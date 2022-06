Gallardo y Olona se pavonean del recorte a los sindicatos: “En Andalucía pasará lo mismo”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox) ha hecho de telonero de la candidata a la Junta de Andalucía, Macarena Olona en el mitin ofrecido en El Ejido (Almería). Estaba claro que el tema del recorte a los sindicatos y a la patronal sería el protagonista y así fue.

El burgalés ha sacado pecho de la medida anunciada ayer con catálogo de medidas de reducción o supresión de subvenciones a sindicatos y patronal por un importe global de 20.362.654 euros. “Frente al despilfarro, prometimos un mayor control del gasto y así lo hemos hecho. Vamos a controlar a los agentes sociales que han estado parasitando al dinero de los españoles. El mensaje en campaña fue claro. Decimos y cumplimos”, en alusión a las promesas presentadas durante la campaña electoral en Castilla y León.

El líder nacional, Santiago Abascal, ha sido el encargado de cerrar el mitin, pero también ha hecho una mención a esta medida. "En Castilla y León se ha demostrado. Hemos eliminado el 50% de las subvenciones y no es el 100% porque es un gobierno de coalición. Cuando gobernemos no les daremos nada, que lo paguen sus afiliados", ha mandado un mensaje claro a los sindicatos.

Olona: "En CyL se lo comieron con patatas"

Y Macarena Olona ha recogido el testigo de Gallardo para afirmar que en Andalucía “si gobierna Vox, haremos lo mismo”. “Ayer se anunció un acuerdo que supone un, tijeretazo que estarán destinados a "la emergencia social y económica" causada por la crisis. Este es parte del cambio real. Este es el camino. En Andalucía unos corruptos sindicatos, UGT y CCOO lo que tendrían que hacer es disolverse, devolver la pasta y pedir perdón, pues han vendido a la acción sindical. Han vendidos a los trabajadores”. Asimismo ha repetido que el Gobierno en Andalucía será con Vox o no será. "En Castilla y León decían lo mismo y si lo comieron con patatas".

Mientras que Gallardo ha aprovechado su intervención para sacar pecho de la gestión que está realizando en Castilla y León basado en la “coherencia”. “En Castilla y León estamos demostrando que hay otra forma de gobernar y lo hemos hecho desde la coherencia”, ya que ha recalcado que “la coherencia que es sinónimo de honradez. No es honrado decir una cosa en Cataluña y otra en Almería. No es honrado pactar con Vox y luego mantener toda la porquería ideología de la izquierda. No gobernamos para las elites de Bruselas. No gobernamos para la falsa progresía. Hay un gobierno que nunca se va a arrodillar. La coherencia es su bandera”.

Por último, ha alabado que tiene tres consejeros “un especialista en Agricultura, el mayor experto en la PAC. En Industria un funcionario que trabajaba en la propia Junta, y en Cultura, un catedrático de lengua española. ¿De verdad piensan que no estamos preparados?”.

