concreto, la dirigente socialista ha manifestado que "hace cuatro años, cuando se supo el resultado electoral, hubo una convulsión en Andalucía. Yo recordaba ayer en otro acto, cómo a mí me emocionaba ver a las mujeres por cientos salir a las calles de Andalucía a decirle a la derecha que no iban a permitir ni un paso atrás. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer para que eso no vuelva a suceder? Votar en masa al Partido Socialista Obrero Español. ¡Eso, eso, para no tener que salir el lunes, salimos el domingo a votar!".

Las declaraciones de Adriana Lastra hay que enmarcarlas en lo sucedido tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018. Al día siguiente, se produjeron numerosas protestas tanto por el resultado obtenido por Vox (12 parlamentarios) como por el acuerdo de gobierno que se intuía ya entre PP y Cs y que daría fin a 37 años de gobierno socialista al frente de la Junta de Andalucía al perder la mayoría absoluta. Las protestas fueron secundadas por miles de personas en ciudades como Málaga, Granada, Sevilla o Cádiz, donde fueron especialmente violentas, se quemaron contenedores y se partieron varios escaparates.

[Miles de personas salen a la calle para protestar contra el "fascismo" tras los resultados del 2-D]

Posteriormente, tanto el acuerdo de gobierno como el de gobernabilidad con Vox desató más protestas, hasta el punto de que tanto el PSOE como Podemos realizaron una convocatoria para rodear el Parlamento de Andalucía durante el acto de investidura del presidente, Juanma Moreno (PP), que tuvo lugar el 16 de enero de 2019. Para ello, el PSOE llegó a fletar autobuses desde distintas localidades andaluzas.

[PSOE y Podemos alientan protestas ante el Parlamento andaluz durante la investidura]

Lastra, durante su intervención, ha ensalzado el feminismo de las mujeres socialistas. Según recoge Europa Press, ha puesto de relieve que "hemos conseguido primero cambiar nuestro partido y segundo cambiar la política de este país, y eso ya no tiene marcha atrás, y eso es lo que le tenemos que decir a Juanma Moreno, que no tiene marcha atrás".

La vicesecretaria general del PSOE ha continuado su intervención poniendo de relieve que "a nosotras nos preocupa mucho romper todos los techos de cristal que sean posible, pero nos preocupan mucho las mujeres que limpian los cristales que se quedan en el suelo y por eso nuestro feminismo es un feminismo de clase, porque somos socialistas, porque somos socialistas y porque nuestro fin último es la justicia social como feministas y como socialistas". Luego, ha enumerado las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Sánchez, "que nos permiten a todas avanzar".

Así, la vicesecretaria general del PSOE ha manifestado que "es importante que traslademos a todas las mujeres lo que está pasando, que está en riesgo y es verdad lo que hemos adquirido, los derechos que hemos adquirido durante todos estos años".

