Génova avala renovar a López Miras al frente del PP de Murcia, pero le exige mejorar en las urnas

Patricia Fernández ha sido la gran ausente de la junta directiva autonómica donde se ha anunciado que el 15 de julio se celebrará el Congreso Regional Extraordinario del Partido Popular de Murcia. La alcaldesa de Archena, conocida como 'Ayuso de Murcia', es la única que puede liderar una candidatura alternativa a la de Fernando López Miras, actual líder del PP murciano y jefe del Ejecutivo autonómico, pero Patricia Fernández no ha acudido a la sede del partido donde López Miras ha sido recibido al grito de "¡presidente!", este miércoles, a su llegada junto al vicesecretario general de Organización del PP nacional, Miguel Tellado.

Al tratarse de una junta directiva, el máximo órgano entre congresos, Patricia Fernández estaba invitada como presidenta del PP de Archena y todo apunta, salvo sorpresa de última hora, que no habrá duelo fratricida en el cónclave popular de julio con Fernando López Miras.

Así se desprende de la ausencia de la alcaldesa de Archena y de la intervención de Miguel Tellado, en la rueda de prensa previa a la junta directiva, donde ha dejado claro que en Génova no quieren disputas: "Los congresos son para unir, no para dividir un partido y la clave del congreso es darle unidad y solidez a un proyecto político. Si la ciudadanía ve a un Partido Popular unido, la ciudadanía entenderá que puede confiar en nosotros, no hay nada más importante en democracia que el voto de las personas, y para conseguir el voto hay que generar confianza".

Tellado ha aludido en su intervención a "unidad" y "unir" más de media docena de veces. "Los congresos son para unir, los congresos son para sumar, los congresos son para establecer retos de futuro y nuestro reto es ganar y gobernar". El tono de la intervención del vicesecretario general de Organización del PP, hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo, evidencia que Fernando López Miras es el candidato oficial de Génova.

Prueba de ello son los dos halagos que Tellado le ha dedicado a la gestión de López Miras y el recado entre líneas que le ha mandado a la regidora de Archena para atajar sus aspiraciones a liderar al Partido Popular de la Región de Murcia.

El primer halago: "Yo quiero destacar el trabajo del equipo de Fernando López Miras a lo largo de los últimos años, ha sido un trabajo importante, se han enfrentado a retos que desde luego nadie podía pensar que se podrían formular, y el mayor ejemplo fue esa moción de censura fallida". El segundo: "El Gobierno de la Región de Murcia ha demostrado a lo largo de los últimos años que ha sido útil para los murcianos y debemos reforzar esa mayoría social para ser más útil".

El recado a Patricia Fernández: "Este partido necesita unidad y estoy seguro de que ningún afiliado entendería que este congreso sirva para dividir al partido y hacernos más débiles: la militancia reclama unidad y todos los cargos públicos de este partido deben estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que ser un partido sólido, potente, que se haga respetar y para hacernos respetar, tenemos que respetarnos entre nosotros mismos".

La sede del PP estaba llena, este miércoles, con motivo de la junta directiva para fijar el calendario del congreso del partido. PP

La visita del dirigente popular nacional ha dejado también alguna de cal para López Miras. De hecho, el vicesecretario general de Organización del PP le ha recordado que no se pueden volver a repetir los resultados de los comicios autonómicos de 2019, cuando perdió frente al PSOE de Diego Conesa, por 17 diputados a 16. Así de claro lo ha expresado Tellado:

"Por lo tanto, el reto es mantener el Gobierno de Murcia y el reto es mejorar los resultados del Partido Popular en la Región. Yo vengo de Galicia, no le pido al PP de la Región de Murcia los resultados del PP de Galicia, le pido los resultados del PP de Murcia, porque aquí hemos cosechado importantes mayorías absolutas y tenemos que volver a ser el partido que siempre fuimos. Y ese es el objetivo que nos marcamos desde el PP de Murcia y desde el PP de España. Es verdad que venimos de un mal resultado y debemos trabajar para volver a los tiempos del 50% de voto. Por lo tanto, es clave trabajar la unidad interna del partido".

Tal reflexión ha llevado a Miguel Tellado a encomendar una tarea al equipo que salga elegido en el próximo congreso del PP murciano: "Tenemos que estar unidos no como partido, sino ser el referente de todo el centroderecha para que esos votantes que han optado en los últimos años por otras fuerzas políticas, vuelvan a la casa común del centroderecha que es el Partido Popular de Murcia. Por lo tanto, ese es el objetivo: volver a ser el referente político de todo el centroderecha".

El actual presidente del PP murciano y jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, como era previsible, ha recogido el guante de Tellado y ha confirmado su candidatura al cónclave popular. "Me veo con fuerzas para liderar al Gobierno regional y al Partido Popular de Murcia. Voy a presentar mi candidatura porque somos un proyecto donde lo más importante es el equipo, más allá de los nombres: esa es la consigna".

Sigue los temas que te interesan